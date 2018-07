Zemřel Tomáš Haas. Zavzpomínejte s námi na poradce prezidenta, který se nebál postavit mainstreamu

Ve věku nedožitých 71 let zemřel v pátek odpoledne v Praze Tomáš Haas, politický analytik a někdejší poradce prezidenta Václava Klause a premiérů Mirka Topolánka a Jana Fischera. Zdravotní problémy měl delší čas. Haas mnoho let spolupracoval s redakcí ParlamentníchListů.cz, u čtenářů získal největší oblibu díky mapování situace během ukrajinské krize a následného vývoje na mezinárodní scéně.

Tomáš Haas pravidelně na stránkách serveru ParlamentníListy.cz oslovoval čtenáře prostřednictvím rozhovorů i analýz a komentářů k domácí i zahraniční politické situaci. Do poslední chvíle sledoval vývoj ve světě a komentoval ho na sociálních sítích.

Těžce nesl chování některých českých i světových médií, která v případě různých světových konfliktů či krizí nepřinášela vyvážené informace. Tuto úlohu se snažil zastoupit sám, což vzhledem k jeho zkušenostem nebyl problém. Proto často sám vyhledával a ověřoval různé zdroje a tvrzení ve světových médiích.

Připomeňme si nyní některé jeho názory z rozhovorů, které jste v průběhu let na našem serveru četli.

„Putin, ať je jakýkoli, je velmi chytrý člověk. Nedělám si iluze, že je nějakým velkým demokratem. Ale je iluze, že v Rusku by mohla fungovat západní demokracie. Stejně jako nemůže být demokracie v Afghánistánu. Demokracii bylo možné naroubovat a nadiktovat po druhé světové válce v Německu a Japonsku, protože oba národy jsou disciplinované,“ uvedl Haas v březnu 2014.

Pokud jde o krizi na Ukrajině, která začala tzv. Majdanem, komentoval veškerý vývoj v této věci Tomáš Haas velmi často. „Jsem naštvaný na Evropskou unii. Pro EU byl Janukovyč solidním partnerem, se kterým se jednalo, a nikdo nezpochybňoval jeho legitimitu demokraticky zvoleného prezidenta. Ale v momentě, kdy jim odmítnul podepsat, co chtěli, se z něj stal zločinec. Ukázalo se, že EU není ochotna Ukrajině v ničem pomoci. Ta nabídka byl směšná. Já na jeho místě bych také odmítl schválit tu asociační dohodu s EU, a to i kdybych byl pro vstup do EU. Přijmout nabídku EU znamenalo okamžitý krach a bankrot Ukrajiny. To nemohl příčetný člověk podpořit. Komisař pro rozšíření Štefan Füle s ním nejprve vyjednával a pak zmizel. Když propukla krize, tak v České televizi mluvil jako expert každý, kdo byl jednou v životě v Kyjevě nebo uměl azbuku. Ale pan Füle se neobjevil. Najednou se objevil, až když bylo po všem,“ řekl pro ParlamentníListy.cz před čtyřmi lety.

„Pobavil mě pravdivý komentář na Facebooku, že na náměstí v Kyjevě se sešli americký viceprezident, americká ministryně zahraničí, německá ministryně zahraničí, švédský ministr zahraničí, český ministr zahraničí a další – a pokárali Rusko za vměšování se do vnitřních věcí Ukrajiny (smích). To dobře vystihuje situaci takovou, jaká je. Je neuvěřitelné, že se tito politici vůbec bavili s těmi ukrajinskými neonacisty. Tím jim dali legitimitu a lidem dávali najevo, že mají z nejvyšších míst Evropy a Ameriky podporu a pomoc, kterou samozřejmě nemají,“ sdělil Tomáš Haas ve stejném interview.

Nehodlal se smířit s tím, že řada západních politiků buď přímo podporovala, anebo mlčela k tomu, že Majdan na Ukrajině probudil extremistické síly hlásící se k fašistické historii.

„Snažil jsem se vyvarovat kritiky ODS, ale to už se nedá dále udržet. Její postoj mě velmi mrzí, protože faktem je, že na Ukrajině nastupují nacistické strany. Pravé spektrum a Svoboda jsou prokazatelně neonacistické strany. Jejich vůdci mluví o vyhánění Rusů a Židů. ODS nedokázala za celého půl roku ani k této věci mít jedinou výhradu a to mě silně uráží jako potomka Židů, protože mnoho mých předků zahynulo v nacistických koncentrácích. Mně je silně proti srsti a budu to křičet nahlas, že moje strana, pro kterou bych udělal maximum, podporuje tuhletu zločineckou nacistickou ideologii. A tím, že mlčí a jaká stanoviska zaujímá, že ani k tomu nevznesla jedinou výhradu, že se tváří, že to je správné, tím to fakticky podporuje a nevyhne se za to své odpovědnosti. Možná že, co říkám, je ostré, ale já to tak cítím,“ uvedl Haas v půlce léta 2014.

Tomáš Haas (druhý zleva) po boku Václava Klause v roce 1992 po svém prvním návratu z emigrace. Foto: Archiv TH

V době, kdy před třemi lety kulminovala migrační vlna do Evropy, varoval Tomáš Haas před smrtelným ohrožením naší civilizace. „Pokládám za skandální, že je umlčována debata o tomto nebezpečí, že ti, kdo vysloví jiný názor než ten ‚politicky korektní‘, jsou onálepkováni jako xenofobové, nacisté, rasisté a podobnými názvy. Tím je každá diskuse hned v počátku udušena a vyloučena. A hovoříme o tom, kdo je větší xenofob a kdo je větší ‚sluníčkář‘, místo abychom vyhodnotili, jaká jsou reálná nebezpečí masové imigrace mimo naši kontrolu. Například problémy zdravotní, problémy integrace a ano, budu xenofobem, nebezpečí pro naši kulturu, náš sociální systém, naši vlastní svébytnost a naši civilizaci. Naše evropská civilizace se hodnotových kotev ve jménu politické korektnosti sama zřekla. Dokonce vypudila z evropských dokumentů i zmínku o našich judeo-křesťanských kořenech. Hodnoty, pokud přežívají, jsou zesměšňovány spolu s těmi, kdo se k nim hlásí, a ti, kdo je zesměšňují, si sami sebe pochvalují a jsou hrdí na svou pokrokovost,“ říkal tehdy.

Naposledy rozhovor Tomáš Haas poskytl ParlamentnímListům.cz před měsícem, 23. června. Komentoval skandální výroky Angely Merkelové o odsunu sudetských Němců, poslední kroky Donalda Trumpa i půtky na domácí politické scéně těsně předtím, než byla jmenována druhá Babišova vláda.

Tomáš Haas byl politický konsultant a publicista. Narodil se 15. října 1947 v Praze. Emigroval v roce 1969 do Kanady, kde studoval historii a politologii. Působil jako konsultant v Kanadě a USA. Mezi léty 1991 a 1996 působil v Praze jako poradce primátora hlavního města Prahy, několika ministrů a Úřadu vlády. Sám o sobě před časem s humorem řekl, že „svými radami, jak tvrdí zlé jazyky, pomohl několika významným politikům na pohřebiště dějin“.

Po tomto působení se na několik let vrátil do Kanady a USA, kde opět působil jako nezávislý konsultant. Do republiky se definitivně vrátil roku 2005 a mezi lety 2005 až 2008 byl interním poradcem prezidenta republiky Václava Klause, v letech 2009 až 2010 byl poradcem tehdejších předsedů vlády, Mirka Topolánka a Jana Fischera.

autor: Radim Panenka