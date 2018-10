Zeman se tím baví, dělá to naschvál. Překvapivá slova z média Zdeňka Bakaly

Prezident Miloš Zeman podle Petra Honzejka znovu a znovu dokazuje, že jeho cílem je rozeštvávat různé skupiny obyvatel proti sobě. Pokud o tom i po pěti letech Zemanova prezidentování někdo pochybuje, nechť se zamyslí nad Zemanovými „zm*dy“. Prezident v pondělním vysílání Českého rozhlasu vypustil z úst vulgarismus záměrně a teď se jen baví tím, co vyvolal. Část společnosti za to Zemana odsoudila, druhá část má dojem, že máme konečně prezidenta, který mluví, jak mu zobák narostl, a je to ten největší státník, jakého tato země nosila. Úkol splněn, společnost je rozdělená.

Anketa Jednání Radka Vondráčka v Rusku je nehorázné ponížení ČR, říká poslanec Pirátů Lipavský. Cítíte se poníženi? Ano 3% Ne, naopak. Jsem hrdý/hrdá 96% Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2810 lidí

Do stejné skupiny patří prý i oznámení o tom, koho vyznamená 28. října. Ocenění se od Zemana dočkají finančník Pavol Krúpa, který útočí na Zdeňka Bakalu, nebo jeho velká podporovatelka exposlankyně za hnutí ANO Jana Lorencová a někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitáskovou. Honzejk by čekal, že u příležitosti stých narozenin republiky vyznamená prezident někoho, kdo se více zasloužil o stát, ale to by se pletl. Zeman má jiný cíl. Záměrně hodlá vyznamenat některé kontroverzní osoby, aby tím znovu rozeštval společnost. Tomu prý už snad ani není třeba věnovat pozornost.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedné věci z prezidentova projevu bychom však opravdu měli věnovat pozornost.

Fotogalerie: - Ministr zahraničních věcí

„Nejdůležitější a zároveň nejděsivější byl Zemanem přednesený návrh na likvidaci Senátu. Nejde vlastně o nic jiného než o pokus rozvrátit ústavní systém Česka. Ne proto, že by nebylo možné uvažovat o tom, zda se neobejdeme bez horní komory Parlamentu. Taková debata by byla naprosto legitimní. Problém je v tom, jaký způsob Zeman navrhuje. Chce, aby vláda a Sněmovna seškrtaly Senátu rozpočet a nechaly ho ‚vyhladovět‘. Ne, to opravdu není pokus o debatu, to je pokus o vyvolání války mezi demokratickými institucemi. Mohlo by se to nazývat ‚ústavní válka‘ podle vzoru ‚válka občanská‘. Prezident, který něco takového chce spustit, zcela vědomě škodí vlastní zemi,“ napsal Honzejk v textu uveřejněném na serveru iHNed.cz.

Psali jsme: Bláznivé. Tři miliony Němců, nemělo to naději na úspěch. Dnes ale máme šanci splnit Masarykův sen. Zeman dělá skvělou reklamu, provokuje. Česko Unii potřebuje, říká Martin Komárek Zeman přijal desítku zástupců čínských firem včetně šéfa CITIC „Ekonomičtí zm*di.“ K Zemanovu výroku se vyjádřili dokonce už i experti na marketing Vysílací radě přišly čtyři stížnosti na Zemanovy „zm*dy“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp