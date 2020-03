Zeman exnul. U nejnovější dílu seriálu o Blaníkovi vám dojdou slova

reklama

Jelikož je ve hře podle Blaníka dost kšeftů jakožto Čína, kanál Labe–Odra–Dunaj či „Kellner“, odehrává se děj nejnovější epizody seriálu kolem utajení „Milošova exnutí“. „My musíme vymyslet, jak to doklepat s mrtvým Milošem do konce volebního období,“ padne. A rozeběhne se několik možností, jako udělat z prezidenta loutku či sehnat dvojníka.



To se taky stane a Blaníkovi spolupracovníci vyjdou do ulic a „shánějí nového Miloše“. Následně se děj posouvá o tři dny a my se už můžeme podívat na „nové Miloše“. Ne všichni jsou ovšem použitelní. Hned první z kandidátů na dvojníka prezidenta sice má v oblibě Vysočinu a podoba se nezapře, trpí ovšem narkolepsií. „Tak to ne! Víte, co bylo sraní s knížetem,“ odmítá hned rázně Blaník s jistou narážkou na Zemanova protikandidáta v prvních přímých prezidentských volbách Karla Schwarzenberga (TOP 09).



Celý díl seriálu Republika Blaník můžete zhlédnout zde:



„Souboj Milošů“ nakonec vyhrává bývalý vysokoškolský profesor dějin umění a roztáčí se kolo událostí. „Absolutní drzost, řekl prezident Zeman o vyjádření k srpnu 1968. Zvažuje, že zruší cestu do Moskvy,“ můžeme si přečíst na novinových titulcích reagujících zcela jistě na rozhovor, který dal prezident Miloš Zeman našemu serveru ParlamentníListy.cz na konci minulého roku, který rázným postojem hlavy státu mnohé překvapil. Psali jsme: Nějak jim to klesá! Miloš Zeman si s námi povídal o Minářovi. A má vzkaz pro ty, kteří chtějí jeho konec

Přicházejí i další nečekané postoje prezidenta. Například jeho odchod z TV Barrandov. Či to, že Zeman zváží svou účast na summitu v Číně. A to není všechno, nový Miloš se rozhodne zrušit diplomatické vztahy s Čínou pro porušování lidských práv. „Nový Miloš se Mynářovi totálně vymyká z rukou, říká, co si myslí,“ povzdechne si Blaník.



Pak ale „exnul“ i nový Miloš. „Vždyť to byl fungl novej dědek,“ podivuje se Blaník a zjišťuje, že za tím stálo Mynářovo rozhodnutí podat Milošovi karton cigaret a značné množství alkoholu. „Vždyť to byl abstinent! Vždyť to byl nekuřák, Vráťo!“ zoufal si Blaník.



A je tu třetí Miloš. Ten má být podle seriálu na Hradě právě v tuto chvíli. Jedná se o pěstitele dýní a titulky tak pro změnu zní: „Prezident i jeho mluvčí ohledně koronaviru mlčí. Zeman učí Ovčáčka pěstovat dýně.“



FOTO: Repro Republika Blaník

Následuje i „Pandemie a Dýně“, což je nový animovaný pořad, který se dostal podle seriálu na čínské obrazovky po Krtkovi s pandou.

FOTO: Repro Republika Blaník

Poslední doporučení prezidentova dvojníka by pak nyní mohla uvítat vláda, která se potýká s problémy zajistit zdravotníkům dlouho slibované chybějící zdravotnické pomůcky. „Zeman navrhuje vyrobit chybějící milion respirátorů z dýní,“ zní titulek.



FOTO: Repro Republika Blaník

A jak že se po skonu posledního dvojníka prezidenta učiní státní pohřeb? Blaník má návrh pochovat všechny tři. Katedrála svatého Víta je totiž „velká jako kráva“, a tak „se vejdou“. Psali jsme: Marek Daniel ztvární ve filmu Prezident Blaník hlavní roli Známá seriálová postava vyhlásila fiktivní kandidaturu na prezidenta. Dnes uspořádala mítink a slibovala máslo všem VIDEO Tady nejseš na Hradě. Jseš bezcenná, bezvýznamná, zkurvená, vyjebaná, čurácká Žížala. Tonda Blaník je zpět Nazdar Andreji, jak se Babiš? Skupina umělců vyrobila vtípek na ministra financí

