Zeman na Primě vypadal jako nadopovaný, všiml si europoslanec Svobodných

Poslanec Evropského parlamentu Jiří Payne (Svobodní) se pořádně pustil do prezidenta Miloše Zemana. V debatě na televizi Prima mu připomínal starého muže, kterého museli nadopovat, aby předvedl před kamerami přijatelný výkon.

Europoslanec, jenž nahradil Petra Macha, Jiří Payne rozpoutal na sociální síti Facebook diskusi. O zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Analytik Radim Valenčík za to europoslanci vyčinil.

„Všimli jste si vytřeštěných očí Miloše Zemana v diskusi na Primě? Tak může vypadat starý člověk, kterého nadopují před vystoupením v televizi. Když považujeme doping za nemravnost u sportovců, měli bychom stejně přistupovat k politikům. Možná by měli před příští debatou odebrat vzorky oběma kandidátům, aby se vyloučil doping. Jde o hodně – prezident hraje důležitou roli v obraně státu. Nemůžeme dopustit, aby v krizové situaci závisela naše bezpečnost na injekci od hradního lékaře,“ podotkl.

Zeman prý dřív nemíval v očích takový výraz jako dnes. Dříve také dokázal sám vstát z křesla či ze židle. Dnes už to nezvládá. Europoslanec připomněl také starý vtip, který se kdysi vyprávěl o Leonidu Brežněvovi, který schválil okupaci Československa sovětskými tanky v roce 1968. Sovětskému svazu vládl až do roku 1982, kdy opustil tento svět. Bylo mu 75 let. V poslední fázi svého života ale nevypadal příliš zdravě.

„Kdysi se tradoval vtip, jak Brežněv sbírá kameny na dvoře v Kremlu. Pak se prý zjistilo, že ho omylem připojili na počítačový program Lunochodu,“ podotkl Payne. Sluší se dodat, že Miloš Zeman letos v září oslaví 74. narozeniny.

Analytik Radim Valenčík se neudržel a vyčetl europoslanci, že dělá závěry jen z toho, co vidí v televizi, podobně jako známý lékař Jan Hnízdil. Závěry tohoto typu by podle jeho názoru měli dělat jen lékaři, kteří pacienta vyšetří. „Je to stejně ubohé a sprosté, jako když Zemanovi příznivci obviňují bez důkazů Drahoše z toho, že měl sluchátko. Ano, s věkem se blbne,“ doplnil Valenčík.

autor: mp