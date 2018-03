Zelený komunálník se na Hradě domáhá zprávy o cestě do Číny. Připojil se i lidovec Jurečka

Politici se v současné době snaží dozvědět bližší informaci nebo zprávu ze služební cesty hradních mužů, kteří se vypravili do Číny, aby zjistili problémy kolem šéfa CEFC. Ohánějí se dokonce zákonem o svobodném přístupu k informacím. Jak však píše server Echo24.cz, žádná zpráva v písemné podobě neexistuje.

Hrad totiž ke zprávě z Číny uvedl, že byla ústně sdělena prezidentu republiky, a tudíž ji nelze předat. „Předmětná pracovní cesta proběhla od 13. března 2018 do 16. března 2018. Po jejím skončení byla zpráva z pracovní cesty ústně sdělena prezidentu republiky, a tudíž ji nelze předat,“ odpověděla například hradní kancelář pražskému zastupiteli za Zelené Ondřeji Mirovskému, jenž se o ni zajímal.

Do Číny se přitom vypravili hradní kancléř Vratislav Mynář a Zemanův poradce Martin Nejedlý. Náklady na Mynářovu cestu hradila Kancelář prezidenta republiky, o nákladech na cestu Nejedlého prezident Zeman podle svých slov neví. Do Číny s Mynářem a Nejedlým cestoval také český zástupce firmy CEFC Jaroslav Tvrdík. Do Číny se vypravili kvůli zjišťování, proč byl zadržen šéf CEFC a Zemanův poradce Jie Ťien-ming. Šanghajští představitelé pak Mynářovi potvrdili, že Jie Ťien-ming je skutečně vyšetřován pro podezření z porušení zákona.

S tím však Mirovský rovněž není spokojen. „To, že nezjistili podrobnosti kolem údajně stíhaného čínského kolegy, je pouze potvrzením faktu, že Zeman pro Čínu není absolutně důležitým partnerem. Z tolik vychvalované spolupráce s rudými soudruhy nemá prospěch ČR, ale zřejmě jen úzká skupinka kolem prezidenta,“ míní zastupitel.

„Nejde o zbytečnou provokaci pana prezidenta. Daňový poplatník by měl vědět, proč politik takto koná, jaké to nese náklady a jaký to má efekt,“ uvedl pro deník Echo24 místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

autor: vef