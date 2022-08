Zelenskyj: Obchod s Ruskem ohrožuje planetu. Ukrajina sjednotila svobodný svět

reklama

Prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu vystoupil hned dvakrát. V prvním projevu promluvil k profesorům australských univerzit, ve druhém tradičně ke svým spoluobčanům.

Australské vyučující, ale také studenty z dvaceti univerzit Zelenskyj upozornil, že svět je den co den znovu a znovu šokován dalšími ruskými zločiny na Ukrajině, ale je třeba si dát pozor na to, aby si na ně demokratický svět nezvykl, nezačal je brát jako normální věc.

I dnes se setkává s názorem, že je třeba k Rusku přistupovat delikátně a nenaštvat ho. Podle Zelenského je ale potřeba od tohoto postoje upustit. A přidal několik příkladů toho, že Rusové se během více než 160 dní války chovají hrůzně a nelze k nim přistupovat opatrně a s obavami, aby si Kreml zachoval tvář.

„Kdo si chce zachovat tvář, nevymaže mírumilovná města a vesnice z povrchu zemského. Nestřílí na ně z MLRS každý den a každou noc. Nestřílí na obytné budovy řízenými střelami. Nestřílí na obytné oblasti kazetovou municí nebo fosforovými bombami. Nestřílí raketami na nádraží, například ve městě Kramatorsk, kde stovky lidí prostě čekaly na evakuaci. Nestřílí rakety na centrum Vinnycji, kde se stovky lidí jen procházely. Nestřílí rakety na nákupní centrum v Kremenčuku, kde si stovky lidí kupovaly potraviny nebo jiné zboží,“ spustil Zelenskyj.

„Neshazuje bomby na porodnice a nemocnice. Mateřské školy, školy a univerzity. Muzea, divadla, kostely. Nenamíří dělostřelectvo proti hřbitovům a nestřílí rakety na pamětní komplex obětí holocaustu - Babyn Jar. Kdo si chce zachovat tvář, nepáchá tisíce válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Neorganizuje masové popravy civilistů. Nespoutává civilisty, nepokládá je na kolena a nezabíjí je výstřelem do týla. Neznásilňuje ženy před očima jejich dětí a děti před očima jejich matek. Kdo si chce zachovat tvář, neorganizuje blokády okupovaných měst. Nenechává tisíce lidí bez jídla a pitné vody. Nenechává tisíce těžce nemocných pacientů bez nezbytných každodenních léků. Nenechá lidi bez světla, bez topení, bez spojení, bez sebemenší naděje. Nenarušuje humanitární koridory. Neodvádí lidi na nucené práce. Neunáší děti a nerozděluje rodiny. Nezanechává za sebou desítky masových hrobů,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Pokud by Rusku šlo o to, aby si zachovalo tvář, neostřeluje jaderné elektrárny a nevydírá svět tím, že se pokusí vyvolat potravinovou či energetickou krizi. A nakonec nevozí na frontu mobilní krematoria, aby před vlastním obyvatelstvem utajil, kolik krve už na Ukrajině prolil.

Toto všechno podle ukrajinského prezidenta ukazuje, že Rusové ztratili tvář už dávno.

„Kdo ztratil rozum, srdce, svědomí, důstojnost a vůbec všechno lidské, nesnaží se zachovat si tvář. Přinejmenším proto, že ji ztratil už dávno. Dnešní Rusko ztratilo tvář už dávno. Nestalo se to ani včera, ani předevčírem, ani minulý týden. Prostě se to znovu potvrdilo. Svět opět viděl, co se skrývá pod maskou údajného mírotvorce, kterou se Rusko snažilo nosit po mnoho let. Je tu ještě jedna maska. S průzory místo očí a úst. Maska, kterou nosí teroristé. A jediný rozdíl mezi teroristy a Ruskem je ten, že ti první přijímají odpovědnost za své činy, zatímco Rusko k tomu nemá odvahu a má tu drzost obviňovat ze svých zločinů jiné. Jiné země a celý svět,“ shrnul svůj pohled na Rusko po téměř půlroce ruské agrese proti Ukrajině Zelenskyj.

Australským profesorům a studentům také sdělil, že obchodování s Ruskem v konečném důsledku ohrožuje celý svět a politici všech svobodných zemí by si teď měli říct, zda chtějí obchodovat s Ruskem, nebo zachránit svět.

„Pro mnoho zemí nastal čas, kdy jejich vlastní zájmy musí ustoupit zájmům planety. Protože jinak budou v důsledku jednání světového teroristy ohroženy jak ty první, tak ty druhé,“ pravil ukrajinský prezident.

Právě teď podle Zelenského nastal čas, aby celý svět označil Rusko za teroristický stát a podle toho se k němu také choval.

Nakonec ukrajinský prezident poděkoval všem Australanům za to, jak Ukrajině pomáhají, za vojenskou i nevojenskou pomoc, kterou Ukrajině poskytují. A požádal je, aby tuto pomoc Ukrajině i nadále poskytovali.

„Budeme vděčni za vaši další pomoc. Válka ještě neskončila. A dnes více než kdy jindy potřebujeme podporu všech civilizovaných zemí, s nimiž definitivně zastavíme a porazíme zlo,“ zaznělo na závěr projevu ke studentům a profesorům australských univerzit od Zelenského.

V promluvě ke svým spoluobčanům Zelenskyj uvedl, že aktuální napětí na Balkáně, kolem Tchaj-wanu, ale také osm let trvající válka na Ukrajině dokládají, že světová bezpečnostní architektura nefunguje. Kdyby fungovala, k válce na Ukrajině, ale také k narůstajícímu napětí kolem Tchaj-wanu a na Balkáně by nedocházelo. Proto je podle Zelenského třeba světovou bezpečnostní architekturu vybudovat znovu a jinak.

„Proto nyní Ukrajinci dělají velmi důležitou věc pro všechny ve světě. Naši lidé sjednotili svobodný svět nejen kolem svého boje za svobodu, ale i kolem pochopení, jak křehká je naše svoboda. Svoboda každého národa v Evropě i v jiných částech světa,“ konstatoval ukrajinský prezident s tím, že tento názor je třeba rozšířit i od těch částí světa, kde je ruská propaganda stále velmi důrazná a kde se jí také dostává sluchu - do tichomořské oblasti, zemí jižní a východní Asie, arabského světa, Afriky a Latinské Ameriky.

Poté po několikáté zdůraznil, že teď je třeba Rusko uznat za teroristický stát a to i na mezinárodní úrovni. Celý svět musí říct jasné slovo.

„Nyní je cítit, že si Rusko začalo uvědomovat nevyhnutelnost uznání za teroristický stát. Po tom všem, co ruská armáda a údajně soukromé ruské vojenské společnosti udělaly, si žádná jiná teroristická organizace na světě nemůže nárokovat prvenství v teroru. Rusko je mezi teroristy rozhodně jedničkou. A to si rozhodně zaslouží právní důsledky, zejména v rozhodnutích Spojených států a dalších světových aktérů,“ pravil Zelenskyj.

Ačkoli přímo nezmínil jméno bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, konstatoval, že je nechutné, když dnes bývalí silní evropští politici hlásí do svět, že Rusko je připraveno k jednáním o příměří. Kdyby to tak bylo, tak by podle Zelenského Rusko nepokračovalo dál a dál v útocích proti Ukrajině, proti Ukrajincům.

„No, obecně je prostě nechutné, když bývalí představitelé mocných států s evropskými hodnotami pracují pro Rusko, které proti těmto hodnotám bojuje,“ nechal se slyšet Zelenskyj.

Gerhard Schröder byl údajně na dovolené, ale včera do světa oznámil, že Moskva je ochotná přistoupit na jednání o příměří. Tvrdí také, že on sám by v těchto jednáních mohl být užitečný.

Než se Zelenskyj rozloučil, oznámil, že vyznamenal dalších 194 ukrajinských vojáků, z toho 28 posmrtně. A pak už se jen tradičně rozloučil.

