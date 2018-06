Ženu s obavami jste poslala do kostela a zpívat koledy?! Velký kritik islámu Hamed Abdel-Samad napsal dopis Merkelové. A je to drsné

Když se do Evropy valily statisíce uprchlíků a migrantů, Merkelová jim otevřela brány své země. Hamed Abdel-Samad, který musel utéct z Egypta, protože se až příliš kriticky vyjadřoval o islámu, má za to, že prvotní rozhodnutí paní kancléřky lze pochopit. Jenže to, co se dělo další tři roky, už podle Abdel-Samada pochopit nelze. Zdá se, jako by v průběhu těch let Merkelová zapomněla, co je jejím nejdůležitějším úkolem.

Hamed Abdel-Samad dnes žije v Německu. Paní Angela Merkelová je i jeho kancléřkou a on se í jako občan rozhodl napsat otevřený dopis, který českým čtenářům zprostředkoval matematik Marian Kechlibar na své stránce Kechlibar.net. Abdel-Samad si Merkelové dovolil připomenout, co je jejím hlavním úkolem. Němci si ji zvolili, aby jako politička vedla Německo. Minimálně poslední tři roky se však zdá, že na to dáma bohužel zapomněla a snad si vzala do hlavy, že zachrání svět. Jenže to po ní nikdo nechtěl.

Toto její rozhodnutí bohužel vedlo k tomu, že v Německu umírají lidé. Stačí si vzpomenout na masakr, který se pokusil rozpoutat Anis Amiri na předvánočních trzích v Berlíně v roce 2016. Anis Amiri přišel do Německa, chtěl se tu usadit, ale úřady mu to nebylo dovoleno. V tu chvíli si měl sbalit svých pět švestek a odjet. Jenže to neudělal. Místo toho se rozhodl spáchat teroristický útok s pomocí těžkého kamionu jako zbraně. Další hrůzný čin se odehrál teprve nedávno. Neúspěšný žadatel o azyl znásilnil a zavraždil čtrnáctiletou Susanne F.

Merkelová by možná řekla, že Němci měli odvést větší kus práce v integraci těchto cizinců do německé společnosti. Jenže podle Abdel-Samada je to jinak.

„Paní kancléřko, je čas jednat. Fráze jako „Zvládneme to“, nebo „Budeme to muset lépe prozkoumat“ už nestačí. Otevření hranic bylo vaše rozhodnutí, které jste nekonzultovala ani s parlamentem, ani s občany této země, ani s našimi evropskými partnery. Lze pochopit, že jste tehdy byla v časové tísni a jednala pod tlakem emocionálně působivých obrázků z Maďarska. Ale nebyla jste zvolena do své funkce proto, abyste řešila trápení celého světa. Vaším úkolem je sloužit své zemi a chránit ji před škodami. Vysvětlete nám, jak otevření hranic tomuto úkolu posloužilo!" žádal nekompromisně Hamed Abdel-Samad,

„Podcenila jste nebezpečí, která s vaším rozhodnutím byla spojena. Odpůrce tohoto rozhodnutí jste vydírala větou „To by už nebyla moje země“. Od začátku krize uplynuly tři roky, mnoho času uplynulo i od událostí v Kolíně a od teroristického útoku v Berlíně, a pořád jste ještě nepřišla s žádnými koncepty, jak by vaše vláda měla se vzniklými jevy nakládat. Spoléhala jste se na odhady poradců a na studie, které situaci zlehčovaly a přikrášlovaly a nikdy jste se s kritiky Vaší utečenecké politiky nepustila do vážného dialogu. Vy a vaši rádci jste sami sebe viděli jako ty „dobré“ a ti ostatní – to bylo „Temné Německo“ (Dunkeldeutschland). Jedné paní, která se vám svěřila se svými obavami z dalšího vývoje, jste poradila, aby častěji chodila do kostela a zpívala více koled. To je snad vše, co může občan od své kancléřky v nejistých dobách čekat?" ptal se dál rozzlobeně.

Abdel-Samad nakonec Merkelové ještě jednou připomněl, že jejím úkolem jako političky je hledat a nabízet skutečná řešení problémů, které trápí Němce.

autor: mp