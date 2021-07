Zemanova jízda v novinách: Televizní blbeček Lutonský. Fotbal? Idioti poklekávají

reklama

Hned na úvod se pánové zeptali Zemana na příspěvek zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského, ve kterém zaměstnanec veřejnoprávní televize poznamenal, že v obcích, kde minulý týden v noci na pátek řádilo tornádo, lidé volili za prezidenta právě Miloše Zemana. Pak to vysvětloval, že se Zemanovi voliči mohli cítit zklamaní, když prezident veřejně v živém vystoupení promluvil ke svým spoluobčanům až v sobotu před sedmou hodinou v podvečer.

Psali jsme: „Volils Zemana? Tumáš tornádo.“ Vedoucí muž z ČT něco zveřejnil, pak to smazal. Jenže na Hradě i jinde už je moc zle

Lutonského poznámka se ale dala vyložit i jinak.

„Zástupce šéfredaktora zpravodajství veřejnoprávní České televize František Lutonský po úderu tornáda vyvěsil na sociální síti výsledky prezidentských voleb v obcích, které byly nejvíce zasaženy. Ve všech jste vyhrál, tudíž příspěvek působil tak, že šlo snad o nějaký boží trest za vaši podporu. Co jste tomu říkal?“ zeptali se.

A Zeman odpověděl.

„Proč mě nutíte, abych reagoval na každého televizního blbečka? I když je to zástupce šéfredaktora zpravodajství. Bez ohledu na to, kdo mě volil a kdo nevolil, jsem vyjádřil upřímnou soustrast obětem, soucit se zraněnými a s těmi, kdo přišli o majetek. Po setkání s vámi mám na Hradě paní ministryni Schillerovou (rozhovor se konal ve středu – pozn. red.), chci se u ní přimluvit za rozšíření pomoci postiženým obcím a občanům. Kdybych na to měl reagovat nikoli ad hominem – protože pitomce nemám rád – tak bych vzhledem k tomu, že jde o zástupce šéfredaktora zpravodajství, řekl, že to jen dokazuje, že Česká televize není objektivní, je to opoziční televize. Nu, a pan Lutonský je živým příkladem nejen hlouposti, ale i zaujatosti. Domnívám se, že až skončí obstrukce v Poslanecké sněmovně, budou dovoleni noví členové Rady České televize a že snad dojde k určitým žádoucím personálním přesunům. Tak, aby Česká televize nebyla nástrojem – dovolím si říci – zaujatých hlupáků,“ pravil prezident.

Pokud budou škody spočteny na přibližně 15 miliard korun, pak by se podle prezidenta mělo lidem dostat sto procent kompenzací, tedy 15 miliard.

Poté věnoval pozornost nadcházejícím podzimním volbám do Sněmovny.

Zopakoval, že sestavením vlády pověří předsedu vítězné strany, nikoli vítězné koalice a dá mu čas na vyjednávání o vládě. Nebude to ale déle než do března 2023, protože tehdy končí Zemanovo funkční období. Důrazně přitom odmítl, že by nejednal podle Ústavy ČR. Ústava totiž ve věci jmenování premiéra dává široký prostor. A pokud by ho snad někteří senátoři, jako senátor Jiří Oberfalzer (ODS), chtěli žalovat, Zeman jim poslal vzkaz.

„Mně teď vyhrožují žalobami… ten, jak se jmenuje? Láska. Nomen omen. Teď zase něco kutá senátor Fischer. No, já si myslím, že lidi, kteří chtějí v politice něco opravdu dokázat, by se neměli vyžívat v kritice současného prezidenta, ale předvést, co umí sami,“ doporučil prezident.

Volby by Zeman rád viděl jako souboj šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa Pirátů Ivana Bartoše. V Ústeckém kraji.

„Ústecký kraj – pokud ho trochu znám – je poměrně konzervativní. A pan Bartoš je spíš reprezentantem ne zcela ustálených postojů, jimiž možná oslovuje mladou populaci, ale je otázka, jestli by to stačilo. Nu, a já nejsem ten, kdo by předvídal výsledky těchto voleb, ale nevylučuji, že by Andrej Babiš v Ústeckém kraji mohl uspět,“ pravila hlava státu.

Zeman v rozhovoru prozradil, že patří mezi fotbalové analfabety, tak se nebude vyjadřovat k výkonům jednotlivých mužstev na mistrovství Evropy, i když vítězství českého týmu nad Nizozemci ho prý velmi potěšilo, ale přece jen okomentuje politickou stránku šampionátu a to poklekávání hráčů před zápasem.

„Zase se najde několik idiotů, kteří mě budou kritizovat, ale já skutečně za idioty pokládám ty, kdo poklekávají. A neberte mně můj osobní názor, protože nemá-li být sport zpolitizován, znamená to, že nebudu dělat různé demonstrace. To není jen to poklekávání, to je i zahalování se do různých vlajek a podobně. Samozřejmě že jsem proti jakýmkoli rasistickým útokům mezi sportovci. To snad ani nemusím říkat,“ uvedl Zeman.

Nakonec se ještě jednou vrátil k transgender osobám, o kterých v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že jsou mu odporné. Na svém výroku si i nadále trvá. Zdůraznil, že pokud lidé odsuzují ženskou obřízku jako barbarskou, měli by odsoudit i snahu o operativní změnu pohlaví, protože jde o zásah do zdravého těla.

