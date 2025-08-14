Zelenskyj se snaží. Azov válčí. Ale Ukrajina má před schůzkou Trump–Putin vážný problém

V předvečer summitu prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setkal s britským premiérem Keirem Starmerem v Londýně. Schůzka proběhla v době, kdy se ukrajinským obráncům opravdu nedaří.
Agentura Reuters upozornila, že ke schůzce 47. prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem má na Aljašce dojít ve chvíli, kdy se Ukrajině na bojišti opravdu nedaří a Rusové kradou další a další metry ukrajinské půdy.
Server Politico tvrdí, že Donald Trump naznačil, že je za určitých okolností ochoten poskytnout Ukrajině jisté bezpečnostní záruky. Svět o tom informoval francouzský prezident Emmanuel Macron, který prohlásil, že i Trump vnímá skutečnost, že jakoukoli debatu o územních ústupcích mohou odsouhlasit jen a pouze Ukrajinci.
„Územní otázky, které spadají do pravomoci Ukrajiny, nemohou být vyjednávány a budou vyjednávány pouze prezidentem Ukrajiny,“ řekl Macron a dodal, že Trump se „vyjádřil“ obdobně.
Zelenskyj mezitím oznámil, že spolupráce s NATO, resp. nákup zbraní, které dodají Spojené státy a zaplatí je evropští partneři, přináší své první výsledky. Program je znám pod zkratkou PURL.
„Nizozemsko dosud přispělo 500 miliony dolarů. Společný příslib Dánska, Norska a Švédska – 500 milionů dolarů, a včera Německo přidalo dalších 500 milionů dolarů. To je skutečná podpora a děkuji Německu za tento důležitý krok. Pokračujeme v rozhovorech s ostatními národy. Každý příspěvek v rámci PURL je přímou investicí do naší schopnosti bránit životy našich lidí a přiblížit se k důstojnému míru. Děkuji všem našim spojencům za to, že stojí po boku Ukrajiny,“ napsal ukrajinský prezident.
Our new defense-support PURL initiative with partners is already bringing tangible results. As of today, we already have $1.5 billion pledged. Through the NATO Prioritised Ukraine Requirements List initiative, NATO members can cooperate to purchase U.S.-made weapons for Ukraine –…— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 14, 2025
„Celkově se situace pro Ukrajinu zde výrazně zlepšila, ale za cenu výrazného oslabení jiných sektorů frontové linie – zejména ve směru Kostantynivka. Tento průlom Rusko v budoucnu nepochybně využije k dalším ziskům, jelikož zcela destabilizoval úsek hlavní obranné linie Ukrajiny,“ shrnul situaci analytik.
Regarding the situation with the Russian breakthrough at Dobropillya-Bilozerske:— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) August 14, 2025
After over a week of deep infiltrations, the frontline has largely stabilised following the arrival of reinforcements from both sides.
Newly arrived Ukrainian units, including the 93rd Mechanized… pic.twitter.com/iyXB2UXfRq
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Miloš Polák