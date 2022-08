Zelenskyj: Nepodporovat Ukrajinu je ostuda! Tak to dnes je

reklama

24. srpen je pro Ukrajinu Dnem nezávislosti. Zároveň je to den, kdy se završil půlrok války na Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v tento den pronesl tři projevy.

V prvním z nich zdůraznil, že Ukrajina ani šest měsíců od startu ruské invaze nepadla na kolena, stále zůstává nezávislou zemí, tou podle Zelenského zůstane i do budoucna. Rusko by chtělo Ukrajinu držet pod kontrolou, ale nedaří se jí to.

„Během těchto šesti měsíců jsme změnili dějiny, změnili svět a změnili sami sebe. Nyní s jistotou víme, kdo je skutečně náš bratr a přítel, a kdo není ani náhodný známý. Kdo neztratil své jméno a pověst a kdo se obával o teroristy, aby si zachoval tvář. Kdo nás opravdu nepotřebuje a kde jsou pro nás dveře opravdu otevřené. Pochopili jsme, kdo je kdo. A celý svět se dozvěděl, kdo jsou Ukrajinci. Co je Ukrajina zač. Nikdo už o ní neřekne: je někde tam, u Ruska,“ zdůraznil Zelenskyj.

Konstatoval, že ruský útok vlastně Ukrajince sjednotil a ukázal, že Ukrajinci mají na co být hrdí.

„Ještě jsme neměli HIMARS, ale měli jsme lidi ochotné zastavit tanky holýma rukama,“ pokračoval Zelenskyj s tím, že tento typ odvahy se postupně stal inspirací pro celý svobodný svět. „(Ukrajinci) dali lidstvu novou naději, že spravedlnost ještě zcela neopustila náš cynický svět. A stále v něm nevítězí síla, ale pravda. Ne peníze, ale hodnoty. Ne ropa, ale lidé,“ dal se také slyšet nejvyšší politik Ukrajiny.

V covidové krizi se zdálo, že svět je hodně rozdělen a každý chrání především své zájmy, ale válka na Ukrajině toto podle Zelenského změnila. Ukázala, že i Evropa, která byla v poslední době považována za ospalý kontinent, se dokázala v podpoře Ukrajiny sjednotit. „Evropa jednomyslně uznává, že Ukrajina je budoucím členem Evropské unie,“ poznamenal Zelenskyj.

Konstatoval také, že situace na Ukrajině dokázala pohnout míněním desítek milionů lidí, kteří teď tlačí na své politiky, aby Ukrajinu podporovali víc.

„Ještě nikdy na světě nemělo veřejné mínění takový vliv na politiky. Lidé dnes diktují úřadům trendy a pravidla chování. Být lhostejný, nečinný a pomalý je ostuda. Být nerozhodný a příliš opatrný je ostuda. Mluvit liknavě, vágně a příliš diplomaticky je ostuda. Nepodporovat Ukrajinu je ostuda. A říkat něco o únavě z Ukrajiny je ostuda. To je velmi pohodlná pozice: únava je zástěrkou pro zavření očí. A dnes slyšíme od světových lídrů i běžných občanů: budeme s vámi až do konce, až do vašeho vítězství,“ pravil Zelenskyj.

Za posledních šest měsíců toho podle prezidenta udělali Ukrajinci tolik, že teď už nelze jinak, než obranu své vlasti dotáhnout do vítězného konce. „Nebudeme hledat porozumění s teroristy. I když rozumíme ruskému jazyku, který jste přišli bránit. A zabili tisíce lidí, které jste přišli osvobodit,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Ukrajinci si podle Zelenského nesednou k jednacímu stolu s někým, kdo jim míří pistolí na hlavu. A ruce nad hlavu prý Ukrajinci zvednou jen tehdy, když budou slavit velké vítězství. V ten den prý bude součástí Ukrajiny i Donbas a Krym.

„Sjednotili jsme se. Šťastný Den nezávislosti Ukrajiny! Sláva Ukrajině!“ uzavřel svůj první proslov Zelenskyj.

Další svůj projev směřoval k členům Rady bezpečnosti OSN, kde je stálým členem i Ruská federace. Ta musí podle Zelenského pochopit, že nedotknutelnost hranic a zachování míru jsou pro většinu států světa dvě bezpodmínečné věci, na kterých trvají a které je třeba respektovat.

„Zdravím vás z nezávislé a svobodné Ukrajiny! Ale z Ukrajiny, která je stále nucena bojovat za svou svobodu proti ruskému teroru,“ přivítal Zelenskyj své posluchače.

A hned přidal informaci o dalším z řady ruských válečných zločinů.

„Právě teď, když jsem jel přednést tento projev, jsem dostal informaci o ruském raketovém útoku na Dněpropetrovskou oblast, na železniční stanici, přímo na vagony na nádraží v Čaplyne, čtyři osobní vagony hoří... V tuto chvíli je známo, že bylo zabito nejméně 15 lidí, asi 50 bylo zraněno,“ oznámil Zelenskyj. „Takto žijeme každý den. Takto se Rusko připravovalo na toto zasedání Rady bezpečnosti OSN,“ pokračoval.

Ve čtvrtek ráno počet obětí stoupl na 22. Zelenskyj prozradil, že mezi mrtvými je také jedenáctiletý chlapec. Pět lidí po útoku uhořelo v autě.

V projevu k OSN také připomněl, že Rusové obsadili Záporožskou jadernou elektrárnu, největší elektrárnu na světě, a udělali si z ní stanoviště pro armádní techniku, čímž celý svět postavili k propasti hrozící jaderné katastrofy. Z prostoru elektrárny totiž pálí na ukrajinské území.

„Kvůli ozbrojeným provokacím Ruska, kvůli ostřelování, kvůli rozmístění teroristů pod ruskou vlajkou na území elektrárny. Nyní je celá Evropa a všechny sousední regiony ohroženy radiačním zamořením. To je fakt," řekl Zelenskyj.

Kontrolu nad komplexem by podle prezidenta měli převzít inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Rusové by se z komplexu měli zcela stáhnout a přestat tak svět vydírat potenciální možností vypuknutí jaderné katastrofy.

Vedle toho ale Rusko ohrožuje svět i potravinovou krizí, neboť Ukrajině neumožňuje, aby svou zemědělskou produkci transportovala do Afriky a na Blízký východ. Tyto regiony jsou přitom na dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny velmi závislé. Export ukrajinské zemědělské produkce se sice už rozběhl, ale prozatím nedosahuje předválečné úrovně.

„Rusko postavilo svět na pokraj bezprecedentního hladomoru. Je skutečností, že ruská blokáda ukrajinských přístavů v Černém a Azovském moři zvýšila deficit na již tak destabilizovaném trhu s potravinami. A to na pozadí strašlivé klimatické situace v různých částech planety - za příklad si můžete vzít jen sucho v Evropě, největší za posledních 500 let. Naštěstí se podařilo dosáhnout takových podmínek, za kterých bylo Rusko nuceno přijmout podmínky mezinárodního společenství, a díky tomu byl obnoven vývoz obilí ze tří ukrajinských přístavů. To již částečně zmírňuje napětí na trhu s potravinami, ale hrozbu zcela neodstraňuje. Pouze úplné obnovení ukrajinského zemědělského vývozu bez jakýchkoli překážek může být zárukou, že desítky milionů lidí na celém světě budou mít co jíst,“ poznamenal Zelenskyj.

A hned přidal další slovní úder.

„A nevadí vám, že i nyní, v jednadvacátém století, musíme stále bojovat za záchranu desítek milionů lidí v různých zemích před umělým hladomorem, právě umělým hladomorem, který vyvolal jeden stát svou šílenou agresí? A to je také fakt," nešetřil ostrými slovy na adresu Ruska s dodatkem, že OSN tuto situaci neřeší s patřičnou razancí.

Do třetice se podle Zelenského Rusko snaží dostat miliony lidí do energetické chudoby, když omezuje export zemního plynu a uměle tak udržuje vysoké ceny této komodity.

„A dělá to stálý člen Rady bezpečnosti OSN, který má stále právo veta! Energetická krize pro Evropu, hrozba rozsáhlého hladomoru, politický chaos pro africké a asijské země, cenová krize pro celý svět. Není toho jednomu státu, jehož zástupce sedí mezi vámi, dovoleno příliš mnoho?“ ptal se.

A jako by tohle všechno nestačilo. Rusko navíc vyznamenává ty své vojáky, kteří páchají na území Ukrajiny válečné zločiny, mučí lidi a berou jim životy. To je pro většinu států světa nepřijatelné, ale Rusko toto barbarské chování oslavuje. Tak to vidí Volodymyr Zelenskyj, podle něhož tomu svět nemůže jen přihlížet.

„Úmyslné vraždění našich válečných zajatců ruskými okupanty v Olenivce se stalo jednou z nejstrašnějších stránek v dějinách Evropy. A je naléhavě zapotřebí, aby do Olenivky byla vyslána vyšetřovací mise OSN, jejíž mandát by měl být rozšířen na všechny ukrajinské válečné zajatce, které v současnosti zadržují ruské síly,“ požádal členy Rady bezpečnosti ukrajinský prezident.

Svým popisem tří katastrof Zelenskyj Rusko vykreslil jako zemi, která už teď ohrožuje Evropu, Asii, Afriku i Latinskou Ameriku a pokud nebude ruská armád na Ukrajině zastavena, bude ohrožovat i další země. „Pokud však Rusko na Ukrajině nezastavíme nyní, pokud ho nezastavíme vítězstvím Ukrajiny, všichni tito ruští vrazi nevyhnutelně vstoupí do jiných zemích,“ nechal se slyšet Zelenskyj, podle něhož vítězství nad Ruskem ve válce o nezávislost Ukrajiny obnoví důvěru v to, že mezinárodní právní systém ještě stále funguje a že země, které podporují bránící se zemi proti agresorovi, to s obranou suverenity a nezávislosti a míru myslí vážně. „Naše nezávislost je vaše bezpečnost. Bezpečnost celého svobodného světa,“ sdělil posluchačům ještě Zelenskyj.

Poté se rozloučil tradičním zvoláním sláva Ukrajině.

Svůj třetí a poslední projev v Den nezávislosti adresoval přímo Ukrajincům a sdělil jim, že Ukrajina navždy zůstane nezávislou zemí.

„Ukrajina bude žít věčně. A každým dnem bude jen sílit. A to chápou naprosto všichni na světě - od Rady bezpečnosti OSN až po všechna hlavní města bez výjimky,“ pravil Zelenskyj.

Poděkoval všem Ukrajincům, kteří již šest měsíců brání svoji zemi a přispívají svým dílem k tomu, aby zůstala nezávislou zemi. A požádal je, aby ukázali světu, že žádná z ruských bomb a raket nerozbije ukrajinskou jednotu a chuť bránit svou vlast.

A učinil slib.

„Rozhodně donutíme okupanty nést odpovědnost za vše, co způsobili. A rozhodně vyženeme okupanty z naší země. Na naší svobodné Ukrajině nezůstane jediná skvrna tohoto zla. Prorazíme si cestu k vítězství! To se stane!“

Poté se i se svými spoluobčany rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.