Železného mantra, Nora jako spratek na podlaze. Z ČT zaznívají protikladná vysvětlení, divákům dochází trpělivost

reklama

Letošní zimní olympijské hry se pro své konání v Pekingu staly terčem kritiky, kterou v neposlední řadě odnesli i čeští sportovci pro svou účast. Důvodem je fakt, že v Číně jsou plošně a systematicky porušována lidská práva, což s původní olympijskou myšlenkou příliš nekoresponduje.

Moderátor Jakub Železný se rozhodl diváky veřejnoprávní televize při každé sebemenší příležitosti na tento problém upozorňovat. Moderátor Událostí v souvislosti s olympijskými hrami na kamery ČT například uvedl, že předává slovo kolegům ze sportovní redakce. „Na zimních olympijských hrách, které letos pořádá totalitní komunistická Čína, se mimo jiné rozhodovalo o soupeřích českého národního týmu pro osmifinále hokejového turnaje,“ řekl v neděli 13. února. Čínu zmínil s přívlastkem „totalitní a komunistická“ opakovaně.

Svá slova moderátor hájí tím, že pouze konstatuje fakta. „Dík vám, kdo víte, že vyslovení faktu, je… vyslovení faktu, nadto když nám kodex České televize ukládá ‚stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod‘,“ děkoval v pátek na svém twitteru.

Psali jsme: Totalitní komunistická Čína... Železný to v ČT bude říkat dál. Má podporu Nory i šéfa zpravodajství. Zato veřejnost. Bouchlo to

Ovšem podle některých překročil už hranici únosných mezí. Výroky moderátora zpravodajství České televize Jakuba Železného jsou proto po delší době znovu námětem diváckých stížností.

Na Železného výroky se při středečním zasedání Rady České televize zeptal radní Roman Bradáč, který dříve byl dlouholetým redaktorem i manažerem zpravodajství České televize. „Trochu mě zaráží mantra Jakuba Železného o komunistické Číně. Nevím, proč to tak je. To má nějaký důvod? Proč to neříkají ti ostatní moderátoři?“ obrátil se na ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala.

Šámal ve své reakci uvedl: „Řekl bych, že to je osobní demonstrace postojů moderátora, která je výsledkem jeho vstupu do editorsky schválených textů,“ dodal šéf zpravodajství Zdeněk Šámal s tím, že osobně záležitost s moderátorem neprobíral, protože je oba v řídicí struktuře České televize dělí několik stupňů.

Předseda Rady ČT Pavel Matocha k tomu podotýká, že „osobní demonstrace postojů moderátora nemá ve zpravodajství co dělat“ a na svém facebooku zároveň upozorňuje: „Je to dokonce v konfliktu s Kodexem ČT. Kodex ČT jednoznačně říká: ‚Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajských a aktuálně-publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor‘."

Ředitel zpravodajství si podle něj je zjevně dobře vědom toho, že osobní demonstrace postojů moderátora nemá ve zpravodajství co dělat.

Pozornost v tomto kontextu také vzbudila další tvář České televize, moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová, která Železnému podle právníka Tyla vyjádřila podporu způsobem nehodným dospělé ženy, když jeho slova o „olympiádě, kterou pořádá totalitní komunistická Čína“ na svém profilu ještě pětkrát za sebou v jednom příspěvku zopakovala.

Tyl proto sepsal proti jejich vystupování námitku také na Divácké centrum ČT, a sice že „mu vadí Železného prudění na konci každého vysílání Události, že ‚olympiáda, kterou pořádá totalitní komunistická Čína‘.“

Ovšem po jejím předání do redakce zpravodajství přišla překvapivě jiná odpověď, než zazněla z úst ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala na Radě ČT: „Označení Čínské lidové republiky za komunistickou vyplývá z vedoucí úlohy Komunistické strany Číny v tamní společnosti. A charakteristika tamního režimu jako ‚totalitního‘ odpovídá politologické kategorizaci. Ani jedno adjektivum tedy není hodnotící. Proto bylo v pořádku to použít. Děkujeme za Váš zájem o Českou televizi. S pozdravem Patrik Bílý, Divácké centrum.“

Odpověď právníka Tyla byla proto ještě peprnější; zostra se obul do Železného i Fridrichové.

„Rád bych se vrátil k Vaší odpovědi na mantru pana Železného ‚olympiáda, kterou pořádá totalitní komunistická Čína‘, kterou kazil celou olympiádu a nyní má z námitek proti tomu evidentně jakýsi záchvat paní Fridrichová, viz její facebook a twitter. Pominu, že se paní redaktorka Fridrichová chová jako spratek, co leží na podlaze v sámošce a řve ‚Já chci nanuka! Já chci nanuka! Já chci nanuka! Já chci nanuka! Já chci nanuka...‘ – dokud ho nevyvedou ven a rodiče neumravní.

Je trošku škoda, že takovému chování musíme my, diváci, platící koncesionáři přihlížet a mám za to, že je to dalece za hranou novinářské etiky, ale i zdravého rozumu. Paní Fridrichové, panu Železnému a řadě dalších je však zjevně dovoleno vše, a to již řadu let. Ano, Čína je vedena komunistickou stranou, ano, řadu praktik lze označit v Číně za praktiky totalitní. Ale proč to mám slyšet při každém oznámení denních výsledků olympiády?!“ píše značně naštvaný Tyl.

„Kam až klesla ČT pod vlivem extremistů, jako jsou Fridrichová a Železný? Železný do nás hustí svoje politické vidění v Událostech, Fridrichová v nedělním primetimu. Kdo z jiného názorového spektra má svůj vlastní pořad v neděli, v nejsledovanějším čase na veřejnoprávní televizi?!“ táže se dál.

K tomu upozorňuje, že v jiných případech se moderátoři chovají zcela opačně, například v případě Německa, kde podle něj ohýbají historická fakta.

„Dalo by se to překousnout, kdyby pan Železný, ale i další redaktoři ČT, přistupovali stejně ke všem otázkám. Dobře, budeme říkat ‚komunistická totalitní Čína‘. Proč tedy v reportážích o zločinech Německa (při jakémkoliv výročí, viz Lidice, osvobození Osvětimi atd.) se všichni redaktoři úzkostlivě vyhýbají slovům Němci, Německo a vše zaměňují za ‚nacisty a nacistický režim‘, ač tento pojem je velmi nepřesný, už jen proto, že žádné Nacisticko neexistovalo, válku vyhlásilo Německo, Deutsche Reich, byli jsme Protektorátem Německé říše, a ne nějakého smyšleného Nacisticka.

Pan Železný a jeho kolegové se dlouhodobě snaží vyvolat dojem, že v roce 1945 prohrálo Nacisticko, které se den ze dne propadlo do země a od té doby je zde květinkové Německo, kam tak rád jezdí a které evidentně obdivuje. V pořádku. Proč ne?! Ovšem pokud má paní Nora záchvat z toho, že ‚olympiáda, kterou pořádá totalitní komunistická Čína‘, je zvláštní, že nemá stejný záchvat z pana Železného, když zkresluje dějiny tím, že u vyhlazení Lidic 4× zopakuje, že ‚to byla nacistická armáda‘,“ dodal, že v tomto případě naopak slovo „německá“ nepoužije ani jednou.

Bude-li pan Železný a další redaktoři používat stejný metr na všechna označení, nemá pak Tyl nic proti tomu, ani ono příslovečné „ň“.

Protože diskuse radních ČT o Jakubovi Železném nastala neplánovaně při projednávání materiálu o fungování ČT24 v loňském roce, nevzniklo k ní žádné samostatné usnesení.

Langšádlová chce bránit ČT před radními

Někteří chtějí dotaz radního Bradáče využít k útokům na Radu ČT. Senátorka ODS Miroslava Němcová posunula dotaz na zatahování politického komentáře do sportovního zpravodajství tak, že „radním ČT vadí označení Číny jako komunistické a totalitní země“. Čína takovou zemí podle ní je, takže nechápe, co radním vadí.

Radním ČT vadí označení Číny jako totalitní komunistické země. Čína takovou zemí je, komunistům je podřízena vláda i armáda. Může se v ČT ještě říkat, že Německo bylo mezi r. 1933-45 totalitní nacistickou zemí? Že v SSSR, ČSSR a jinde vládla totalitní moc komunistické ideologie? — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) February 18, 2022

Kromě toho již v týdnu ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová napsala na Twitter, že vláda chce bránit nezávislost České televize na „části Rady ČT“. Je to prý ta část, která „ovlivnila výroční zprávu ČT za rok 2020 ve prospěch SPD“. Šlo o výpočet, podle kterého zastoupení SPD v diskusních pořadech veřejnoprávní televize neodpovídalo jejímu volebnímu zisku. „Takové zneužívání vlivu na ČT a zvýhodňování jedné strany je nepřijatelné,“ napsala Langšádlová. Proto poslanci ve Volebním výboru na návrh Jana Jakoba z TOP 09 zprávu neschválili, což je první krok k odvolání Rady ČT.

Důvěra v @CzechTV roste a my budeme její nezávislost bránit!



Kolega @Jan_Jakob už proto navrhl neschválení výroční zprávy o činnosti #ČT za rok 2020, kterou část Rady ČT ovlivnila ve prospěch SPD.



Takové zneužívání vlivu na ČT a zvýhodňování jedné strany je nepřijatelné. pic.twitter.com/0yUIewx78m — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) February 17, 2022

Poslanci vládních stran již před volbami blokovali volbu radních, protože se jim nelíbilo, jací kandidáti postoupili do druhého kola volby.

Psali jsme: Pešán trpí. A krachem utrpěl i Petr Fiala. To nechtěl Hejma sejmul ČT. Za olympiádu a Železného. Ale i Geislerová dostala „Komunistická Čína“. Pár informací pro Jakuba Železného A co tenhle vrah, Jakube Železný? Olympijská kauza ČT se zvrhla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.