Získají správci daní větší množství informací o občanech? Rozhodnou poslanci

Sněmovna by dnes měla pokračovat v projednávání sporné vládní novely daňového řádu, která má umožnit správcům daní přístup k širšímu okruhu údajů potřebných pro výběr daní, píše ČTK.

Poslanci by mohli dokončit úvodní kolo debaty o zavedení trestnosti podpory ideologií hlásajících nenávist, jak to navrhlo hnutí SPD Tomia Okamury.

Na programu ale budou zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Dopoledne poslanci proberou písemné dotazy, odpoledne je vyhrazeno na ústní interpelace. Piráti avizovali, že se budou ptát premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) ohledně jeho požadavku na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína.

Novela daňového řádu vyvolává kritiku pravice. Její poslanci poukazují na to, že jde nad rámec přebírané evropské směrnice a prolamuje profesní tajemství. Sněmovna by měla poslat předlohu do závěrečného schvalování.

autor: mp