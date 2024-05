Ani Hitler si to nedovolil. Ochranný artefakt naší země vyvezen do Německa. Katolík drtí Pavla. V neděli akce

„Pokud ten pán neví, co se stalo 15. března 1939, tak je otázka, jestli je pro výkon funkce prezidenta dostatečně duchovně ‚způsobilý‘, to by se mělo ověřit,“ řekl ParlamentnímListům.cz římský katolík Jiří Folajtár. Hovořil o prezidentovi Petru Pavlovi. Nesouhlasí totiž s propůjčením významné součásti českých korunovačních klenotů na výstavu do Německa a zamýšlí se nad datem začátku výstavy. Sepsal petici a v neděli kvůli tomu pořádá tichý nesouhlas před sídlem kapituly a katedrálou svatého Víta v Praze.

reklama

Nesouhlasíte se zápůjčkou korunovačního kříže, nazývaného též Zlatý ostatkový kříž, na výstavu do německých Drážďan. Není to ale běžná záležitost, že se historické předměty zapůjčují na různé výstavy?

Ostatkový kříž není obraz nebo socha. Je to duchovní symbol. Karel IV. jej nechal zhotovit na ochranu národa českého. Jeden velmi moudrý muž řekl před pár dny, že mimo jiné díky ostatkovému kříži byli Češi za první a druhé světové války jediným národem, který nehoroval pro válku. Chránil nás po staletí. Přežili jsme všechny tragédie, které tento národ zažil.

Ten kříž nikdy v cizině nebyl. Je spojen s duchovní ochranou zemí Koruny české, protože v době Karla IV. jsme zabírali mnohem větší rozlohu Evropy než nyní. Království bylo obrovské. Opravdu ne. Třeba komunisté se ho báli jako čert kříže.

Lze vyčíslit hodnotu této součásti českých korunovačních klenotů?

Ta hodnota je obrovská. Troufám si říct, že jde o hodnotu stovky až dvou set hrubých domácích produktů České republiky v eurech. To by nikdo nezaplatil. Na to by nikdo neměl.

Kdo je podepsaný pod dokumentem o zápůjčce na výstavu v Drážďanech?

Hodně se kolem toho mlží. Vinu hází jeden na druhého. Kurátor výstavy Jiří Fajt žijící v Berlíně a v Praze řekl, že to nevymyslel. Hodil to na arcibiskupství a metropolitní kapitulu u svatého Víta. To řekl v rozhovoru s Robinem Čumpelíkem. Nicméně pravdou je, že Fajt s tou myšlenkou přišel. Ale pátrám dál, kdo ho postrkoval, protože je tam zajímavá skvadra sponzorů.

Ohledně dokumentu jsem se ptal mnohých. Posílám dotaz na Národní památkový ústav. Je totiž zapotřebí říct, že ostatkový kříž není v Drážďanech dostatečně chráněný. Když to řeknu nadneseně, tak trhovci v Holešovické tržnici hlídají své ovoce a zeleninu daleko lépe.

Jak je tam tedy chráněn?

Anketa Je Petr Pavel dobrým prezidentem? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26549 lidí

O výstavě jsem našel toto: „Pražská arcidiecéze historicky poprvé vystavuje v zahraničí svatovítský chrámový poklad. Uměleckou výstavu s názvem ‚Fragmenty paměti‘ v drážďanské síni v Lipsiusbau zahájil prezident Petr Pavel za účasti duchovních představitelů z Německa i z České republiky, kterou reprezentovali mimo jiné kardinál Dominik Duka, litoměřický biskup Stanislav Přibyl a pomocný biskup pražský Zdeněk Wasserbauer.“ Jde tedy o velmi oficiální a posvěcenou akci…

Všichni ti lidé mají duchovní podíl na tom, že ochranný artefakt naší země byl vyvezen ven. Prezidenta oddělme od duchovenstva. Wasserbauer, Přibyl i Duka tam byli pozváni německými duchovními, tedy drážďansko-míšeňskou diecézí. Nicméně jde o hrubé pochybení českého vrcholného duchovenstva. Dopředu se o tom nemluvilo, a kdyby se pánové opět vrátili na teologickou fakultu, tak si zase občerství v paměti, že ten kříž nemá opustit Českou republiku. To se tam učí. Proč ho nechal asi Karel IV. vyrobit? To není součást Kočkových kolotočů!

Podivoval jste se i nad tím, že výstava začala, jak jste řekl, 15. března (končí 8. září), tedy v den výročí německé okupace Československa. Co z toho vyvozujete?

Jsem pobouřen a rozezlen. Takže se vrátím k českému soudruhu prezidentovi. Pokud ten soudruh neví, co se stalo 15. března 1939, tak je otázka, jestli je duchovně zralý býti prezidentem? To by se mělo ověřit. Jako teď reagoval na negativní kampaň politických stran do eurovoleb, tak měl říct, že tam nejede. Jak říká, je nevěřící, ale tohle je dost vážné. Měl by se probrat. Měl by složit funkci.

Takže to berete jako ukázku podřízenosti silnému německému vlivu v Evropě anebo ztráty naší národní suverenity?

Sepsal jsem petici o bezodkladném navrácení korunovačního kříže zpět do Česka. Chodí mi podpisy od lidí z celé republiky. I nevěřících. Je to prostě další ukázka německé rozpínavosti. Předtím naordinovali Evropě přijímání uprchlíků, teď dělají toto. Germánům prostě pořád vadíme. U bývalého ředitele Národní galerie Fajta je vůbec otázka, pro čí zájmy pracuje. V Drážďanech na výstavě jsou velmi duchovně důležité artefakty české státnosti.

Proč ale kvůli tomu už zase oživovat skoro pohřbený německo-český antagonismus?

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 26% Tomio Okamura 17% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 2% Kateřina Konečná 49% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 55882 lidí

Ne detailně, ale snažím se…

Alespoň se snažíte! Když i bývalý kardinál Duka napíše takový nesmysl, že nás Sasové do roku 1866 hájili, tak ať si zajde na Smetanovu operu Braniboři v Čechách. Ctím ho, nebudu na něj plivat, ale mám právo celé tuzemské vrcholné duchovenstvo kritizovat. A to neříkám jen kvůli tomu, že jsem hluboce věřící římský katolík. Ten kříž tam prostě nemá co dělat, a Němci se určitě radují, že nás zase mohli alespoň takhle duchovně „zaříznout“. Ostatně sám Duka korunovační kříž vytáhl v době covidu. A co se stalo? Covid se začal vytrácet!

V neděli pořádáte tichý nesouhlas s vyvezením zmiňovaného kříže do Německa před katedrálou svatého Víta na Pražském hradě. Neměli by tam naopak lidé svorně řvát: „Vraťte náš kříž“?

Ne. Hluboce se mýlíte. Nemáte to duchovně pokryté, tedy promodlené. Řvát umí každý hlupák. To není protest. Je to vyjádření vnitřního nesouhlasu. Chceme vysílat přání ke Kristu, ke kapitule, aby se náš kříž co nejdřív vrátil domů. Vrchní představitelé naší země by měli prozřít, protože vyvezli českou národní kulturní památku s rozměrným duchovním obsahem. A teď se diví, že jsme nespokojení.

Oni o tom opravdu dopředu neinformovali. Ani komunisté by si to nedovolili. A teď půjdu ještě dál. Ani Adolf Hitler a jeho nacisté si nedovolili na ten kříž sáhnout. Ani Karl Hermann Frank to neudělal. A jak víme, nacisti okradli o historické artefakty skoro celou Evropu.

Protestoval jste proti udělení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka knězi Tomáši Halíkovi. Podle mě jste v rámci české katolické církve rebel. Nebojíte se exkomunikace?

„Aby tě církev neupálila!“ říkali mi přátelé, napůl vážně, napůl ze srandy. Odvětil jsem: „Hele, Ignác z Loyoly už není a jezuité jsou velmi vzdělaný řád!“ Nejsem žádný rebel, to je vaše nesprávná interpretace. I když jsem kritizoval Halíka, tak občas chodím poslouchat jeho homilie v kostele U Salvátora. Za běžný den absolvuji až čtyři mše svaté. To je pro mě normální, jako pro běžného člověka to, že si ráno dá snídani.

Fakt nejsem rebel. Kdybych to měl neskromně nějak nazvat, tak se snažím být apoštolem dobra a lásky k bližnímu. Ostatně na mše svaté chodím za Kristem, a ne za Halíkem.

Psali jsme: Berndu Posseltovi za zásluhy o stát... Okamura četl návrhy na vyznamenání a nevěřil DPP pořádá v sobotu výroční Den otevřených dveří na Kačerově u příležitosti 50 let pražského metra Pekarová: Tuleja ukázal vysoké mravní nároky, které jsou TOP 09 vlastní Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 352. díl. Schmeedovy paměti

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE