Zeman a Babiš: Toto zatím nepadlo. Profesorka Dvořáková našla nečekaný vzkaz

Žalobu na prezidenta Miloše Zemana sepsalo několik senátorů v čele s Václavem Láskou z klubu Senátor 21. Vzhledem k rozložení politických sil ve Sněmovně, kde dominuje hnutí ANO, bylo jasné, že žaloba dolní komorou neprojde a nedostane se tak k Ústavnímu soudu České republiky.

Profesorka Vladimíra Dvořáková se v Českém rozhlase podívala na to, kolik poslanců vyjádřilo prezidentovi jasně a nahlas podporu. A překvapilo ji, jak malou podporu mezi zákonodárci vlastně Miloš Zeman získal.

„To, co je pro mě překvapivé, že vlastně byla vyjádřena poměrně malá podpora prezidentovi. I z toho malého počtu hlasujících 130 z 200, to znamená, že 70 lidí nepřišlo nebo se omluvilo, nebo se neomluvilo, ale vůbec se neúčastnilo jednání, a z těch 130, co hlasovalo, se deset ještě navíc zdrželo,“ podotkla Dvořáková.

„A když se podíváme, tak otevřeně proti žalobě se postavilo 29 poslanců ANO, tedy méně než polovina,“ pokračovala Dvořáková s odkazem na skutečnost, že ANO má ve Sněmovně 78 poslanců. „Ze sociální demokracie hlasoval proti žalobě pouze poslanec Foldyna,“ podotkla ještě.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jde mi o to symbolické gesto, že se vlastně nevyjádřila podpora prezidentovi. Protože bylo jasné, že ta žaloba neprojde, tak pro mě bylo zajímavé, že vlastně nebyla vyjádřena podpora prezidentovi, kromě KSČM a SPD, kde to hlasování bylo víceméně jednomyslné,“ zdůraznila.

A proč se prezident dočkal ve Sněmovně tak slabé podpory? Profesorka Dvořáková za tím vidí politický boj, ukázku toho, že premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co bylo zastaveno jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, posílil.

Ještě v létě v kauze odvolání exministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) bylo znát, že premiér je oslaben. „V létě jsme viděli takové velmi podřízené chování premiéra vůči prezidentovi. Vypadalo to, že prezident drží trochu pana premiéra v hrsti,“ konstatovala Dvořáková.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V obecné rovině doplnila, že by možná stálo za to českou Ústavu zpřesnit. Zpřesnění některých bodů by se týkalo až dalšího prezidenta, nikoli Miloše Zemana, ale vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nevíme, kdo se stane prezidentem po Miloši Zemanovi, nevíme, zda to bude člověk, který se bude více držet uvnitř ústavních mantinelů, nebo to bude někdo, kdo se k Ústavě bude chovat jako dnes Zeman a bude Ústavu napínat mnohdy až do krajnosti.

„Já si myslím, že naše Ústava není dobře koncipována, a mělo by se s tím něco udělat,“ upozornila profesorka. My máme v Ústavě takovou anomálii, že je prezident ze své funkce neodpovědný. Tam, kde je nutný spolupodpis premiéra odpovídá za kroky prezidenta vláda, ale prezident má současně tendenci expandovat,“ upozornila dáma. Aby napříště prezident mocensky neexpandoval, bylo by dobré nastavit mu limity.

Psali jsme: Babiš překvapil: Zemanovo zdraví. A vzkaz těm, co nadávají na internetu lidem za názor Pirát z Liberce: Vy ničíte zemi potomkům a ještě se budete posmívat holce, co s tím chce něco dělat? „Špína“ ze Sněmovny má dohru. „Ministryně jen tlumočila slušné lidi,“ ozvalo se od Zemana Senátor Smoljak: Českou vlajkou mávají i ti, kteří svobodu a demokracii nenávidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp