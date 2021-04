Zeman ji chce vyrazit: Sputnik? Dopadneme jako na Slovensku. Politice nerozumím

reklama

Na konci února a na počátku března tohoto roku dal prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News a pro ParlamentníListy.cz najevo, že si žádá profesní popravu tehdejšího ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného, ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové.

Důvod?

Jde o osoby, které odmítají vpustit do Česka ruskou vakcínu proti nemoci covid-19 před tím, než bude prověřena stejně, jako byla prověřena jakákoli jiná vakcína proti koronaviru, která se dnes v České republice využívá. Zeman by rád celý proces urychlil a u ruské vakcíny vynechal Evropskou lékovou agenturu (EMA).

V první polovině dubna si mohl Zeman připsat hned dva zářezy. Jak Jan Blatný, tak Tomáš Petříček byli z vlády vyhozeni. Oba na svých tiskových konferencích zdůraznili, že končí kvůli vyššímu politickému rozhodnutí a dali jasně najevo, že si na svém postoji k ruské vakcíně Sputnik trvají.

„Celou dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak mohu lidem zaručit, že jsou pro ně bezpečné, vyzkoušené a že opravdu fungují,“ oznámil Blatný, když byl vyhazován z ministerstva.

Petříček se vyjádřil obdobně.

„Konec konců, není tajemstvím, že jsem dlouhodobě Pražskému hradu a prezidentovi trnem v oku. V poslední době zejména z některých konkrétních důvodů, jako jsou Dukovany, kde já jednoznačně říkám, že bezpečnost je na prvním místě. Nebo otázka očkování, kdy opět říkám, že bezpečnost a zdraví našich občanů je zásadní,“ pravil Petříček s odkazem na přijetí ruské vakcíny Sputnik v Česku, ačkoli tato vakcína nebyla na rozdílů od jiných vakcín řádně prověřena Evropskou lékovou agenturou (EMA).

V rozhovoru pro Reflex.cz ukázala neústupnost i šéfka SÚKL Irena Storová. Trvá si na tom, že o ruské vakcíně Sputnik V toho čeští odborníci vědí příliš málo na to, aby ji mohli odpovídajícím způsobem posoudit. Varovala, že případný nákup Sputniku Českou republikou by mohl skončit stejně neslavně jako na Slovensku, kde se ukázalo, že ruský výrobce nedodal k odeslaným vakcínám kompletní dokumentaci a navíc zřejmě na Slovensko poslal trochu jinou vakcínu, než bylo původně slíbeno.

Několik informací už prý SÚKL ke Sputniku má, ale není jich moc.

„Zatím je těch dokumentů velmi málo. I těch informací, které se z toho dají vyčíst, je velmi málo, takže pokud mám odpovědět na to, jestli jsou to nějaké kompletní dokumenty k registraci nebo k posouzení nějaké vakcíny, tak to absolutně nejsou,“ poznamenala Storová.

Upozornila, že nemůže prozrazovat detaily, protože ty dokumenty jsou v tomto smyslu utajené, ale rozhodně lze říci, že mezi dokumenty, které SÚKL má, schází dostatek podkladů k tomu, aby se úřad odpovídajícím způsobem vyjádřil. Ať už pozitivně, nebo negativně.

Běžně prý má kompletní dokumentace k lékům a vakcínám desítky až stovky tisíc stránek. V případě Sputniku SÚKL však dostal jen několik desítek stránek, čili jen naprostý zlomek informací. „V některých oblastech my informace nemáme žádné,“ uvedla šéfka úřadu s tím, že když nemá informace, nemůže vydat ani negativní, ani pozitivní stanovisko. Celý SÚKL je prý zvyklý pracovat s fakty a tady nemá téměř s čím pracovat.

Ale pokud se Ministerstvo zdravotnictví na tomto zlomku informací rozhodne udělit Sputniku výjimku, je to podle Storové věc ministerstva. Bude na politicích, jak se rozhodnou, jestli budou Sputnikem očkovat české občany, či nebudou.

Podle Storové musíme počítat i s tím, že to dopadne jako na Slovensku, že do země dorazí jiný Sputnik, než který byl představen ve vědeckém časopisu Lancet. Jestliže odborníci na Slovensku říkají, že přesně k tomuto došlo, Storová jim věří. „Já mám naprostou důvěru v to, co řekli. Samozřejmě, že mě to nenechává klidnou,“ uvedla Storová.

Ze slov prezidenta Zemana, který žádá její pád, si prý těžkou hlavu nedělá. Na Sputnik se dívá jako na jakoukoli jinou vakcínu, u které musí vědět, že pokud ji povolí, tak se po očkování lidem nic nestane, že to nepoškodí jejich zdraví. Musí znát informace o nežádoucích účincích vakcíny a tak podobně. Dokud je nedostane, nemůže prý posvětit očkování vakcínou, o které toho víme velmi málo.

„Já musím vědět, že se na sebe každé ráno mohu podívat do zrcadla, vědět, že jsem neudělala žádné rozhodnutí, které nebylo podloženo informacemi,“ řekla jasně. „Já neumím posoudit, jestli je to politická hra. Já politice nerozumím. ... Já odpovídám za to, že když si jdete koupit lék na bolest hlavy, tak od něj očekáváte, že vás přestane bolet hlava. A teď si představte, co byste si o mně pomyslel, kdyby vám lék zafungoval jinak. Nedej bože, aby vám třeba ublížil. Tohle já musím sledovat, protože to byste se obrátil na mě a na svého lékaře a ne na politiky,“ vysvětlila Storová s tím, že toto bude lidem vysvětlovat a vysvětlovat a vysvětlovat. To považuje za svůj základní úkol.

Není si prý jistá tím, kdy bude o vakcíně Sputnik dost informací. Podle jejího názoru se pohybujeme v řádu měsíců.

Připomněla také, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger dali opakovaně najevo, že pro české občany upřednostňují registrované vakcíny, u nichž výrobci poskytli dostatek informací.

Konstatovala také, že odborníci pracují na vakcínách i na kontrolách vakcín ze všech sil. I o víkendech.

Současně je podle ní třeba myslet na to, že se tento typ vakcín vyvíjel ve světě už před objevením pandemie covidu. A pokud se u různých vakcín posuzují nežádoucí účinky, je třeba myslet na to, že všechny sporné případy je třeba prověřit. Jestliže je nahlášeno, že vakcína mohla způsobit X úmrtí, ještě to neznamená, že opravdu tato úmrtí způsobila. Každý případ je podle Storové třeba důkladně posoudit a vynést verdikt. Tento verdikt je vynášen i ve světle toho, že tu či onu vakcínu dostalo miliony lidí a nežádoucí účinky se projevily např. u pár desítek osob.

