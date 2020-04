Zeman? Dědek, senilák, do ústavu! Prezidentova show zase spustila zlo. I „šašek“ se ozval

Prezident Miloš Zeman podruhé v časech koronaviru promluvil k občanům. Pochválil vládu za přijetí přísných opatření, která pandemii koronaviru brzdí, ale jak sám řekl, nebyl by to on, aby si neodpustil také kritiku vůči několika lidem. Vynadal novináři Luboši Palatovi a poslance Miroslava Kalouska označil za počmáraného šaška. Jenže netrvalo dlouho a Kalousek úder vrátil. Navíc nebyl jediný, kdo prezidenta nešetřil.

reklama

„Moje poselství je poděkování občanům, poděkováním vládě, oznámení, že budu děkovat ještě 28. října. Ale nebyl bych to já, abych nemluvil i o té odvrácené straně Měsíce, proti těm, kteří prudí, kritizují a poštěkávají,“ prohlásil Miloš Zeman pro Blesk.cz.

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 1970 lidí

Z úst Miloše Zemana také zaznělo, že v krizi vyplouvá na povrch také bahno. „Když je nějaká krizová situace, tak se zdvíhá bahno ze dna,“ varoval prezident doslovně.

Jedním z lidí, kdo zvedá bahno, aniž pomáhá, je podle Zemana senátor Pavel Fischer, který označuje lidi, kteří sehnali dodávky ochranných pomůcek z Číny, za vlastizrádce. Dalším mužem, který údajně zvedá bahno, místo aby mlčel, je podle Zemana místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který vyzval k rezignaci ministryni financí za hnutí ANO Alenu Schillerovou. Současná šéfka státní kasy však podle Zemana dělá svou práci dobře a nemá být odvolána.

Další ránu dostal od prezidenta poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

„Pan poslanec Kalousek dokonce vyzval k ozbrojenému odporu proti vládě, prohlásil, že má tři revolvery a že mu bude ctí s občany bojovat proti vládě,“ upozornil prezident.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A konečně jakýsi novinář (Luboš) Palata napsal, že žijeme v koronafašismu a v koronadiktatuře,“ kroutil hlavou Zeman.

„To je hloupost, to je drzost, to je něco, co nás všechny poškozuje,“ shrnul svou kritiku Zeman. Prezident je toho názoru, že tito lidé by měli raději mlčet. A pokud jde o Miroslava Kalouska, vydal speciální doporučení. „Toho počmáraného šaška se třemi revolvery si vůbec nevšímejte. Tečka,“ udeřil Zeman.

Jenže Kalousek prezidentovi nezůstal nic dlužen.

„Je mi Miloše Zemana líto. Pamatuji si ho ještě jako muže s brilantním intelektem, se kterým jsem sice nesouhlasil, ale který měl můj respekt,“ vzpomínal bývalý ministr financí.

Dnes ale prý sledujeme něco zcela jiného, co si zaslouží zcela jinou emoci. „Ta karikatura bývalého Zemana, která mluví z cesty na Blesk.cz, si zaslouží už jen soucit,“ napsal Kalousek při sledování.

A zakončil úderně: „Přežijeme virus, přežijeme i Zemana.“

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kalousek navíc nebyl jediným občanem, který se k projevu prezidenta republiky postavil velmi kriticky.

Jan Jetmar, který se představuje na Facebooku jako „odborník na krizovou komunikaci“, s profesní historií zahrnující například práci poradce místopředsedy Poslanecké sněmovny, prohlásil, že „dědek zase blábolil“. A to byl teprve začátek.

„Dědek zase blábolil. Prý by chtěl, aby se po krizi oživilo hospodářství investicemi do stavby dálnic a bytů. Nechce ale investovat do spotřeby, takže by chtěl lidem zmrazit platy. Pokud u nás trvá stavební řízení deset let, kýženého oživení ekonomiky se už nedožijeme, protože do té doby přijde další krize. Senilák také říkal, že stavba bytů je výhodná tím, že se podpoří nábytkářský průmysl.Takže spotřeba. Když dědek mlčí, je to o hodně lepší, než když začne chytračit v televizi. Ať už ho konečně někdo zavře do ústavu pro mentálně postižené!“ napsal Jetmar.

Podle prezidenta by nebylo dobré využívat půjčky na spotřebu zboží, protože když postavíte byty, mimo jiné tím v konečném důsledku podpoříte i nábytkářský průmysl.

„Já bych tady v zásadě nebyl proti velmi omezené nacionalizaci v některých oblastech, ale rozhodně bych se nevracel k zestátňování podniků,“ uvedl také prezident, podle nějž se v minulosti ukázalo, že státní podniky mnohdy nefungovaly dobře. Naproti tomu soukromý vlastník, který svým podnikem žije, si povede lépe. „Ekonomiku zachrání investice, nikoli spotřeba. No, a teď by pan Kalousek mohl opět vyhlásit občanskou válku,“ rýpl si znovu prezident do předsedy poslaneckého klubu TOP 09.

V tuto chvíli přišel podle prezidenta čas na zmrazení minimální mzdy. Ta sice v posledních letech rostla, ale teď jsme v situaci, kdy bude třeba si půjčovat peníze, ale ne na zvyšování minimální mzdy, ale na prezidentem hodně oblíbené investice.

Nebránil by se prý ani myšlence zmrazit platy státních úředníků. Jestliže jich máme několik desítek tisíc, zmrazení jejich platů by podle prezidenta ekonomice citelně pomohlo. Naproti tomu platy učitelů by nezmrazoval, protože potřebujeme vzdělanou společnost. A bez učitelů vzdělanou společnost mít nebudeme.

Jan Cemper, který provozuje web Manipulátoři.cz, označil Miloše Zemana za „kreaturu“ a „čínského mudrce“, který všem plivl do obličeje, když prohlásil, že se sice nechce dotknout lidí, co doma šijí roušky, ale tyto roušky představují jen asi tisícinu množství, které opravdu potřebujeme.

„Objem takto ušitých roušek je asi jedna tisícina toho, co potřebujeme, a právě proto je třeba zajistit masivní dodávky toho, co potřebujeme, což se stalo,“ pravil Zeman.

Jana Cempera tím hodně rozzlobil.

„Na tu kreaturu na hradě (teda v Lánech) se snažím nereagovat, ale tohle je plivnutí do obličeje všem... Stát nebyl schopný zajistit zdravotníkům, natož obyčejným lidem ochranné pomůcky. Tak spousta dobrovolníku začala šít roušky pro sebe, pro zdravotníky, pro pečovatelky. Respirátory dosud prakticky nejdou sehnat. Kdyby nebylo obyčejných lidí, tak těch nakažených tu není 5 000, ale třeba 20 000. A ten čínský mudrc tyhle lidi urazil. Po tom, co jeho kumpáni nedodržovali karanténu...“ vypálil bez servítků.

Psali jsme: EU, Čína, virus, Babiš? Odešel z TOP 09, ve funkci zůstal. Teď Kalouskovi a spol. zvedne tep Ten se doma nudil? Slavný umělec má srandu z Prymuly. Začal hopsat, mlít a nahrávat se na VIDEO Senátor Valenta: Není co vysvětlovat Zprávy podle komika z internetu: Vojtěch a vyvražďování důchodců. Babiš blouzní. Už to tu připomíná komunisty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.