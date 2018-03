Zeman: Čínské investice budou pokračovat. Možná ještě více. Chci víc Slávií. Trest smrti pro poradce? Nepředjímejme

Hned na úvod prozradil, že neví, proč čínské úřady vyšetřují jeho poradce Jie Ťien-minga. Je to záležitost čínských úřadů a prezident se do toho nechce plést. Své emisary – Jaroslava Tvrdíka, Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře – poslal do Číny, aby zjistili, zda se něco mění na spolupráci Česka a Číny. Potěšilo ho, že do investiční skupiny CEFC de facto vstoupil čínský stát, takže pro nás se nic nemění.

Anketa Chcete, aby čínská CEFC dál investovala v Česku? Nyní posílena o čínský státní kapitál Chci 85% Nechci 15% hlasovalo: 187 lidí

Dobrým příkladem prospěšnosti čínských investic je podle Zemana fotbalová Slávia, i když se nepovažuje za slávistu. „Ale v každém případě je Slavie krásný příklad, jak fotbalový klub, který byl dole, se díky čínským investicím dostal až na mistra ligy. Moje přání je dosáhnout toho, aby došlo k dalším Slaviím v české ekonomice,“ vyjádřil se.

Jie Ťien-ming se stáhne ze scény, ale jeho zástupce v CEFC pracuje dál, takže pro Česko se prý nic nemění. Zeman je podle svých slov rád, že se v Číně bojuje s hospodářskou kriminalitou. Prezident ale ctí presumpci neviny, a to i u svého čínského poradce. Ostatní už je jen na čínských úřadech. Nerad by předbíhal. Prezident sice ví, že je v Číně udělován i trest smrti, ale teprve čas ukáže, co bude dál s jeho čínským poradcem. „Tak já myslím, že nemáte přehánět. Vyčkejme výsledků vyšetřování. Jenom z mediálních zdrojů jsem slyšel cosi o tom, že šlo o korupční aktivity v Africe, nikoli tedy v České republice. A protože se nechci vměšovat do čínských vnitřních záležitostí, počkám, jak toto vyšetřování dopadne,“ řekl Zeman.

„Když si vzpomenete, jak jsem ve svém inauguračním projevu mluvil o Zdeňku Bakalovi, tak zjistíte, že každý z potenciálních investorů může být – ať už právem, nebo neprávem, v Bakalově případu právem – napaden z tunelování, nebo z neetického jednání. To je bohužel součást ekonomiky a já jsem vděčný každému politikovi, který proti těmto jevům bojuje,“ zdůraznil prezident.

Když dostal Miloš Zeman otázku, kdo cestu tří emisarů do Číny platil, rozzlobil se.

Prezident dal najevo, že tu otázku považuje za povrchní. Hrad prý platil cestu hradnímu kancléři Mynářovi, ale Zeman netuší, jak to bylo u Martina Nejedlého nebo Jaroslava Tvrdíka.

