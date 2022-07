Zelenskyj v noci zdravil české předsednictví. A německému prezidentovi nadiktoval další seznam potřebného

Začíná předsednictví České republiky v EU a já jsem vděčný našim českým partnerům za to, že obnovu Ukrajiny označili za jednu z priorit svého předsednictví. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opět promluvil ke svým spoluobčanům i ke světu. Integraci Ukrajiny do EU už podle prezidenta nelze zastavit.

Prvním tématem nočního projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tentokrát stal Hadí ostrov. Malý kousek země o rozloze asi 200 metrů čtverečních, který představuje strategicky významný bod v Černém moři u pobřeží Oděsy. Ukrajinská armáda z tohoto bodu vytlačila ruské okupanty a Zelenskyj za to poděkoval celé armádě.

„Hadí ostrov je strategický bod a výrazně mění situaci v Černém moři. Ještě nezaručuje bezpečnost, ještě nezaručuje, že se nepřítel nevrátí. Ale jednání okupantů výrazně omezuje. Krok za krokem je vyženeme z našeho moře, naší země a našeho nebe,“ přislíbil Ukrajincům.

Situace na Donbasu zůstává podle ukrajinského prezidenta extrémně složitá, ale ukrajinská armáda prý stále odolává brutálnímu tlaku ruského nepřítele a podle prezidenta si vojáci zaslouží poděkování za projevované hrdinství.

Americkému prezidentovi Joeu Bidenovi Zelenskyj poděkoval za další balíček pomoci, který obsahuje i dodávky zbraní. Tyto zbraně se podle Zelenského brzy dostanou do první linie a pomohou odrážet útoky Rusů.

Hovořil prý také s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, poděkoval mu za pomoc, kterou poskytuje Ukrajině Německo a nastínil, jaké zbraně a vybavení by Ukrajina nadále potřebovala.

Oznámil také, že Ukrajina zvýšila export elektřiny do EU, konkrétně do Rumunska.

„Dnes došlo k dalšímu významnému kroku v našem sbližování s Evropskou unií – Ukrajina zahájila významný export elektřiny na území EU, do Rumunska. A to je teprve první fáze. Připravujeme navýšení nabídky. Ukrajinskou elektřinou lze nahradit významnou část ruského plynu spotřebovaného Evropany. To znamená, že to pro nás není jen otázka příjmů z exportu, je to otázka bezpečnosti pro celou Evropu,“ konstatoval ukrajinský prezident.

Nakonec věnoval pár slov začínajícímu českému předsednictví v EU.

„Dnes končí francouzské předsednictví v Radě EU. Historické období, kdy jsme dostali kandidaturu. Evropa se během této doby stala silnější. Začíná předsednictví České republiky a já jsem vděčný našim českým partnerům za to, že obnovu Ukrajiny označili za jednu z priorit svého předsednictví. Na již osvobozeném území je opravdu důležité začít s rekonstrukcí co nejdříve. A naší prioritou - a to bude úkol pro všechny představitele státu - by mělo být co nejdříve uděláno vše pro přípravu zahájení jednání o členství. Vládní úředníci, poslanci, diplomaté – na tom musí každý pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mimochodem, zítra oznámím novinky na toto téma. Evropskou integraci Ukrajiny nelze zastavit,“ pravil Zelenskyj.

Pak se tradičně rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

