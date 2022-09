Zeman doporučil Fialovi: Těchhle se zbavte! Síkela, Stanjura, Lipavský, Rakušan, Hubáčková, Langšádlová

reklama

„Jsem zvyklý uvažovat v racionálních kategoriích. Právě proto jsem tvrdil, že Rusko na Ukrajinu nezaútočí. Protože to bylo iracionální,“ nastínil Zeman jakým způsobem uvažoval v době před ruskou agresí.

„Nicméně iracionalita je, bohužel, v ruské politice stále více přítomna. A právě proto už se neodvažuji tvrdit, že zastrašování jadernými zbraněmi je pouhé blufování. Ostatně i sám Putin ve svém projevu jasně řekl: Neblufuji.“

Prezident se dále věnoval energetické krizi a jejím možným řešením. Úsporný tarif označil za řešení, které bylo dobré v určité době, teď ale preferuje zastropování cen energií, ovšem ne variantu, kterou prosazují ministři Síkela a Stanjura. Ti navrhují, aby kompenzace byly na základě rozdílu mezi tržní a zastropovanou cenou.

„Já navrhuji, aby případné kompenzace – s důrazem na slovo případné – byly pouze v tom případě, kdy by zastropovaná cena byla nižší, než cena nákladová, respektive výrobní. Z toho vyplývá, že v takovém případě by kompenzace téměř nebyly nutné, protože navrhovaný strop je nad nákladovou cenou a obsahuje i přiměřený zisk.“

K vyjádřením Petra Fialy, která použil v minulosti ohledně toho, že zastropování cen energií není cesta a Markéty Pekarové, která vyzývala k nákupu dvou svetrů řekl prezident, že paní Pekarovou není nutné komentovat.

„Pokud jde o pana premiéra Fialu, tak v neformálních i formálních rozhovorech jsem na zastropování opravdu naléhal. Naposledy ve svém veřejném vystoupení na Zemi živitelce, kde byl Petr Fiala rovněž přítomen. A jsem rád, že byť s výrazným zpožděním, se nakonec vláda k tomuto kroku odhodlala,“ vyjádřil Zeman mírnou nelibost nad zpožděním celé akce.

„Že to bylo pozdě, o tom není sporu,“ dodal ještě.

Co si myslí prezident Zeman o názorové otočce Petra Fialy, který ještě koncem srpna označoval zastropování cen energií za nesmyslné, aby ho o pár dní později vydával za nejlepší vládní řešení, shrnul do jedné věty.

„Budu shovívavý, nebudu to s úsměvem komentovat. Pouze si myslím, že lidé čtou noviny, poslouchají televizi a vědí, co vláda říkala ještě nedávno, kdy označovala zastropování za nebezpečný nesmysl.“

Celý rozhovor najdete ZDE.

Prezident dále zmínil i to, že pořízení terminálu na LNG plyn v Holandsku, respektive části jeho kapacity, považuje za pozitivní krok a vyjádřil se i k tomu, jak vidí působení premiére Fialy ve funkci premiéra.

„Možná, že vás překvapím, když prohlásím, že na rozdíl od převládajícího mínění pokládám Petra Fialu za dobrého premiéra. Protože je velmi obtížné řídit tak různorodou heterogenní pětikoalici. To, že to dělá konsenzuálním způsobem, je podle mého názoru dobře,“ řekl Zeman, nicméně v zápětí dodal, že neskrývá své výhrady k některým ministrům a nebál se být konkrétní.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (za Piráty) má podle Zemana nižší vzdělání, než je obvyklé u řadových velvyslanců.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro změnu nemá ekonomické vzdělání.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) je bankéř, který se předtím nezabýval průmyslem včetně energetiky.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je zatížen nekonečnými skandály svého hnutí.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) je podle Zemanova názoru dobromyslná teta, která adoruje Green Deal včetně zákazu aut se spalovacími motory a neuvědomuje si rizika, která Green Deal přináší.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) je naprosto neviditelná funkcionářka TOP 09.

„Myslím si, že budu velmi mírný, když zde s tímto výčtem skončím,“ dodal ke svému hodnocení prezident.

Na přímý dotaz, zda by Miloš Zeman vyměnil Jozefa Síkelu, kterému podle iDNES.cz na ministerstvu průmyslu radí právník Radek Pokorný, jenž v minulosti pomohl přivést na buben ČSSD, odpověděl Zeman s tím, že Radek Pokorný je poradce, který může přivést na buben i pana ministra Síkelu.

Nakonec ale Zeman potvrdil, že ministry, které vyjmenoval, by jako premiér také vyměnil.

„Před chvílí jsem vám uvedl jasný výčet ministrů, které – být premiérem – vyměním. Na druhé straně naprosto chápu, že toto je kompetence premiéra, nikoli prezidenta,“ řekl Zeman a pokračoval i svým hodnocením stability současné vlády Petra Fialy.

„Takhle, pokud by došlo k personálním změnám ve vládě – a to opravdu není nic, co by přiznávalo neúspěch vládní politiky – pak si myslím, že tato vláda by mohla být stabilní. Pokud by k těmto personálním změnám nedošlo, pak bych pod vlivem pokračující a často neřešené krize plus narůstajících demonstrací o stabilitě vlády velmi silně pochyboval.“

Řeč se pak stočila na komunální volby, které jsou již za dveřmi a na to, zda prezident vnímá tyto volby jako referendum o vládě, jak o nich mluví především zástupci opozice.

„Je dobré se poučit v západoevropských zemích, kde komunální volby byly vždy chápány jako druh referenda o vládě. A vládnoucí strany se jich právě proto velmi obávaly. Viz například Francie, ale nikoli jen Francie. Samozřejmě, že komunální volby jsou referendem o vládě. A koneckonců i volby senátní.“

Sám Zeman očekává od komunálních voleb určité oslabení vládních stran, zejména Starostů a nezávislých. Ale platit to bude především ve větších městech.

A co si myslí prezident Miloš Zeman o prohlášení Andreje Babiše, že by místo o prezidentský post mohl usilovat znovu o ten premiérský?

„Nevěřím mu, protože to nedává logiku. Zaprvé, pokud by se konaly řádné volby do Sněmovny, byly by až za tři roky. Takže mluvit o premiérovi dnes je přinejmenším předčasné. Zadruhé konstatuji, že když jsem mu jako předsedovi vítězné strany nabízel premiérský post krátce po volbách v minulém roce, tak to veřejně odmítl. Takže by bylo poněkud schizofrenní, kdyby dnes reagoval opačně. A domnívám se – jak ho za ta léta trochu znám – že nakonec na prezidenta kandidovat bude.“

Jasno má prezident Zeman i ohledně toho, že přes několikaměsíční ujišťování nakonec nejspíš nepostaví vlastního kandidáta koalice SPOLU.

„Svědčí to o určité personální bídě,“ komentoval tento fakt Zeman.

Udělil by Miloš Zeman prezidentskou milost Andreji Babišovi, pokud by byl odsouzen ještě za jeho funkčního období?

„Nevidím pro to důvod, protože jsem vzal na vědomí, že státní zástupce navrhuje pro Andreje Babiše pouze podmíněný trest. A já jsem nikdy neuděloval milosti v případě podmíněného trestu“.

S blížícím se státním svátkem a termínem udělování státních vyznamenání nemohla chybět ani otázka na případné adepty na tato ocenění.

Miloš Zeman zareagoval po svém, tedy s nadhledem a humorem.

„Jak se na vás dívám, vypadáte docela zdravě. Lze tedy předpokládat, že se 28. října dožijete, a je uzance, že až na některé výjimky – viz Hana Zagorová – se před tímto datem jména nezveřejňují.“

Celý rozhovor byl zakončen zmínkou o možném začínajícím přátelství dvou bývalých rivalů, tedy Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga, kterého prezident poslední dobou opakovaně pozval do Lán.

„Neoznačil bych to za přátelství, spíš za korektní vztahy. Podívejte, oba jsme staříci, kteří odcházejí, nebo již odešli z politiky. Oba jsme na vozíku a kromě toho Karlu Schwarzenbergovi dlužím něco, co se v politice příliš nenosí. A to je soucit. Nezapomeňte, že je to poražený kandidát v prezidentské volbě a že je nutné určité velkorysé řešení a neohřívat staré rány.“

