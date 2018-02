Zeman umře na rakovinu, napsal. A teď se o něm objevily zajímavé informace

Právník Tomáš Tyl si totiž povšiml nabídky školení „Jak úspěšně kandidovat v komunálních volbách 2018“ na serveru NaučmeSe.cz. „Takže Sváťa si z toho udělal byznys? To je naprosto dokonalý. Taky by měl školit, jak pak jednat jako zastupitel,“ podotýká Tyl.

A následně pak zmiňuje právě i kauzu kolem hlavy státu. „Když na vás podá prezident republiky trestní oznámení a potažmo žalobu, buďte v pohodě. To zas nějak uhrajete a furt je tady ta naděje, že umře, že jo?!“ konstatuje ironicky Tyl.

„Asi rozbiju prasátko a půjdu se vzdělávat. Tak co, xenofoni, půjdeme se učit od mistra?“ zeptal se dále Tyl a povšiml si i toho, že v každém termínu vybírá Bartík jinou částku za kurz.

Následně Tyl sdílel příspěvek uživatelky Ireny Bláhové, která se podělila o zážitek z komunikace právě se Svatoplukem Bartíkem, jenž i přes zaplacení semináře rozhodl, že ženu neproškolí. Důvodem byla zřejmě její fotografie, již má na svém facebookovém profilu – je tam s lídrem SPD Tomio Okamurou.

„Vážená paní Bláhová, děkuji vám za váš zájem o můj seminář. Nicméně, pokud je tento facebookový profil váš, rozhodl jsem se využít svého předem deklarovaného práva nepřijmout každou přihlášku. Nechci školit lidi, kteří svým volebním postojem podporují politiky otevřeně hlásající rasovou a náboženskou nenávist. Omlouvám se a děkuji vám za pochopení. S pozdravem, Svatopluk Bartík,“ měl jí napsat Bartík.

Následně si podle Bláhové vyměnili pár esemesek, kdy jí závěrem nazval hloupoučkou kravičkou.

Celý příspěvek Ireny Bláhové:

Často to nedělám, ale dnes bych se chtěla podělit o svůj zážitek. Našla jsem na internetu seminář "Jak úspěšně kandidovat v komunálních volbách 2018", který mě zaujal a tak jsem podala přihlášku. Přišly mi údaje k platbě, tak jsem zaplatila.

Vzápětí mi přišla tato odpověď: „Vážená paní Bláhová, děkuji vám za váš zájem o můj seminář. Nicméně pokud je tento facebookový profil váš, rozhodl jsem se využít svého předem deklarovaného práva nepřijmout každou přihlášku. Nechci školit lidi, kteří svým volebním postojem podporují politiky otevřeně hlásající rasovou a náboženskou nenávist. Omlouvám se a děkuji vám za pochopení.

S pozdravem, Svatopluk Bartík“

Ano, zhruba do týdne jsem penízky dostala zpět.

No musím přiznat, nedalo mi to a tak zvedla jsem telefon a rozhodla se zeptat, co ho k tomu názoru na mě vede. Vždyť to, že jsem žena, která se bojí o sebe, své děti, vnoučata, pro které chce budoucnost, ze mě přeci ještě rasistu nedělá. Nestačila jsem doříct svůj názor a onen úžasný pan, jak jsem později zjistila bývalý brněnský radní za stranu zelených, mi položil telefon. Takže jsem neváhala, a poslala SMS.

Já: „Demokracie je o vyslechnutí názoru druhých i tehdy když s tím nesouhlasím. Hezký den“

On: „Ale šíření nenávisti vůči Arabům a lidem vyznávajícím islám NENÍ NÁZOR, ale neonacismus, rasismus a nenávist. Sbohem, fanynky agresivních neofašistů neškolím ani za milión.“

Já: „Pletete se, nikdo zde nešíří nenávist proti lidem jako takovým, ale každý se bojí násilí, které páchají na nevěřících, ženách, dětech atd. Islám není náboženství. Je to nástroj k ovládnutí světa. Vaše děti vám jednou poděkují. Děkuji, že jste mne odmítl školit. Hodně štěstí“

On: „Jste hloupoučká kravička“

Já: „Děkuji, od vás to skutečně sedí. Když dojdou argumenty, jsou na řadě „lichotky“. Čas ukáže.“

Ach jó, a já si myslím, že láska k dětem, lidem, k zemi, ve které žiji, je vlastenectví. Nebo se snad pletu?

