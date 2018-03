Fedor Gál věří: Mladí lidé nás zachrání od Zemana, Fica, komunistů, fašistů a konspirací

Změny, které se teď odehrávají na slovenské politické scéně prý lidem stačit nebudou. „Myslím, že tou rozbuškou byla vražda novináře a jeho snoubenky, ale pod pokličkou to vřelo dlouho, dlouho a dlouho,“ vyjádřil svůj názor Gál. Ve slovenském politickém kotli to vřelo kvůli celé řadě neobjasněných kauz a podezření na korupci, kvůli propojení ekonomických a politických zájmů. Lidé měli zkrátka pocit, že jejich stát už tak úplně nepatří jim. Gál v této souvislosti doplnil, že to zdaleka není jen problém Slovenska. Podobné napětí však dnes vidíme v polské či české veřejnosti. Alespoň podle Gála.

„To, co by naše politická scéna potřebovala nejvíce, je generační obměna. Já žasnu, když poslouchám mladé lidi na ulici, tak já žasnu, jak oni umějí formulovat, jaké mají jasno v tom, co by rádi. Já bych je strašně rád viděl v aktivní politice,“ zdůraznil sociolog s tím, že energie mládí by zmíněným zemím pomohla. Čím jsou lidé starší, tím jsou skeptičtější. Mladí lidé jsou zkrátka optimističtější a mohli by čelit dezinformacím, konspiračním teoriím a dalším podobným jevům. „Když ty negativní informace zaznívají z pražského hradu nebo od premiéra vlády, tak to mě děsí,“ prozradil Gál.

Nový vítr do politiky a novou naději podle Gála přinesl lidem prezident Andrej Kiska. „A teď si představte, že by takových bylo víc,“ přál by si host. V Polsku, v Maďarsku, na Slovensku, ale i v Česku se z nejvyšších pater politiky šíří často blbá nálada,nebo dokonce nenávist vůči novinářům. Stačí si prý poslechnout inaugurační projev českého prezidenta Miloše Zemana nebo zhodnotit výroky Roberta Fica o americkém miliardáři Georgi Sorosovi.

„Ukazovat prstem na Sorose, kterej to platí, prej, na Slovensku, je holej nesmysl. Podporovat konspirativní média, dávat rozhovory do ParlamentníchListů.cz, což je podle mého názoru number one, pokud jde o šíření blbý nálady a dezinformací v České republice...,“ zlobil se Gál na politiky, kteří se serverem ParlamentníListy.cz komunikují.

Svobodu slova je podle sociologa třeba ctít, ale některé věci podle něj už překračují hranice slušnosti a je na to třeba znovu a znovu upozorňovat.

Žijeme v demokracii a v právním státě, a pokud v něm chceme žít dál, musíme vzít jako hotovou věc, že veřejnost má právo se vyjadřovat ke všemu, k čemu uzná za vhodné. V tomto směru se Gál názorově rozchází s lidmi, kteří tvrdí, že vláda Roberta Fica dostala mandát ve volbách a v příštích volbách ji bude možné změnit. Ficovým mandátem z voleb argumentuje např. analytik Milan Žitný. „Především si myslím, že Milan Žitný kecá,“ zhodnotil to Gál. Milan Žitný se prý tváří jako člověk, který vidí nějaké dění za kulisami, a takovýto typ přemýšlení právě vede ke konspiračnímu myšlení.

Mladí lidé organizují demonstrace, mladí lidé se zajímají o politiku, a to je podle sociologa dobře. Ti přinesou tu novou krev do politiky a už tam snad nebudeme mít komunisty a fašisty, se kterými se v parlamentu setkáváme dnes.

