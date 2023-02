Zelenskyj po Bidenovi: Teď už nám demokracii nic nepodkope

Volodymyr Zelenskyj opět promluvil ke svým spoluobčanům. Promluvil o Nebeské setnině. O lidech, kteří položili svůj život za Ukrajinu v roce 2014 na Majdanu. „Sláva každému, kdo nyní bojuje za naši zemi! Ať památka všech, kteří položili své životy za Ukrajinu a Ukrajince, žije navěky! Věčná čest hrdinům Nebeské setniny! Sláva Ukrajině!“ volal mimo jiné Zelenskyj. Vrátil se k návštěvě Joea Bidena v Kyjevě. „Nyní jsme si naprosto jisti, že neexistuje nic, co by mohlo naši demokracii podkopat,“ zdůraznil po návštěvě.

Ukrajinský prezident opět promluvil ke svým spoluobčanům. Zmínil mimo jiné i Nebeskou setninu, tedy asi 110 civilistů a 20 policistů, kteří zemřeli během protestů na Majdanu v roce 2014, kdy z Ukrajiny prchl její tehdejší prezident Viktor Janukovyč. Ten z Ukrajiny prchl do Ruska a po jeho útěku se Ukrajina dala na cestu k Evropské unii a podle představ Ukrajinců snad jednou i do NATO.

„V těžkých a zlomových okamžicích dějin se nikdy nevzdáváme a vždy prokazujeme statečnost a obětavost. Ukrajinci se zastávají svých bratrů a každý, kdo je Ukrajinec, je bratr. To je základ naší jednoty. Jednoty, která navzdory všemu dává naší zemi a našemu lidu budoucnost. Jednota, která nám dává nezdolnost. A to je základ našeho spojení se světem, se všemi, kdo si váží svobody a jsou připraveni ji bránit,“ prohlásil Volodymyr Zelenskyj.

„Dnes vzdáváme čest hrdinům, kteří během Revoluce důstojnosti položili své životy za Ukrajinu a Ukrajince. Hrdiny Nebeské setniny. Lidé různého věku a profesí, z různých regionů, ale se stejnými a pravými hodnotami,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Lidé, kteří zemřeli na Majdanu, podle Zelenského chtěli Ukrajinu svobodnou, Ukrajinu s rovností příležitostí, Ukrajinu, kde je zásadní úcta k člověku. To jsou hodnoty, které byly důležité i v roce 2014 a jsou důležité i dnes. Zelenskyj zdůraznil, že právě za tyto hodnoty Ukrajinci bojují dnes na frontách.

„Když dnes bráníme Ukrajinu, pamatujeme, že naše síla a statečnost se opírá o sílu a statečnost mnoha Ukrajinců, kteří se nevzdali, kteří snili a jednali pro to, aby Ukrajina žila. Devět let po Revoluci důstojnosti boj za naši nezávislost pokračuje. Za nezávislou, svobodnou a silnou Ukrajinu, evropskou a demokratickou, nezávislou a jednotnou. A není pochyb o tom, že to vše ochráníme, že sen ukrajinských hrdinů uskutečníme. Otrokům není dopřán ráj. To je podstata ukrajinského výkladu svobody. To je důvod, proč na naší zemi nezůstane žádný nepřítel. Sláva každému, kdo nyní bojuje za naši zemi! Ať památka všech, kteří položili své životy za Ukrajinu a Ukrajince, žije navěky! Věčná čest hrdinům Nebeské setniny! Sláva Ukrajině!“ zvolal Zelenskyj.

Ve svém druhém projevu Ukrajince ujistil, že Rusko bude potrestáno za to, co páchá na Ukrajincích. Připomínal, že krátce po událostech na Majdanu byl anektován Krym, který teď Rusové okupují už 9 let. A na východě Ukrajiny začala válka, která nejenže trvá, ale 24. února 2022 se rozrostla do ještě strašnějšího konfliktu, o který se Rusové postarali.

Teď, po devíti letech, přijel na Ukrajinu prezident USA Joe Biden a Ukrajince jednoznačně podpořil. Zelenskyj však připomínal, že tentýž Joe Biden, ještě jako viceprezident, podpořil Ukrajince již v roce 2015.

„Když prezident Biden - tehdy viceprezident - v prosinci 2015 promluvil k Nejvyšší radě Ukrajiny, zdůraznil velmi důležitou věc: není přehnané říci, že naděje všech svobodymilovných lidí na celém světě jsou s námi, s Ukrajinci, protože na úspěchu našeho křehkého experimentu s demokracií tolik závisí. Pro naši zemi, pro celou Evropu - svobodnou a mírovou. Za celý svět, kde je demokracie ohrožena,“ uvedl Zelenskyj.

„Nyní jsme si naprosto jisti, že neexistuje nic, co by mohlo naši demokracii podkopat. Žádný prvek ukrajinského života již není křehký a nikdy nebude křehký. A naše odolnost je mocným příspěvkem k odolnosti všech svobodymilovných národů na světě. Právě nyní a na Ukrajině se rozhoduje o osudu světového řádu, který je založen na pravidlech, na lidskosti a předvídatelnosti. A dnes jsme s prezidentem Bidenem hovořili zejména o tom, jak udělat vše pro to, abychom letos zajistili společné vítězství ve válce, kterou rozpoutalo Rusko,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Bidenovi, a skrze něj i všem občanům USA, poděkoval Zelenskyj za pomoc, kterou Američané Ukrajině poskytli, poskytují a ještě poskytnou. Zdá se, že v zatím posledním balíčku budou i zbraně, které dosud Ukrajina nedostala.

Poté poděkoval všem vojákům, kteří brání ukrajinskou půdu na Donbasu, v Záporoží, u Oděsy a všude jinde.

Svou promluvu uzavřel tradičním zvoláním „sláva Ukrajině“.

