Dobytci z východu! Předák taxikářů hovoří o džungli na silnici a ve státní správě

Piráti, Krnáčová a ostatní

Drozd taxikaří více než pětatřicet let a za volantem zažil skoro všechno. „Dnes je to špatné. Řidiči společností jako Uber či Bolt nemusejí splňovat vůbec nic. Živnostníkovi v taxislužbě nezbydou než oči pro pláč. Já mám spoustu svých klientů, kteří se mnou jezdí. Bez nich bych dřel bídu s nouzí,“ říká.

A dává k úvaze historku: „Před patnácti lety jsem k Jílovému vozil klientku. Nejspíš dcera ji přemluvila, aby jezdila Uberem, protože jsem jí řekl, že slevovat nebudu. Léta letoucí jsem o ní neslyšel. Před rokem se její dcera ozvala. Byl jsem jedovatý, ale chtěla odvézt za mou cenu, tak jsme jeli. Maminka byla na vozíčku a během cesty to z ní vypadlo. Jezdila tak dlouho s Uberem, až to s ní řidič při jízdě do Prahy v serpentinách v psárských lesích vyklopil. Nic se mu nestalo a pak zmizel, nejspíš na Ukrajině. Paní skončila se zlomenou páteří a nějakými dalšími zlomeninami. Pojišťovna odmítla plnit, Uber prohlásil, že to byl jeho smluvní partner a odpovědnost za něj nenesou. Tak dlouho šetřila až skončila na invalidní vozíku.“

O řidičích Boltu (Mezinárodní platforma pro přepravu osob ve městech založena v estonském Tallinu. Její tržní hodnota přesahuje miliardu dolarů. Pozn. red.), Uberu (Nadnárodní dopravní a mobilní korporace umožňující objednání přepravy osobním automobilem. Její hodnota se na konci roku 2015 odhadovala na 62,5 miliard dolarů. Pozn. red.) a Liftaga si myslí své. Jejich řidiči jezdí starými auty a jsou díky nízkým cenám nevyspalí a unavení. Platí totiž nájem, palivo, daně a nemalá procenta zprostředkovali, který naopak daně v Česku neplatí. Jde často o gastarbajtry z východu, kteří se v počtech moc nevyznají. U nás však nemusí dokládat výpis z trestního rejstříku a výpis z karty řidiče. Staří zkušení taxikáři absolvovali zkoušky, při nichž museli prokázat znalosti taxametru, Prahy, práva a první pomoci. Taková řidičova maturita.

Nicméně tyto zkoušky byly za vlády Andreje Babiše zrušeny, ale chaos zůstal. Dost tomu napomohla první a zatím poslední pražská primátorka Adriana Krnáčová a Piráti. První prý silně propagovala Uber a často v rozporu s právem, druzí chtějí všechno „free“ a podle nich přepravci znát Prahu nepotřebují, protože mají navigaci. Finanční odbor na Magistrátu hlavního města Prahy by prý měl každých šest měsíců vytvořit novou kalkulaci pro taxi v hlavním městě, ale už sedm let se tak nestalo a v té staré je navíc ještě dost chyb. Zkušení taxikáři si stěžovali na dumpingové ceny jmenovaných společností na Úřadu pro hospodářskou soutěž a Ministerstvu dopravy, ale nic se nestalo. Stěžují si již patnáct let, tedy od roku 2010.

Požadavky taxikářů

Jak je výše zmíněno, vyzvalo Sdružení českých taxikářů Fialův kabinet k nápravě s tím, že rovné podmínky v podnikání mají ve svém volebním programu všechny politické strany, které jsou zastoupeny v současné vládě. Dokument, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici, se jmenuje Výzva k zajištění dodržování zákonů České republiky. Ostatně Arnošt Drozd je místopředsedou představenstva sdružení.

V odůvodnění výzvy se píše: „Sdružení českých taxikářů sdružuje subjekty podnikající v osobní přepravě cestujících malými vozidly, takzvané taxislužby. V posledních několika letech pozorujeme obrovský nárůst nerovných podmínek mezi malými a středními podnikateli na jedné straně a korporátními subjekty na straně druhé. Tyto nerovnosti ohrožují samotný princip svobodného podnikání v Česku.“

Požadují proto důsledné dodržování živnostenského zákona, přičemž třeba upozorňují na to, že vlastník průkazu řidiče taxislužby by měl být prověřen, jestli umí česky. Dále i důsledné dodržování zákona o silničním provozu, podle nějž si u nás vlastník cizího řidičáku s dlouhodobým pobytem musí průkaz vyměnit za zdejší. Také by mělo být kontrolováno, zda jsou auta postrádající taxametr a střešní svítilnu s nápisem taxi viditelně označena obchodní firmou či jménem podnikatele. K dodržování těchto zákonů chtějí řidiči ze Sdružení českých taxikářů ustanovit pracovní skupinu při vládě.

Škubou stát dohola

Řidiči jezdící většinou pro zmíněné mezinárodní korporace mají často zahraniční řidičáky. Česká policie jim je tudíž nemůže zabavit, může jim dát pokutu. „A i proto tady tihle dobytci z východu jezdí jako prasata. Všímejte si toho. Oni staví na přechodu, protože na ně zákazníci mávají telefonem. Zablokují křižovatku a je jim to jedno, protože nakládají pasažéry,“ dodává Drozd s tím, že podobných řidičů je hodně. Pražská administrativa prý přiznává, že v hlavním městě jezdí registrovaných 16 000 vozidel bez taxametru a střešní svítilny. Neoficiálně to může být i dvakrát tolik.

„Uber s Boltem, kteří zkásnou své řidiče řekněme o tisícovku denně, vyvedou měsíčně nejméně jeden a čtvrt miliardy korun z České republiky. Tedy osmnáct miliard ročně. Myslíte si, že kdyby to nebylo pokryté politiky a státní administrativou, tak by tady takhle mohli podnikat? Přemýšlejte,“ podotýká Drozd s tím, že toto se třeba v sousedních zemích neděje. Ohledně politiky nemůže přijít na jméno hlavně Pirátům, když zmiňuje, že jejich současný předseda Zdeněk Hřib a někdejší pražský primátor prohlásil, že taxík má kola od toho, aby jezdil, a proto zrušil veškerá stanoviště. Ostatně na vině je prý i Ministerstvo dopravy.