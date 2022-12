Zelenskyj vystoupil před poslanci: Ukrajina určitě zvítězí. Za deset měsíců jsme pomohli všem

reklama

Volodymyr Zelenskyj pronesl za posledních pár hodin dva projevy. Jeden k poslancům Ukrajiny a jeden k ukrajinskému lidu.

Poslancům Zelenskyj složil účty za válečný rok.

„Díky naší jednotě jsme dosáhli toho, v co téměř nikdo na světě, na celém světě, nevěřil. Téměř nikdo kromě nás. Ukrajina se stala jedním ze světových lídrů. Naše národní barvy jsou dnes mezinárodním symbolem odvahy a nezdolnosti celého světa. V každé zemi, na každém kontinentu, když vidí modrou a žlutou, vědí, že jde o svobodu. O lidi, kteří se nevzdali, kteří vydrželi, kteří sjednotili svět. A kteří zvítězí,“ začal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident má za to, že právě díky Ukrajině si svět připomněl, že bojovat za určité hodnoty a porazit tyranii má svůj smysl. Zelenskyj je přesvědčen, že toto uvědomění pomohlo Západu, pomohlo Evropě, pomohlo Evropské unii.

„Ukrajina určitě zvítězí. Za deset měsíců tohoto roku jsme pomohli všem. Pomohli jsme Západu znovu najít sám sebe, vrátit se na globální scénu a pocítit, jak moc Západ vítězí. Nikdo na Západě se už Ruska nebojí a nikdy bát nebude. Pomohli jsme Evropské unii získat skutečné zastoupení. Pomohli jsme Evropě, aby se necítila jako několik šampionátů s týmy různé úrovně, ale jako jeden silný tým, který spolu s celým svobodným světem bojuje o toto důležité vítězství. Byla to Ukrajina, která sjednotila Evropskou unii. Ukázalo se, že je to možné! A nyní se Evropa brání. Evropa překonává krize. A to navzdory kolosálním prostředkům, které Rusko vrhá na rozbití našeho kontinentu. Vše, co se Rusko snažilo proti Evropě podniknout, nevyšlo. Každý ruský krok byl chybou. A naše kroky fungovaly. A poprvé v historii pomáhá Evropská unie bránit se proti tak rozsáhlé agresi. Poprvé řada zemí EU změnila svou legislativu a politická pravidla a nyní poskytuje našemu státu ozbrojenou podporu,“ uvedl ukrajinský prezident.

Všem politikům a diplomatům Ukrajiny poděkoval za práci, kterou po 24. únoru odvádějí. Zmínil přitom, že on sám měl stovky veřejných vystoupení na podporu své země v čase obrany před ruskou agresí.

„Za tu dobu po 24. únoru jsem jen já měl 850 mezinárodních akcí. A takto pracoval celý náš diplomatický sbor. Nyní chci poděkovat všem, kteří pracovali právě tak, stejně mohutně. Všem našim diplomatům, všem našim vládním činitelům a samozřejmě těm lidoveckým poslancům, kteří pomáhali Ministerstvu zahraničních věcí a Úřadu vytvářet proukrajinskou koalici ve světě. Děkuji vám! A děkuji všem představitelům a národům, kteří nám pomáhají bránit naši nezávislost, chránit mezinárodní právo! Děkuji čestným velvyslancům zemí - našich partnerů, kteří jsou nyní přítomni zde, v tomto význačném sále,“ zaznělo od Zelenského.

Všichni Ukrajinci by podle něj měli myslet na to, že svět se teď na Ukrajinu dívá a přemýšlí, co bude dál, co tato země může nabídnout světu.

„Mnoho lidí na světě je dnes hrdých na to, že mají přátele mezi Ukrajinci. ... Vzpomeňte si, jak kdysi Ukrajinci chtěli mít přátele mezi cizinci. A nyní jsme skutečně zajedno se světem - s nejsilnějšími, s nejsvobodnějšími na světě. Vracíme víru v hodnoty milionům lidí v různých zemích. V hodnoty, kterým rodiče učí své děti kdekoli ve svobodném světě. Ukazujeme, že na takových hodnotách by měl život skutečně záviset. Aktualizujeme jejich význam. Významy, které byly bohužel dlouhou dobu jen jalovými písmeny některých mezinárodních dohod, úmluv a memorand. Budou fungovat. A my to ukazujeme. Dáváme každému z našich partnerů jedinečný a velmi důležitý pocit a historickou příležitost - být společně s Ukrajinou vítězem. Díky Ukrajincům si svět pamatuje, co to znamená být vítězem,“ řekl Zelenskyj.

To je podle ukrajinského prezidenta základní ukrajinský přínos v zahraničně-politické oblasti. „Dali jsme všem najevo, že bez Ukrajiny nebude žádná unie v Evropě silná,“ pravil Zelenskyj. „A proto ve všech zemích Evropské unie jasná většina občanů podpořila Ukrajinu a myšlenku vstupu Ukrajiny do EU a většina nás vidí v Alianci. Je čas zahájit jednání o členství Ukrajiny v Evropské unii,“ pokračoval.

Poté vyzval všechny posluchače, aby společně poděkovali ukrajinským vojákům, ukrajinským hrdinům za jejich obrovské nasazení při obraně vlasti.

„Naši bojovníci, přesněji řečeno válečníci, ukrajinští hrdinové, nejsou jen vojáci. Nejen vojáci a námořníci, nejen seržanti, nejen důstojníci a generálové. Bojovníci jsou nadějí milionů lidí na život. Jsou nadějí Evropy na mír. Jsou nadějí světa, že se doba impérií nemůže vrátit. Ukrajinští válečníci pro nás získávají mír. A oni ho získají! Sláva ukrajinským ozbrojeným silám! Národní gardě, naší pohraniční stráži, naší rozvědce, Bezpečnostní službě, Silám speciálních operací, Národní policii! Sláva všem našim obranným a bezpečnostním silám! Sláva Ukrajině!“ zvolal prezident.

„Ukrajinští bojovníci dnes dokazují, že velikost nezávisí na velikosti státu, zásobách raket nebo schopnosti někoho k něčemu donutit. Velikost závisí na síle morálky těch, kteří brání svůj domov, brání svobodu svého lidu. Ukrajinští bojovníci vytlačili útočníky z okolí Kyjeva, a to byl první bod obratu v plnohodnotné válce. Ukázalo to sílu našeho odporu. Ukrajinští bojovníci osvobodili Hadí ostrov a od té doby každý okupant ví, jakou jedinou odpověď uslyší od Ukrajinců na jakýkoli svůj vpád. To ukázalo, že Ukrajinu nemůže nic zastavit. Počet vlajkových lodí v Černém moři poněkud poklesl a jeden nechvalně známý most stále častěji funguje spíše pro výstup než pro vstup. Pokud ovšem funguje. A ukázalo se, jaká bude budoucnost. Bude ukrajinská,“ pokračoval.

Nevynechal ani slovní kopanec do ruské armády.

„Aktivní akce našich obranných a bezpečnostních sil v Charkovské oblasti obrátily mnoho stránek staré historie. Ruská armáda možná nevěděla, že je schopna tak rychle utéct. Prchnout, zanechat za sebou vše - pozice, zbraně, své vojáky i spolupracovníky. Okupanti prchali, i když měli v tomto směru výhodu - v počtu zbraní, techniky a vojáků. Ale naši bojovníci měli - a mají - ještě jednu velkou výhodu. A to mnohem významnější. Výhodu v odhodlání, výhodu síly své země pod nohama,“ konstatoval prezident.

Zdůraznil, že další výhodu Ukrajincům poskytují dodávky západních zbraní. Zelenskyj poděkoval všem státům, které tuto výzbroj ukrajinské armádě poskytly. Speciálně poděkoval Spojeným státům za přislíbení systému protivzdušné obrany Patriot.

„A já mám po své návštěvě Spojených států dluh, který chci hned splatit. V tomto sále je nyní kapitán Pavlo Černiavskij, velitel baterie HIMARS, který byl vyznamenán Křížem za bojové zásluhy a který toto vyznamenání předal prezidentovi Spojených států amerických Bidenovi. Bylo mi ctí plnit tuto speciální misi. Má to však i druhou část. Prezident Biden v reakci na to předal velitelskou minci - zvláštní symbol od prezidenta Spojených států amerických. Pane kapitáne! Pavlo! Tuto velitelskou minci vám nyní musím předat. Ještě jednou chci poděkovat prezidentu Bidenovi, oběma stranám Kongresu a každé americké rodině za historickou podporu Ukrajiny a našich občanů. Děkuji vám!“

Konstatoval, že Ukrajina je schopna vyrábět též své vlastní výkonné zbraně, vlastní rakety, vlastní drony a Ukrajincům přislíbil, že přijde den, kdy si svět tyto zbraně bude pořizovat do vlastního arzenálu, protože se budou hodit.

Na všechny Ukrajince apeloval, že si musí uchovat jednotu, protože nikdo, kdo dnes bojuje na frontě, nebude mít pochopení pro to, kdyby např. některý z ukrajinských politiků naplno nepodporoval nezávislost Ukrajiny a choval se tak, jak se to stávalo před 24. únorem 2022. Před ruskou invazí.

„Vyzývám všechny, aby nechali své osobní ambice doma a pracovali na ochraně našeho společného domova. Spolupracujte se státem způsobem, který je nezbytný pro ochranu svobody a našich lidí. Když probíhá tak brutální válka, není čas na osobní politickou guerillu někde v týlu, v médiích, a tím spíše v hlavních městech zemí, které nám pomáhají. Berte prosím má slova co nejvážněji,“ zdůraznil.

Válka, kterou Rusko proti Ukrajině rozpoutalo, podle Zelenského pohne s celou touto evropskou zemí.

„Musíme se stát - a také se staneme, protože jiná možnost není - lídrem v budování moderní zelené energetiky. To nám umožní vytvořit decentralizovaný energetický systém, který nemůže být zničen ničím, žádnými raketovými údery. Dnes - jak každý vidí - je nebezpečné, když jsou města závislá na několika velkých tepelných nebo jaderných elektrárnách. Moderní město potřebuje decentralizované zdroje energie. Tu může skutečně poskytnout pouze zelená energie. Máme-li vedoucí postavení v této energetice a rozvíjíme-li naši atomovou výrobu a také vodíkovou energii, budeme schopni zajistit potřeby Ukrajiny a v době míru i potřeby Evropy,“ pravil Zelenskyj.

Válka podle něj pomohla urychlit také digitalizaci státní správy Ukrajiny. I tady může být podle Zelenského Ukrajina jedním ze světových lídrů.

„A co je důležité, šířením takových transformačních zkušeností, úspěšných zkušeností ve světě, poskytneme Ukrajině nové přátele, nová spojenectví, nové politické a ekonomické příležitosti. Zejména se to bude týkat rozvoje vztahů s africkými zeměmi a dalšími státy globálního jihu. Tento směr zahraniční politiky získal zvláštní prioritu,“ nechal se také slyšet prezident.

Všechny Ukrajince vyzval, aby platili daně, aby neobcházeli daňové zákony, protože stát má peníze jen z výběru daní. A transformace země je drahá. Obrana vlasti je drahá. Zelenskyj připomínal, že každá nezaplacená hřivna na daních bude chybět armádě, která brání ukrajinskou půdu.

Znovu také zdůraznil, že všechny ruské válečné zločiny musí být potrestány. Složil poklonu především Nizozemí, které pracuje na mechanismu potrestání ruských zločinů.

Poděkoval také všem partnerům, kteří se chtějí podílet, či se už podílejí na obnově Ukrajiny.

„Musíme pozvednout z trosek území, na které vstoupili ruští okupanti po 24. únoru. Stejně tak obnovíme normální život na území Donbasu a Krymu, které byly nezákonně obsazeny v roce 2014 a které okupanti za uplynulou dobu přivedli ke katastrofě. Nyní je ještě obtížné odhadnout potřebnou výši prostředků. S jistotou však lze říci, že bychom měli upřednostnit obnovu těch podniků, které byly na Ukrajině nebo které na Ukrajinu přišly během války. Které během války opustily ruský trh. A to je spravedlivé,“ řekl Zelenskyj.

„Když lidé, i ti, kteří v čase války odešli do zahraničí, uvidí, že se Ukrajinu daří obnovovat, vrátí se domů." Zelenskyj dal v závěru svého projevu najevo, že je o tom bytostně přesvědčen.

Po 45 minutách projevu se s poslanci rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

Ve druhém projevu, v němž se obrátil na své spoluobčany, požádal všechny, aby si v těchto těžkých časech pomáhali, aby si pomohli nejen fakticky, ale také projevením lásky vůči svým blízkým. Těm prý velmi pomůže i to, když je jejich blízcí obejmou. „Obejměte se,“ požádal své spoluobčany mimo jiné Zelenskyj.

Psali jsme: Byznys vyspělého světa věří v naše vítězství, oznámil Zelenskyj Plníme vše, co bylo dohodnuto. Zelenskyj k návštěvě v USA Zrno z Ukrajiny. Miliony lidí ve světě chráníme před hladem, zdůraznil Zelenskyj Zelenskyj: Musíte lidem říkat, kdy nepůjde proud. Děkuji Kanadě a Německu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.