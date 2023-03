Zelenskyj: Nehledejte kompromis s Ruskem. Ruce od krve natáhne i k vám

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pronesl v polovině týdne další dva projevy.

Promluvil k účastníkům druhého summitu pro demokracii, kterému předsedal prezident USA Joe Biden.

„Děkuji mnohokrát! Pane prezidente Bidene, děkuji vám za tento summit – za další krok v konsolidaci světa na obranu svobody,“ začal Zelenskyj.

Jedním dechem zdůraznil, že dnes žijeme ve zlomové době, ve které se ukáže, jestli je svobodný svět schopen hájit demokracii, nebo zda je to zápas, který budou muset bojovat naše děti a naši vnuci.

„Současné generace mnoha demokratických zemí ze své životní zkušenosti nevědí, že svoboda není samozřejmostí. Většina lidí se o tom může dozvědět pouze z učebnic dějepisu – z příběhů válek za nezávislost, které se odehrály před několika generacemi, a z bojů za svobodu, kterou vybojovali jiní. Zkušenosti nepřátel svobody jsou však vždy čerstvé. Na učebnice se neodvolávají. Vědí, jak rozbít demokracii a zničit život. Stačí jim sebemenší pocit, že mohou zůstat nepotrestáni, a pak už jen zlé činy,“ upozorňoval Zelenskyj.

Ukrajina teď s pomocí dalších zemí bojuje za svou svobodu. Může to vidět celý svět a podle Zelenského je dobře, že se dívá. Uvidí totiž, že to není tak, jak říkají ruští propagandisté, že se Západ snaží na území Ukrajiny zničit Ruskou federaci. Realita je taková že „Rusko natahuje své krvavé ruce na Ukrajinu, ale tam jeho ambice nekončí“. Tak to vidí ukrajinský prezident.

„Právě na Ukrajinu je tyranské Rusko schopno dosáhnout svýma krvavýma rukama – raketami a dělostřelectvem, bombami a tanky. Ale ambice Kremlu nekončí jen tam, kam dosáhnou jeho ruce. Rusko už dlouho válčí s vámi všemi – s demokraciemi celého světa. Bojuje prostřednictvím dezinformací, vměšování do voleb, špionáže, vývozu korupce, kybernetické kriminality, tím, že se snaží vyvolat energetickou krizi a cenové exploze na trzích, které vaše lidi zasáhnou šílenými účty za elektřinu nebo plyn. Podívejte se – Kreml se snaží udělat zbraň i ze zásobování potravinami – blokuje moře, aby vyvolal nedostatek na světovém trhu s potravinami. Proč se to děje? To je válka, dámy a pánové. Je to válka právě proti svobodě a demokracii,“ shrnul situaci Zelenskyj.

Všichni tyrani, kteří vedou válku proti demokracii, mají být podle Zelenského pohnání k zodpovědnosti. Ukrajinský prezident vyjádřil lítost nad tím, že se toto v minulosti nedělo. A toto je podle ukrajinského prezidenta třeba změnit.

„Demokracie musí být schopna jednat – a jednat s předstihem. Demokracie se musí naučit být tváří v tvář zlu nekompromisní. Duchem demokracie je hledání kompromisu, ale to funguje pouze pro vnitřní svobodu v dané zemi. Měli bychom se zbavit iluze, že kompromis se zlem může svobodě něco přinést. Nepřátelé demokracie musí prohrát a jen to může být základem skutečné bezpečnosti demokracie,“ řekl Zelenskyj.

„Ukrajinská demokracie si zachovává absolutní vnitřní jednotu i tváří v tvář totální válce proti našemu lidu. Zvítězit – to je náš národní cíl. Co to znamená zvítězit? Naše odpověď je jasná: zachovat svobodu, zachovat důstojnost, zachovat naši zemi,“ pokračoval Zelenskyj.

Obává se však, že svobodný svět to nevidí tak jasně jako Ukrajinci. Nechává totiž prostor k tomu, aby Rusko přece jen našlo nějaké spojence pro svou totální válku proti Ukrajincům. Zelenskyj ve třech bodech popsal, jak by svobodný svět měl Ukrajincům pomoct.

„Za prvé. Neměli bychom přemýšlet, jak zachránit Putinovu tvář, abychom údajně snížili náklady na boj s ním. Měli bychom přemýšlet, jak zachovat úctu k demokracii v zemích, kde svoboda ještě nezvítězila,“ zaznělo od Zelenského.

„Za druhé. Když vypukne požár, nemohou hasiči čekat měsíce na zajištění hasičských vozů nebo se smířit s tím, že požární hydranty by měly být povinné jen na krátké vzdálenosti. Stejně to funguje i ve válce. Čím více omezení pro obránce, tím více obětí a ničení, protože plameny agrese neznají hranic. Proto musí mít obrana demokracie všechny zbraně, které spolehlivě zaručí porážku agresora,“ pokračoval ukrajinský prezident.

„Za třetí. Rusové musí přispět k ochraně světa před Kremlem, jehož beztrestnost tolerují. Je třeba hledat, zmrazit a nasměrovat k vymáhání nejen jednotlivá aktiva státu agresora a jednotlivých spřízněných stran, ale veškerý majetek Ruska a ruských boháčů, kteří vyměnili mlčení za zvětšení svého bohatství. Musejí mít motiv jednat na obranu svobody a ukončit tuto agresi a teroristickou vládu Kremlu,“ přidal třetí bod.

Politiky vyzval, aby zrychlili dodávky munice a zbraní na Ukrajinu, protože Ukrajinci bojující u Bachmutu nemají celé týdny času na to, aby palbou z děl odpověděli na ruskou agresi. Musí odpovědět hned. Musí svou vlastní palbou neutralizovat nepřítele. Ale to také znamená, že musejí mít čím střílet.

Účastníkům debaty Zelenskyj také vytkl, že ani sankce proti Rusku nejsou tak tvrdé, jak by měly být.

„Z nějakého důvodu jsou však sankce proti Rusku mnohem pomalejší než ruská agrese. Globální tlak na ruskou elitu je slabší než její motivy k přijetí Kremlu. Podpora ukrajinských vojáků v zákopech je méně dalekosáhlá než zbraně teroristů působících proti nám. A vlastní ochota bránit své demokracie je méně rozhodná než záměry těch, kteří chtějí světovou válku proti demokracii. Demokracie potřebuje vítězství. A to hned! Ještě letos! Ne někdy příště. Ne až za nějaký čas. Teď! A my jsme schopni to zajistit. Ukrajina a všichni, kdo pomáhají. A já jsem si jistý, že to dokážeme! Ale jednejte, jednejte, prosím, kolegové!“ řekl ukrajinský prezident.

Než se s účastníky summitu rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“ poděkoval za pomoc a podporu, které se Ukrajině dostalo dosud.

Ve druhém projevu se obrátil ke svým spoluobčanům.

„Na pozvání prezidenta Bidena jsem se zúčastnil celosvětového Summitu pro demokracii, je to jedna z nejreprezentativnějších platforem na ochranu našeho systému – systému svobodných národů. Pozice Ukrajiny je jako vždy velmi konkrétní, maximálně praktická. A téměř ve všech projevech vedoucích představitelů na summitu zazněla výstižná slova na podporu naší země a našeho lidu. Jsem za to vděčný každému vůdci, každému národu, který stejně jako my cítí, že hodnoty svobody si zaslouží nejsilnější ochranu,“ řekl Zelenskyj.

Zdůraznil, že demokratický svět má sílu k tomu, aby zvítězil nad ruskou tyranií, ale musí najít odhodlání tuto sílu projevit.

„Demokracie potřebuje vítězství! A to co nejdříve. A to všichni společně: Ukrajinci, všichni Evropané, naši američtí spojenci, naši přátelé na všech kontinentech – v Africe, v Asii, v Latinské Americe, v Austrálii – udělají vše pro to, aby se vítězství přiblížilo. Vítězství Ukrajiny. Vítězství svobody. Vítězství mezinárodního řádu založeného na pravidlech,“ zdůraznil Zelenskyj.

Svým spoluobčanům taktéž sdělil, že byly učiněny kroky k posílení duchovní nezávislosti Ukrajiny.

„Ukrajina je územím největší náboženské svobody v naší části Evropy. Je tomu tak již od roku 1991. A bude tomu tak vždy. Děkuji všem, kterým záleží na Ukrajině a našich občanech! Děkuji všem, kteří podporují ukrajinský boj za nezávislost! Sláva našim bojovníkům! Sláva Ukrajině!“ uzavřel svůj druhý projev ukrajinský prezident.

Psali jsme: Zelenskyj: Každý den nutit Rusko k utrpení Zelenskyj: Už rok drží Rusové elektrárnu jako rukojmí Zelenskyj: Tanky, děla, rakety. Dejte, jinak ofenzíva nebude Zelenskyj uvítal do služby mladé absolventy námořní akademie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.