Zeman oznámil, že u příležitosti vzniku ČSR vyznamená Švehlu

Zeman uvedl, že u příležitosti výročí vzniku ČSR by ocenění Švehly „bylo naprosto logické“. Dodal, že první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který do letního prezidentského sídla na zámku v Topoľčiankách jezdil, označil Švehlu za vůdce domácího odboje.

Den vzniku ČSR 28. října 1918 si Slovensko státním svátkem nepřipomíná. Prezident Kiska připomněl, že státní vyznamenání hlava slovenského státu předává na začátku ledna u příležitosti svátku výročí samostatného Slovenska.

Kiska také ocenil Masaryka i dalšího spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. „Můžeme poděkovat zakladatelům Československa za to, co v daném období udělali. To období nebylo jednoduché,“ řekl Kiska. Dodal, že bez vzniku ČSR by Slovensko nepochybně neexistovalo v takové podobě, jako je tomu v současnosti.

V rámci oslav vzniku ČSR Zeman pozval Kisku do Prahy na 28. října, naopak o dva dny později by český prezident měl navštívit Slovensko, které si v tento den připomene 100 let od podpisu Martinské deklarace. V ní zástupci Slovenska vyhlásili pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a přihlásili se ke vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.

Oba prezidenti se také dohodli, že Kiska se příští rok na jaře přijede do ČR rozloučit, a to do zámku v Lánech. Kiska již dříve oznámil, že v příštím roce nebude usilovat o znovuzvolení hlavou státu. Tehdy také naznačil, že veřejný prostor zcela opustit neplánuje, detaily ale ani dnes neuvedl.

Jízda prezidentů vlakem z Masarykova rodiště Hodonína k zámku v Topoľčiankách se stala součástí vzpomínkových akcí ke stému výročí vzniku Československa. Oba prezidenti v zámku také položili věnec k soše Masaryka. Kiska i Zeman navštívili Topoľčianky na den přesně 95 let poté, co prezident Masaryk na zámek přijel poprvé.