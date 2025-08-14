Zelenskyj se snaží. Azov válčí. Ale Ukrajina má před schůzkou Trump–Putin vážný problém

14.08.2025 14:28 | Monitoring

Krátce před jednáním Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ze všech sil snaží přesvědčit západní partnery, že si mají na Trumpa dávat opravdu velký pozor. Jenže jednání prezidentů USA a Ruska přichází v době, kdy se Ukrajincům na frontě příliš nedaří.

Zelenskyj se snaží. Azov válčí. Ale Ukrajina má před schůzkou Trump–Putin vážný problém
Foto: Repro Youtube @CNBC-TV18
Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s Friedrichem Merzem v Berlíně

V předvečer summitu prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setkal s britským premiérem Keirem Starmerem v Londýně. Schůzka proběhla v době, kdy se ukrajinským obráncům opravdu nedaří.

Agentura Reuters upozornila, že ke schůzce 47. prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem má na Aljašce dojít ve chvíli, kdy se Ukrajině na bojišti opravdu nedaří a Rusové kradou další a další metry ukrajinské půdy.

 

 

Trump ve středu pohrozil „vážnými důsledky“, pokud Putin nebude souhlasit s mírem na Ukrajině, a ačkoli neupřesnil, jaké by mohly být, varoval před ekonomickými sankcemi, pokud se jeho páteční schůzka ukáže jako neplodná. „Včerejšek byl klíčovým okamžikem pro posílení evropské a transatlantické jednoty,“ upozornil ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha na sociální síti X. „Potřebujeme mír podepřený sílou jako základ pro budoucnost globální bezpečnosti a stability.“

Server Politico tvrdí, že Donald Trump naznačil, že je za určitých okolností ochoten poskytnout Ukrajině jisté bezpečnostní záruky. Svět o tom informoval francouzský prezident Emmanuel Macron, který prohlásil, že i Trump vnímá skutečnost, že jakoukoli debatu o územních ústupcích mohou odsouhlasit jen a pouze Ukrajinci.

„Územní otázky, které spadají do pravomoci Ukrajiny, nemohou být vyjednávány a budou vyjednávány pouze prezidentem Ukrajiny,“ řekl Macron a dodal, že Trump se „vyjádřil“ obdobně.

Zelenskyj mezitím oznámil, že spolupráce s NATO, resp. nákup zbraní, které dodají Spojené státy a zaplatí je evropští partneři, přináší své první výsledky. Program je znám pod zkratkou PURL.

„Nizozemsko dosud přispělo 500 miliony dolarů. Společný příslib Dánska, Norska a Švédska – 500 milionů dolarů, a včera Německo přidalo dalších 500 milionů dolarů. To je skutečná podpora a děkuji Německu za tento důležitý krok. Pokračujeme v rozhovorech s ostatními národy. Každý příspěvek v rámci PURL je přímou investicí do naší schopnosti bránit životy našich lidí a přiblížit se k důstojnému míru. Děkuji všem našim spojencům za to, že stojí po boku Ukrajiny,“ napsal ukrajinský prezident.

 

 

Svůj příspěvek napsal v době, kdy Rusové postoupili u Dobropillje v Doněcké oblasti. Ukrajinci dokázali ruský postup zastavit, i za pomoci brigády Azov, ale prozatím nedokázali útočící Rusy zatlačit zpět do jejich původních pozic. Analytik prezentující data z otevřených zdrojů na účtu AMK Mapping na sociální síti X poznamenal, že se situaci podařilo stabilizovat až po týdnu bojů, během kterých obě strany povolaly posily.

„Celkově se situace pro Ukrajinu zde výrazně zlepšila, ale za cenu výrazného oslabení jiných sektorů frontové linie – zejména ve směru Kostantynivka. Tento průlom Rusko v budoucnu nepochybně využije k dalším ziskům, jelikož zcela destabilizoval úsek hlavní obranné linie Ukrajiny,“ shrnul situaci analytik.

 

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

