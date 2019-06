Zeman je silnější. Jsme fackovací panák! Chovanec kritizuje chyby ČSSD

Situace kolem výměny ministra kultury už nemá pro ČSSD žádné dobré řešení. Myslí si to bývalý pověřený předseda strany a bývalý ministr vnitra Milan Chovanec. Nechápe, proč vedení ČSSD vyvolává další vládní krizi den po hlasování o nedůvěře vládě.

O problému s výměnou ministra kultury strana věděla měsíc, podle Chovance měla mít v době hlasování o nedůvěře vládě už ukončené debaty s prezidentem Milošem Zemanem i s premiérem Andrejem Babišem (ANO), a pokud chtěla ukončit své vládní angažmá, mohla to učinit tehdy, řekl dnes Chovanec ČTK.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 4% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 5% hlasovalo: 8618 lidí

ČSSD usiluje o odvolání svého ministra kultury Antonína Staňka z funkce a o jmenování Michala Šmardy (ČSSD) jeho nástupcem. Zeman odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, který mu poslal Babiš. ČSSD požaduje, aby Staněk v čele ministerstva skončil do konce června a mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by s výměnou dále otálel. Babiš ale odmítá kompetenční žalobu podat.

Michal Šmarda ČSSD



starosta

Chovanec, který vede ČSSD v Plzeňském kraji, od začátku kritizuje vstup ČSSD do koaliční vlády s ANO, po svém dubnovém odchodu se Sněmovny politickou situaci nekomentuje.

„Já bych rozuměl tomu, že by z té vlády případně odešli (zástupci ČSSD) při hlasování o (ne)důvěře vládě. Vzhledem k tomu, že se to nestalo, já si myslím, že toto už nemá žádné dobré řešení. Že všechna dobrá řešení jsme už prováhali a promarnili a že dnes mohou (vedení ČSSD) dělat už cokoliv, ale že ten postup už nikdo nepochopí," řekl Chovanec. Obává se, že zbytku voličů bude sociální demokracie své kroky jen velmi složitě vysvětlovat.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

Podle něj se jasně ukazuje, že nejsilnějším politikem v ČR je prezident Zeman. „Čím víc problémů vláda má, tím víc pozice prezidenta je silnější,“ tvrdí Chovanec. Sociální demokraté podle něj přehráli svůj střet s Babišem na prezidenta. Zeman je ale pro voliče zřejmě argumentačně silnější než ČSSD.

„Myslím si, že tento styl politiky pro sociální demokracii je naprosto devastující. Dostala se sama svou hloupostí mezi dva mlýnské kameny – jeden mlýnský kámen se jmenuje prezident Zeman a druhý se jmenuje premiér Babiš a jeho problémy – a sociální demokracie je tam dnes jako fackovací panák,“ řekl Chovanec. Obává se, že to povede už v příštím roce při krajských volbách k velkému propadu hlasů a ČSSD se v řadě krajů vůbec nedostane do zastupitelstev, v následných parlamentních volbách se nemusí dostat ani do Parlamentu.

Milan Chovanec ČSSD



poslanec

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády

autor: mp