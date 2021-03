Zeman pro PL: Vyhodit Blatného. Může za mrtvé, blokuje Sputnik. Varuji Babiše

ROZHOVOR S PREZIDENTEM Ministr zdravotnictví Jan Blatný a šéfka SÚKL Irena Storová svým odmítáním ruské vakcíny Sputnik nesou plnou odpovědnost za úmrtí českých občanů na onemocnění covid-19. ParlamentnímListům.cz to řekl prezident Miloš Zeman. Podle něho by oba měli být odvoláni, o čemž bude přesvědčovat premiéra. Zeman kritizoval i Andreje Babiše, s nímž má jinak dobré vztahy. Udělal prý chybu právě nominací Blatného. Skončit ve funkci by podle hlavy státu měl i ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Pane prezidente, jak to vypadá s dodávkami ruské vakcíny Sputnik V do České republiky? Je tam posun?

Dostávám určité informace a jsem za ně rád, protože jsou pozitivní. Vzhledem k tomu, že mě vždycky zajímaly spíše překážky na cestě, tak bych chtěl říci, že dvěma největšími překážkami jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Mezi pozitivní informace patří ale to, že v úterý Itálie koupila ruský Sputnik a na jejím území má vyrůst továrna na jeho výrobu. Negativní informace je, že teď Slovensko na týden přerušilo očkování kvůli nedostatku vakcín. Pro mne z toho vyplývá závěr, že pokud se těmito vakcínami, ať ruskou nebo čínskou, očkují miliony lidí, pak ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé. Přičemž počet zemřelých už vyskočil na dvě stě za den.

Proto oni (ministr Blatný a šéfka SÚKL Irena Storová, pozn. red.), a to chci říci zcela veřejně a nahlas, nesou plnou odpovědnost za tato úmrtí.

Co s tím? Jak situaci řešit podle Vás?

Ano, vidím řešení v odvolání obou dvou.

Takže budete přesvědčovat premiéra?

Máme spolu v brzké budoucnosti setkání a jistě to bude jedno z témat.

Důvodem, proč ministr Blatný nechce Sputnik, je absence povolení od EMA (Evropské lékové agentury). Tu kritizoval slovenský premiér Matovič a vyzval ji, aby pracovala rychleji a vakcíny schvalovala ne v řádu měsíců, ale týdnů. Je na tom něco?

O EMA se říká, že schvalovací proces trvá mezi 200–300 dny, což je pomalá byrokracie, zvláště v situaci, kdy jde o úspěšnou a národně registrovanou vakcínu. Čínskou vakcínou se, jak známo, nechal naočkovat maďarský premiér Orbán a o ruské vakcíně jsem už mluvil.

Mimochodem, spolupráci nám nabízí i Německo a Rusko v takovém trianglu, že by se Německo, Rusko a Česká republika podíleli na produkci Sputniku v jedné ze spolkových zemí Německa. Takže ano, EMA zvyšuje svoji důležitost, ale za cenu zbytečných lidských obětí.

O čem konkrétně by ta spolupráce s Němci a Rusy měla být? V jakém časovém horizontu by k tomu mělo dojít?

Znáte anekdotu, že horizont je myšlená čára, která se nám vzdaluje úměrně tomu, jak se k ní přibližujeme? Takže považuji za povinnost každého ústavního činitele dělat všechno pro to, abychom na rozdíl od Slovenska nemuseli zastavovat očkování kvůli nedostatku vakcín. A hluboce pohrdám těmi, kteří z vakcinace dělají politickou záležitost.

Těch lidí je zde poměrně dost. Ostrá diskuse o Sputniku u nás běží celé měsíce. Jedni ji vyzdvihují, druzí zarputile odmítají s odkazem na to, že jde údajně o další způsob šíření ruského vlivu a další komentáře…

Jde o nejrůznější žvásty novinářů. Když ale čtu názory odborníků, tak ti ve velké většině považují Sputnik za naprosto bezpečnou a efektivní vakcínu.

Bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář míní, že Sputnik prosazují ti, co odmítají naše západní směřování a Sputnik by ohrozil naši liberální demokracii. Co na to říci?

Takže za prvé, kdyby bylo dostatek západních vakcín a EMA pracovala, jak pracovat má, tak diskuse o Sputniku nebo Sinopharmu jsou bezpředmětné. My pouze reagujeme na fakt, že západní farmaceutické firmy nedodržely původně sjednané dohody s Evropskou komisí a na rozdíl od Petrů Kolářů se snažíme zachránit životy českých občanů.

Část veřejnosti za průtahy s dodávkami vakcín kritizuje Evropskou unii s tím, že na příkladu Velké Británie, Izraele nebo Srbska vidíme, že pokud si všechno zajišťuje daný stát sám, jde všechno rychleji. Jak to vidíte?

Dodal bych jenom, že za vyšší cenu, což také musíme vědět. Jde o přeplácení za násobek ceny, kterou vyjednala Evropské komise.

Je tedy na místě vinit Evropskou unii za tyto průtahy?

Toto je především věc Evropské komise. Zpočátku jsem Evropskou komisi dokonce veřejně pochválil, ale pak se rozjela ta obrovsky pomalá byrokratická procedura. Vyjednávání neobsahovalo dostatečné sankční mechanismy a když firmy mohly vyhovět poptávce jiných zemí mimo EU za daleko vyšší cenu, tak díky absenci sankcí udělaly to.

Pokud jde o ministra Blatného, dal jste jasně najevo, aby byl odvolán. Co všechno ve Vašich očích dělá špatně?

Ministru Blatnému nelze vyčítat, že není epidemiolog. Je to dětský lékař se zaměřením na hemofilii. Ministru Blatnému nelze vyčítat ani to, že nemá žádné manažerské zkušenosti. Pouze tomu, kdo mně ho navrhl jako ministra lze vyčítat, že nerespektoval tyto dvě základní překážky výkonu funkce ministra zdravotnictví.

Adam Vojtěch přece také nebyl epidemiolog…

Jasně, ale na druhé straně Adam Vojtěch nastoupil do své funkce v době, kdy epidemie ještě nebyla klíčovou problematikou našeho zdravotnictví.

Nebylo by lepší než znovu měnit ministra ho přesvědčit, aby výjimku pro Sputnik schválil?

Toto je primárně věc ministerského předsedy. Vždy jsem zdůrazňoval, že má právo mi navrhnout ministry a vzhledem k našim dobrým vztahům mu zpravidla vyhovím. Ne vždy. V tomto případě udělal chybu, že navrhl nekompetentního člověka, a přitom nemohu vyloučit, že pokud by tu nebyla epidemie, mohl být Jan Blatný docela dobrý ministr zdravotnictví.

Jakkoli jste zdůraznil dobré vztahy s premiérem, pokud se rozhodne ministra Blatného ve funkci ponechat, budete to považovat za selhání Andreje Babiše?

Nemluvil bych zrovna o selhání, ale rozhodně by to nepřispělo k dalšímu zlepšení našich přátelských vztahů.

Nicméně možný Blatného nástupce by byl již čtvrtým ministrem zdravotnictví v době trvání epidemie. Je rozumné v této situaci opět měnit toho, kdo má s touto epidemií bojovat?

Když se loď potápí a kapitán neumí kormidlovat, tak vyhození kapitána zejména v době, kdy tam jsou daleko schopnější námořní důstojníci, je požadavek sebezáchovy.

Pokud jde o vakcíny ještě jedna věc. Ministr Petříček nedávno zkritizoval resort zdravotnictví, že odmítlo nabídku pomoci s dodávkou milionu vakcín AstraZeneca ze Spojených arabských emirátů. Ukázalo se ale, že jde nejspíš o podvod a nabídku z černého trhu, která byla skoro 11krát dražší proti běžné ceně. Co na to říkáte?

Rozhodně si myslím, že to nesvědčí o informovanosti ani o vyjednávacích schopnostech pana ministra Petříčka. V našem rozhovoru ještě nepadl žádný bonmot, tak dovolte, abych vám jeden řekl. Kdybych byl nepřítelem sociální demokracie, podporoval bych kandidaturu pana ministra Petříčka na předsednickou funkci v sociální demokracii, ale protože nejsem nepřítelem sociální demokracie, ba právě naopak se vzpomenutím si na její slavné doby za mého předsednictví, pak tuto kandidaturu určitě podporovat nebudu.

Jak si vysvětlujete, že i přes řadu velkých podivností ministr Petříček tuto nabídku prosazoval a kritizoval její odmítnutí? Nechystáte se třeba nejen kvůli tomu chtít Petříčkův konec na ministerstvu?

Víte, kdykoli navrhujete odvolání nějakého člověka, je poctivé navrhnout i jeho nástupce. Zdůrazňuji navrhnout, protože od toho tady máme ministerského předsedu. Prezident je cosi jako brankář, který má vychytat útok, když selhala obrana. Z toho vyplývá, že pan ministr Petříček je obránce, který selhal.

Je reálné jeho výměnu provést? V daném případě by nezáleželo pouze na premiérovi, ale též na šéfovi koaliční sociální demokracie.

Myslím, že předseda Hamáček bude preferovat zájmy našeho státu před úzkými stranickými zájmy.

Možné odvolání Tomáše Petříčka je v danou chvíli pouze Váš názor na věc, anebo považujete za reálné, že k tomu dojde?

Za prvé je to můj názor a za druhé považuji za reálné, že by k tomu mohlo dojít. Je krátce před volbami a každé vládě prospěje, když včas vymění méně úspěšné ministry.

Vraťme se ještě k Petříčkovu záměru kandidovat na předsedu ČSSD. Mimochodem, hned zpočátku se ukázalo, že neměl vyjednanou ani jasnou podporu v domovské Praze. Co jste si obecně o tom myslel, právě coby někdejší předseda sociální demokracie?

Každá kandidatura se má předjednat a připravit bez pozornost médií. Média mají být informována až ve chvíli, kdy je úspěšně dokončena palebná příprava. To, že pan Petříček nezvládl ani fázi palebné přípravy, svědčí o tom, že jakmile by se dostal do konfliktu s tím, kdo umí střílet, tak se obávám, že skončí jako jedna z politických mrtvol.

Sám jste ČSSD vytáhl z politického dna na více než 32 procent. Ve chvíli, kdyby teoreticky Tomáš Petříček uspěl a stal se jejím šéfem, jaká budoucnost by stranu podle Vás čekala?

Citoval bych Robina Povšíka, který řekl, že má nulové charisma, což je asi pravda. Konec konců pan Petříček už jednou byl kandidátem sociální demokracie, a to v komunálních volbách v Praze 7. Získal 1,87 procenta odevzdaných hlasů. Zatím nemám pocit, že by sociální demokracie pod jeho vedením na tom měla být lépe. Bylo by mně to strašně líto právě proto, že jsem sociální demokracii zvednul spolu s dalšími ze sedmi na 32 procent. To zatím v české politice nikdo nedokázal. Nechci se tím chlubit, ale pouze chci říkat, že jsem živým důkazem, že to jde. Musí se to ale umět.

