Zemanovi už migrace nepomůže, teď musí ukázat, že je státník. S Drahošem prohrává 43:47, uvádí průzkum

Podle průzkumu je patrné, že půjde skutečně o napínavý souboj až do konce. Ani jeden z kandidátů si totiž zcela nenaklonil padesát procent voličů. Například deset procent voličů ví, že k volebním urnám dorazí, ale ještě neví, koho budou volit.

Anketa Kterého ze dvou kandidátů na prezidenta byste rádi pozvali domů na večeři? Miloše Zemana 87% Jiřího Drahoše 6% Oba 2% Ani jednoho 5% hlasovalo: 12464 lidí

„Jiří Drahoš stále drží větší trumfy. Ale výsledek bude velmi těsný,“ poznamenal k výsledkům ředitel výzkumu Pavel Šimoník.

„Volby, v nichž nynější hlava státu obhajuje mandát, jsou logicky referendem o ní. 43 procent pro Zemana plus 10 procent nerozhodnutých je dohromady 53 procent. Týden před ‚zemanovským referendem‘ je tedy zřejmé, že stávající prezident je pro nadpoloviční většinu voličů přijatelným, volitelným kandidátem,“ konstatuje následně průzkum a dodává, že Zeman má stále šanci své preference zvýšit. Mezi oněmi deseti procenty nerozhodnutých voličů jsou častěji zastoupeni starší lidé – podpora Drahoše přitom klesá s věkem. Zemana jinak volí nadpoloviční většina lidí od 45 let výše.

Zároveň však MF Dnes uvádí, že Drahošovi stačí získat necelá čtyři procenta z deseti nerozhodnutých, kdy největší podíl z nich je mezi voliči Pavla Fischera a Marka Hilšera.

Šimoník v rozhovoru pro MF Dnes mimo jiné uvedl, že hodně bude záležet na koncovce kampaně, tedy patrně na televizních diskusích. „Druhý důležitý faktor je, zda nerozhodnutí voliči nakonec přece jen dají, či nedají na doporučení kandidátů z prvního kola,“ dodal Šimoník.

Jiří Drahoš pak podle něj musí ukázat to, že by byl schopným politikem. A na co by se měl podle Šimoníka soustředit Zeman? „Větší konflikt mu nepomůže, tím už si své příznivce nabral, na ně jeho silná rétorika působí. Na nerozhodnuté už zabírat nebude. Ani nevěřím tomu, že by je ovlivnilo například téma migrace a přimělo je hlasovat pro Zemana. Bude to muset sehrát na to, že je velký státník. A že na to má zdraví a sílu,“ sdělil Šimoník.

autor: vef