Zeman i Mynář „vyvíjeli nátlak“ na Pelikána kvůli zadrženému ruskému hackerovi, tvrdí Bakalova média

Současná hlava státu Miloš Zeman a jeho blízcí vyvíjejí nátlak na ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána, jenž totiž nechce vyhovět jejich požadavku ohledně vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina – o nějž se přetahují dvě velmoci – do Ruska.

O tom, jaký osud čeká údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, zatím ministr spravedlnosti ještě nerozhodl. Podle informací serveru Respekt.cz se o hackera přetahují Rusko a USA. Kvůli tomu, aby byl Nikulin vydán Moskvě, vyvíjí tlak na Pelikána i prezidentovo blízké okolí.

Zdroje serveru Aktuálně.cz a týdeníku Respekt přinesly informace, že Zeman se za tento krok u Pelikána přimlouval osobně už na začátku i na konci ledna. Podle zdrojů to již potvrdil i sám ministr spravedlnosti Pelikán. „Je pravda, že letos proběhly dvě schůzky, kdy mě prezident žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ upřesnil.

Je vidět, že Pelikánovo rozhodnutí je pro Hrad velmi důležité a v nátlaku se pokračuje, tentokrát však ze strany prezidentova kancléře Vratislava Mynáře, který se podle Respektu a Aktuálně.cz zajímal o to, zda si své rozhodnutí, nevydávat Nikulina do Ruska, ministr spravedlnosti nerozmyslel. „Hradní kancléř mě navštívil,“ potvrdil informace. „Sice vám do toho nic není, ale předal jsem panu ministrovi dopis od matky zadrženého Nikulina,“ komentoval svou návštěvu u minista spravedlnosti kancléř Mynář.

O vydání hackera Nikulina se přetahují dvě velmoci, tedy Spojené státy s Ruskem. Obě ho chtějí dostat z české vazby na své území. V USA ho obviňují z krádeže dat na různých sociálních sítích. Zdejší vyšetřovatelé jsou prý přesvědčeni, že zná pozadí operací ruské kybernetické války proti Západu. Rusové ale Nikulina po zadržení v Praze obvinili z několik let starého prohřešku, ve své vlasti měl údajně prolomit jeden bankovní účet a odsát z něj menší obnos peněz.

autor: nab