Zelenskyj ujel: Putin vás sežere k večeři s celou vaší EU i s NATO

Ruský prezident Vladimir Putin plní to, co sliboval a nařídil ještě zesílit vzdušné útoky na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nešetřil kritikou na adresu Západu. „Je podrážděný kolísáním některých jeho spojenců a také odtažitostí některých jeho krajanů. A chce, abyste to věděli,“ upozornil The Economist rozhovoru s prezidentem Zelenským. Kritický byl prezident i k Ukrajincům.

reklama

Rusové útočí na Ukrajinu už 678 dní a ruský prezident plní to, co slíbil, že ještě zintenzivní útoky proti zemi, kterou 24. února 2022 rozkázal napadnout. Podle britské veřejnoprávní BBC starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že v úterý ráno byly ve městě slyšet výbuchy a že trosky dronu vyvolaly požár v okrese Desnianskyj nedaleko centra. Poplachy byly vyhlášeny i v dalších městech včetně Chersonu a Mykolajiva. Na Nový rok (v pondělí) bylo při ruských úderech v různých ukrajinských městech zabito šest civilistů.

Rusové nad Ukrajinu poslali jak sebevražedné drony, tak rakety. Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že sestřelila 35 ruských dronů.

Server Ukrajinská pravda upozornil, že výbuchy bylo slyšet i v Charkově. Jedna žena zemřela a 40 dalších je podle serveru zraněno. Poškozeny byly bytové domy, komerční budovy a další civilní infrastruktura. Včetně osobních aut.

Stalo se tak po četných útocích obou stran v posledních dnech, kdy Rusko v sobotu oznámilo ukrajinský úder na ruské pohraniční město Bělgorod, který zabil nejméně 25 lidí a více než 100 zranil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro britský týdeník The Economist poznamenal, že ani tyto zesílené údery nepřinesou Rusku vítězství a poukázal na rozsah ztrát, které utrpěli Rusové v posledních týdnech.

Nešetřil však kritikou na adresu Západu. „Je podrážděný kolísáním některých jeho spojenců a také odtažitostí některých jeho krajanů. A chce, abyste to věděli,“ upozornil The Economist hned v úvodu novoročního rozhovoru s prezidentem Zelenským s tím, že ze Zelenského vymizela jeho dřívější lehkost, s níž vystupoval v předchozích rozhovorech pro The Economist. Podle týdeníku je na vině především neúspěch poslední ukrajinské protiofenzivy.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 3% Nelíbil 23% Nesledoval jsem ho 74% hlasovalo: 4324 lidí

„Možná jsme neuspěli (v roce 2023), jak si svět přál. Možná není všechno tak rychlé, jak si někdo představoval,“ říká, „ale představa, že pan Putin vítězí, není nic jiného než ‚pocit‘.“ Realita je podle něj taková, že ruské síly jsou stále vyvražďovány na místech, jako je Avdijivka. Zelenskj zdůraznil, že přes všechnu svou snahu Rusové v roce 2023 nedokázali dobýt žádné velké město.

S odvoláním na odhady britských zpravodajců The Economist napsal, že do začátku roku 2025 bude mít Rusko přes půl milionu mrtvých a zraněných vojáků.

Zelenskyj dal v rozhovoru najevo, že cítí odklon Západu od sledování událostí na Ukrajině k domácím problémům a o to více zdůrazňuje, že především Evropa podporou Ukrajiny chrání sama sebe před Ruskem. Podle The Economist je před Zelenským těžký rok, v němž Rusko zvýší svou válečnou aktivitu a on bude muset přesvědčit své spojence, že i tak má smysl Ukrajinu dál podporovat. „Pokud bude Rusku dovoleno ukrást si ukrajinské děti, půjde i po dalších dětech,“ varoval Zelenskyj. „Zachraňujete své děti, ne naše,“ vzkázal v rozhovoru Západu s podmračenou tváří.

„Putin cítí slabost jako zvíře, protože je zvíře. Cítí krev, cítí svou sílu. A sežere vás k večeři s celou vaší EU, NATO, svobodou a demokracií,“ pokračoval ve slovní palbě směrem k Západu.

Ukrajinský prezident však také jedním dechem dodal, že bude záležet na samotných Ukrajincích, jak se k válce postaví. Možnost snížení věku pro mobilizaci, který je dnes stanoven na 27 let, není populární, ale Ukrajinci by si podle svého prezidenta měli uvědomit, že tady nejde o nic menšího než o jejich zemi, o jejich svobodu, o ochranu životů jejich blízkých.

Psali jsme: Česko- ruský skandál v OSN. Moskva žádala vysvětlení, Lipavský poslal vzkaz. Pak promluvila Pekarová Věra Jourová: Do Unie chtějí všichni, ven nikdo. A Kreml jsme překvapili Nepracují. Afričané, Ukrajinci, nikdo. Německý ministr přiznal špatný odhad Ruská raketa nad Polskem. NATO zůstává ostražité, vzkazuje Brusel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.