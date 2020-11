Zeman před velením armády: Rusko není nepřítel

reklama

„Setkáváme se ve složité situaci. Chtěl bych v úvodu svého vystoupení poděkovat Armádě ČR za pomoc, kterou poskytuje v boji s koronavirem. To je první věc, kterou je zapotřebí zdůraznit. Za druhé: Chtěl bych podpořit úsilí naší armády pro zvýšení své bojeschopnosti, a to za dvou podmínek, které jsem už řekl. První je podpora českého zbrojního průmyslu a druhá je skutečná modernizace armády. Nikoliv kupování starých zbraní, které už téměř dosloužily, ale soustředění se na novou generaci zbraní,“ řekl úvodem Zeman.

„Pokud jde o první bod, vítám, že dochází k dohodám o tzv. offsetech, které na příklad v případě amerických vrtulníků dosahují asi třiceti procent. Studoval jsem i italskou nabídku, ale i italská nabídka má jednu velkou nevýhodu. Neprošla bojovým ohněm. A já bych doporučoval kupovat zbraně, které se osvědčily v boji. To se samozřejmě netýká jenom vrtulníků. Týká se to i nové generace zbraní a to jsou drony. Před několika dny jsem přiletěl do Prostějova a s potěšením jsem vzal na vědomí, že vznikl první prapor dronů. Nebudu opakovat to, co už jsem tady několikrát říkal. Nejdříve před třemi lety, kdy se můj důraz na drony stal předmětem posměchu některých hloupých novinářů, ale mezitím se ukázalo na základě praktických zkušeností, že drony mají neobyčejné bojové schopnosti, nehledě na to, že nevytvářejí vlastní ztráty. Vzpomeňte jenom na zabití Suleimáního, vzpomeňme jenom na bombardování ropných polí v Saúdské Arábii. Já teď nechci tyto akty hodnotit z politického hlediska, ale z vojenského hlediska byly nesporně úspěšné. Takže budu rád, když podobně jako jsme nakoupili nebo nakupujeme americké vrtulníky, tak když nakoupíme izraelské drony, které se také osvědčily v boji,“ poznamenal Zeman.

„Když jsem mluvil o podpoře zbrojního průmyslu, cítím, že pro to také musím něco udělat. Takže dnes odpoledne budu přítomen podpisu významné dohody největší české zbrojařské firmy s firmou německou. A věřím, že i to našemu zbrojnímu průmyslu prospěje,“ dodal.

„Předposlední část se týká nikoliv už tady modernizace technikou, ale kontextu, v němž tuto techniku nasazujeme. Víte velice dobře, že jsem celou dobu aktivně protestoval proti kapitulaci spočívající v odsunu amerických, a tedy koaličních vojáků z Afghánistánu. Jsem potěšen, že před několika dny Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO, se vyslovil proti tomuto stažení a prohlásil, že by to vedlo k vytvoření teroristického centra v Afghánistánu. Což je přesně to, co jsem říkal na nedávném summitu NATO v Londýně. Jens možná změnil svůj názor díky americkým prezidentským volbám, ale o tom nechci spekulovat; dobře, že tento názor má a uvidíme, jak nová americká administrativa bude k dřívější politice appeasementu postupovat,“ zmínil rovněž Zeman.

„Přátelé, jak říká prezident Macron, Rusko není nepřítel, Čína není nepřítel. Nepřítel je mezinárodní terorismus. Jsme součástí boje proti – a já budu nezdvořilý a řeknu rovnou islámský terorismus, který se nyní opět projevil, ať už ve Francii nebo v Rakousku a který samozřejmě ohrožuje i nás. Bude mi ctí 28. října příštího roku vyznamenat vojákyni, která padla v tomto boji. Mimochodem nejsem si zcela jist, zda to byla dopravní nehoda, protože na Sinajském poloostrově působí islámští radikálové a není vyloučeno, že ten vrtulník sestřelili. Doufám, že se to řádně vyšetří. Ale nejenom to, budu také usilovat o to, aby naše armáda byla pevnou součástí aliančních sil nejenom v Afghánistánu, ale například v Mali, kde rovněž řádí islámský terorismus, rovněž zmíněném Sinajském poloostrově, Golanských výšinách a všude jinde, kde se teroristé vyskytnou. Buďme touto součástí antiteroristické organizace. Nenechme se zmást těmi, kdo nám vyhrožují třetí světovou válkou, což mimochodem bylo v poslední závěrečné zprávě vojenského zpravodajství, nenechme se zmást ani těmi, kdo tady rozsévají antiruskou a antičínskou hysterii, která jenom ohrožuje naše ekonomické zájmy, aniž by k čemukoliv pozitivnímu přispěla. Ale mějme odvahu, na rozdíl od kapitulačních zbabělců, bojovat proti největšímu zlu současné doby. Tím není koronavirus, ten přejde. Ale tím je terorismus, který se opírá o nenávistnou ideologii, který ohrožuje euroamerickou civilizaci a já chci věřit, že Armáda ČR bude pevnou součástí aliance, která se proti tomuto zlu postaví,“ uzavřel Zeman.

Následovalo vystoupení premiéra Andreje Babiše (ANO). „Tento rok se bohužel vyvinul úplně jinak, než jsme si všichni přáli a jak jsme tušili. Protože až do příchodu pandemie covidu-19 naše země prosperovala a byla na velice dobré cestě. A stále je. A koronavirová pandemie nám všem radikálně změnila život i náš pohled na svět. Bohužel některým našim spoluobčanům vzala i život. Já bych chtěl skutečně strašně moc poděkovat, protože právě armáda byla ta, která nám zásadně pomohla v našem boji s pandemií. A proto vám vděčíme za pomoc v nemocnicích, pomoc s Chytrou karanténou, protože když skončila první vlna, nebo jsme měli ten pocit, a vy jste to předali ministerstvu zdravotnictví, tak koncem července jsem vás znovu oslovil. Protože skutečně vaši zástupci každodenně bojují s pandemií, která ještě neskončila. A čekají nás nové výzvy. Já chci poprosit o vaši podporu, o vaši spolupráci. Myslím si, že je nutné, aby ministerstvo zdravotnictví co nejdříve předložilo plán antigenních testů,“ poznamenal Babiš s tím, že by byl rád, aby se tato výzva zvládla do Vánoc.

„Abychom umožnili všem našim občanům aspoň týden nebo deset dní před Vánoci se nechat dobrovolně a zdarma testovat antigenními testy. Myslím si, že je to důležité,“ podotkl.

„Bojujeme proti pandemii a já bojuji za váš rozpočet. Chtěl bych jen připomenout, jak to bylo za finanční krize v roce 2009. Byl rozpočet armády 56 miliard, a když jsem se stal ministrem financí, tak klesl na 42 miliard. Vždy, když byla krize, tak se vzal rozpočet v armádě. A to je pro mě nepřijatelné. A ten rozpočet na příští rok, za který já bojuju, je 85 miliard. To znamená, že je víc než o 100 procent vyšší než jsme začínali v roce 2014. A považuji za neuvěřitelné, že když jsem navštívil v Táboře vaši jednotku, že jste tam měli UAZy s technickým průkazem z roku 1980. Tady je první ministr, který se nebál významně investovat. Za naší vlády byly podepsány smlouvy za 100 miliard. A je to dobře. Já si myslím, že je potřeba podporovat, když je zájem stát se členm naší armády, že ten rozpočet to musí podpořit,“ odmítl Babiš, že bychom na armádu neměli finanční prostředky.

„My máme z hlediska počtu obyvatel a naší ekonomiky nejlepší finance v Evropě,“ zdůraznil Babiš. Podle něj vyjde ze všeho Česká republika nejlépe. „Protože jsme šetřili. Zásadně odmítám různé kritiky a dezinformace o tom, na co máme a na co nemáme. Potřebujeme podpořit armádu – jednoznačně. Ale zároveň chceme podpořit všechny zaměstnance, i státní zaměstnance. To znamená, že snížení daně se týká všech vojáků. Sedm procent. Protože v těchto těžkých časech zkrátka chceme investovat do lidí a můžeme si to dovolit. Jsem o tom přesvědčen,“ zdůraznil.

