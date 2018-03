Je mi ze Zemana těžko. I on nese odpovědnost za Bakalu. Odchod z EU není myslitelný, říká poslanec Pirátů Černohorský

ROZHOVOR „Při čtení komentářů zahraničních médií, kde padaly věty jako ‚proruský prezident zaútočil na veřejnoprávní média‘, mi bylo těžko,“ připouští poslanec Lukáš Černohorský, který sám měl chuť ze sálu v době inauguračního projevu odejít. Piráti ale respektují jak právo prezidenta zvolit způsob projevu, tak politiky, kteří se ze židlí zvedli. Poslanec zmiňuje i to, že kritizovat dnes „nepřítele státu“ Bakalu odvahu nevyžaduje: „Prezident Zeman jako vrcholný politik 90. let ovšem přece sám nese určitou část odpovědnosti za to všechno, co se v té době událo.“

Na Facebooku jste psal s odkazem na inaugurační projev prezidenta o tom, že jako předseda vyšetřovací komise k OKD byste měl kvitovat Zemanova ostrá slova vůči Zdeňku Bakalovi. „Bakalu ovšem de facto stvořili čeští politici 90. let, ke kterým Zeman patřil také. Když jsem však otočil hlavu doleva, tak se na stejné úrovni, jako seděli poslanci, spokojeně usmívá Zemanův tajemný dvorní poradce, kontroverzní podnikatel s chapadly v Rusku Martin Nejedlý. Necítím se již slavnostně, dere se mi na mysl jen oblíbené rčení o zametání před vlastním prahem. Následuje ostrá kritika Bakalova vlivu na média, ale o mediálním vlivu premiéra Babiše ani slovo. Jsem posledním člověkem, kdo by hájil Bakalu, ale není to laciný terč?“ Psal jste také o tom, že byste čekal více odvahy, a ne jen populismus. V čem by podle vás měl být prezident odvážnější?

Kritizovat dnes „nepřítele státu“ Bakalu podle mě opravdu odvahu nevyžaduje. Bakala se stal symbolem zpackané privatizace a připomínkou neschopnosti státu ochránit své nerostné bohatství i práva občanů. Prezident Zeman jako vrcholný politik 90. let ovšem přece sám nese určitou část odpovědnosti za to všechno, co se v té době událo. Odvážné by tedy bylo kritizovat tam, kde ještě můžeme něco změnit. Když tedy prezident během projevu prstem ukázal na média vlastněná Bakalou, neměl jedním dechem odvážně poukázat také na mediální vliv Babišova Agrofertu? Schválně, zkusme si dnes představit, co by se dělo, kdyby se tehdy Bakala stal premiérem. Koncentrace moci je vždycky rizikem a Andrej Babiš možná není Bakala, ale jeho vliv je v českých poměrech mimořádný a měli bychom mu věnovat také mimořádnou pozornost.



V průběhu inauguračního projevu se zvedli někteří politici a odešli. Bylo to v momentě, když prezident kritizoval Českou televizi kvůli vyváženosti vysílání. Jako první odešla ze sálu poslankyně ODS Miroslava Němcová a následně poslanci z TOP 09 a také z KDU-ČSL. Prezident podle nich útočí na svobodu tisku a nezávislá média. Jak vy chápete důvod jejich rozčílení? Je to v pořádku, že opustili sál? Neměl jste chuť odejít také?

Upřímně, chuť odejít jsem měl. Ani ne tak na protest, ale prostě proto, že projev prezidenta rozbil během chvíle slavnostní atmosféru danou už jen majestátností Vladislavského sálu a v sále zavládlo tíživé dusno. Slova, která se k nám linula totiž majestátní ani slavnostní rozhodně nebyla. Přesto bych ze sálu neodešel já ani nikdo jiný od Pirátů, ačkoliv tento krok jiných politiků respektujeme, tak jako respektujeme právo prezidenta zvolit projev, jaký uzná za vhodné. Svoboda slova je totiž pro nás hodnotou, kterou ctíme jako základ demokracie. Stejně tak jsou ale pilířem demokracie nezávislá média a prezidentův útok na ně byl opravdu daleko za hranicí vkusu. Při čtení komentářů zahraničních médií, kde padaly věty jako „proruský prezident zaútočil na veřejnoprávní média“, mi bylo těžko. Prezidenta si ale lidé zvolili ve svobodných volbách a my politici bychom měli jejich volbu přijmout, a ne jimi opovrhovat. Naším úkolem je přesvědčit.



Řada lidí vidí v tom, že poslankyně Miroslava Němcová odešla jako první ze sálu, projev velké odvahy. Tomáš Konečný na Facebooku vytvořil událost květiny díků pro Miroslavu Němcovou. Květiny doručí poslankyni zřejmě na jednání Sněmovny. Květiny by měly být v barvách trikolory. Poslal byste také paní Němcové květiny? A pokud, jaké?

První odejít ze sálu jistě chtělo dávku odvahy. Miroslava Němcová měla na tuto formu protestu nárok a její rozhodnutí chápu, Piráti ovšem dávají přednost jiným formám vyjádření nesouhlasu, a tak se ke květinové akci nepřipojíme.



Od voleb jsme svědky velké nespokojenosti určité části veřejnosti s politickou reprezentací. V minulých dnech vše gradovalo masovými demonstracemi proti zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS, pak se situace ještě více přiostřila po inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana, proběhly demonstrace na obranu ČT, proti Andreji Babišovi, zapojili se umělci, protestovali i studenti. Co tohle všechno znamená? Čeká nás slovenský scénář? A mohou s tím Piráti něco udělat?

Co tohle všechno znamená? Přesně to, co jste uvedla už v samotné otázce. Velká část veřejnosti je silně znepokojená politickým děním v Česku a obává se, že současná politická reprezentace může být hrozbou pro demokracii. Trestně stíhaný premiér ovládající média i řadu jiných odvětví, jeho vládnutí bez důvěry posvěcené prezidentem, tiše podporované komunisty a SPD... To je i pro mě dostatečný důvod k obavám. Zda nás čeká slovenský scénář, nevím a nedovolím si v tomto předjímat. Piráti chtějí každopádně dělat to, k čemu se zavázali voličům. Tedy dokazovat, že politika se dá dělat i jinak, otevřeně, čestně, zodpovědně a konstruktivně. Chceme prosazovat náš program a fungovat ve Sněmovně jako hlídací psi, kteří z opozice bedlivě dohlížejí na vládu. Zároveň se musíme naučit být srozumitelní i pro lidi, kteří nás doteď nevolili, a neustále vysvětlovat, co děláme a proč, aniž bychom se uchylovali k líbivým frázím a prázdným populistickým gestům. Jelikož nám pomalinku ale jistě vzrůstají preference, snad jsme vykročili správnou cestou.



Co se týká umělců, ti začali v reakci na inaugurační projev prezidenta podepisovat výzvu na podporu České televize. Mimochodem, Jan Svěrák označil jeho kritiku ČT za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. Nejde ale jen o „pět vět na obranu České televize“, umělci kritizují politickou reprezentaci v podstatě od parlamentních voleb. Má pravdu Jan Svěrák a další? Je potřeba bránit Českou televizi a je ohrožena s veřejnoprávními médii i svoboda slova?

Jak už jsem řekl, nezávislá média jsou pilířem demokracie. Jejich role je v dnešní společnosti nezpochybnitelná. Dezinformační weby se nám tu množí jako houby po dešti, sociální sítě ovládají fake news a hoaxy a mnoho lidí není schopno je rozeznat a věří jim jako objektivní pravdě. Největší zpravodajská média vlastní premiérův Agrofert a Bakala. Kdo jiný než média veřejné služby mají být teď garancí nezávislosti a svobody slova? Umělce v jejich počinu podporuji a jsem rád, že se České televize zastali. V posledních letech jsme jak ze strany Tomia Okamury, tak Andreje Babiše i prezidenta Zemana svědky bezprecedentních útoků na média a novináře a je třeba nahlas říct, že to není v pořádku.

Studenti stávkovali za dodržování ústavních zvyklostí. „Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty,“ psali organizátoři na Facebooku. Jsou porušovány ústavní zvyklosti? Je to symbolické, že se opět zapojují do protestů studenti?



Symbolické to zajisté je, právě studenti byli v naší historii mnohokrát tím zásadním mobilizačním proudem, který rozhýbal dění ve společnosti. Právě studenti měli a mají chuť vyjít do ulic, nahlas projevit nesouhlas a popostrčit ostatní, aby se začali zajímat o dění kolem a chránit hodnoty, které jsou pro ně důležité. Prezident zjevně s porušováním zvyklostí (nejen ústavních) nemá velký problém a je dobře, že lidé umí dát najevo, že se bojí o budoucnost své země, že se bojí o demokracii, o svobodu. Ačkoliv se nám tyto hodnoty zdají samozřejmé, zdaleka samozřejmé nejsou a měli bychom si být vědomi toho, že o ně můžeme přijít, pokud budeme lhostejní. Piráti tyto akce proto rádi podpořili.

Spolek Milion chvilek na svém serveru MilionChvilek.cz přinesl možnost podepsat petici proti premiérovi Andreji Babišovi. „Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží,“ píší autoři stránek. „My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ poznamenávají autoři stránek, kde můžete svým podpisem pod petici vyjádřit svůj nesouhlas se jmenováním Andreje Babiše do funkce premiéra. Co k tomu říci? Utvrzuje vás veškerý odpor, o které tady mluvíme, v tom, že Piráti udělali dobře, že od začátku zastávají názor, že do vlády s Andrejem Babišem nepůjdou?

Náš postoj ohledně vládnutí s ANO s Andrejem Babišem v čele byl a je zcela neotřesitelný bez ohledu na současné dění. Řekli jsme „Ne“ ještě před volbami z mnoha důvodů a držíme slovo a slib našim voličům. Jsme rádi, že lidé upozorňují na závažnost celé situace a poukazují na znepokojivé aspekty týkající se osoby premiéra. Na druhé straně je ale třeba přiznat, že ANO neztrácí důvěru voličů, ale naopak podle průzkumů posiluje. Je tady tedy zjevná čím dál vyhrocenější polarizace společnosti, a to není dobře.



Trvá vyjednávání o vládě už příliš dlouho? Je to problém?

Délka vyjednávání není tak znepokojivá, jako jeho charakter. Vyjednáváním bych to snad ani nenazval. Dlouhodobé vládnutí vlády bez důvěry rozhodně problémem je, já si ale myslím, že se ANO brzy s některou ze stran dohodne a důvěru získá. Piráti to ale určitě nebudou.

I když se vyděšení z Czexitu uklidnilo, téma může být podle analytika Davida Klimeše rychle znovu na stole. Na blogu píše o tom, že je sice zřejmé, že se nepodaří prosadit zákon o obecném referendu tak, aby umožnil hlasování o vystoupení z EU, jenže je tu další problém. S odkazem na týdeník Ekonom připomíná vyjednávání o eurodotacích po roce 2020. Pokud se nepodaří vládě vyjednat dobrý víceletý rozpočet EU, pak podpora pro členství velmi pravděpodobně rychle poklesne a otevře se cesta pro Czexit. „Česko už nikdy nezíská tolik peněz jako dosud.“ Jak obstojíme při vyjednávání o eurodotacích a bude hrát roli i to, že máme obviněného premiéra? Otevře se cesta pro Czexit, když se eurokohoutky utáhnou?

Pro Piráty není odchod z EU myslitelný. Je teď na nás politicích, abychom lidem dostatečně vysvětlili všechny přínosy, které pro nás členství v Unii má. V tom minulá politická reprezentace selhala, lidé v Česku se doteď necítí být plnohodnotnou součástí evropského společenství, ale vnímají EU jen jako aparát, který nám přikazuje nesmysly. Tak to ale není, musíme se více zapojovat do rozhodování v EU a aktivně ovlivňovat naši budoucnost.



Čím dál více lidí nevěří Evropské unii, i když eurodotace čerpáme. Ve Sněmovně vzniká iniciativa, která má jako hlavní cíl zlepšit povědomí českých občanů o Evropské unii. Plánují se do ní zapojit poslanci všech stran kromě SPD a KSČM. Zapojíte se také? Připomeňme, že olomoucká univerzita v rámci osvěty, nejen, co se týká EU, bude prostřednictvím tzv. Občanské univerzity posílat studenty a dobrovolníky do regionů. Budou lidé naslouchat? Skončí v Česku díky osvětě, ať už od politiků, nebo dobrovolníků, trend euroskepticismu?



O tom už jsem mluvil výše, je to velký úkol nás proevropských politiků ukázat všechny přínosy členství v EU. Já věřím, že budeme úspěšní. Piráti pro to udělají maximum.

autor: Daniela Černá