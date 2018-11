Zklamaný brněnský primátor Vokřál, mířící do opozice: Platíme daň za naší slušnost

Je to černé na bílém. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD dnes v Brně podepsali koaliční smlouvu o spolupráci v brněnském zastupitelstvu poté, co obešli vítězné ANO v čele s Petrem Vokřálem. Ten v posledních měsících na častou otázku, kde udělal při vyjednávání chybu, jasně odpovídá, že dojeli na slušnost, jež si paradoxně touto formou vybrala svou daň. „Je to smutný obrázek naší politiky,“ řekl Vokřál v rozhovoru pro Český rozhlas Plus a rovnou se ke koaliční smlouvě, kterou již prostudoval, vyjádřil.

V pořadu Interview Plus odcházející primátor Brna Petr Vokřál připomněl, že co se týká „megapodrazu v Brně“, má svědomí čisté. Trvá na tom, že on nikoho nepodrazil a ani po této neblahé zkušenosti to ani neudělá. „Nevím, jestli to nazvat chybou, jeden můj kolega to nazval daní za slušnost. My jsme byli domluveni,“ uvedl s tím, že pokud je asi normální, že si v jeden den něco slíbíte, připravíte smlouvu a druhý den váš partner nepřijde a podepíše něco jiného. „To je smutný obrázek naší politiky,“ dodal.

Později se objevily i názory, že kámen úrazu mohlo být to, že vše vsadil na širokou koalici. Ta ale podle Vokřálových slov dávala obrovskou šanci městu dokončit projekty, které voličům slíbili. „Byla to záruka kontinuity s průmětem směrem k městským částem, ke kraji, ale i k centrální vládě. Vyšachovat se ale dá evidentně každý,“ zmínil zklamaně. Na celé věci prý Vokřála zaráželo i spojení Pirátů a ODS, jejichž vzájemná předvolební rétorika byla podle něj dost ostrá a negativní.

Na nečekaném vývoji situace se podle Vokřála podepsal i boj o posty. Připomněl, že při prvních jednáních vítězné ANO nabízelo koaličním partnerům (ODS, KDU-ČSL a ČSSD) místa v jedenáctičlenné Radě města Brna v poměru 5 : 4 : 1 : 1. „Bohužel tady zůstali někteří neukojení,“ míní Vokřál.

Tím, kdo vydělal na tom, že nová koalice obešla vítězné ANO, byli podle jeho názoru především Piráti. „Naše dohoda s ODS totiž byla, že se pokusím vyjednat podporu Pirátů, ale mimo úrovně koalice, což odmítli. To je ale jediné politické uskupení, u kterého ten následný obrat chápu,“ řekl s tím, že u všech ostatních je to jen naplnění osobních ambicí.

Na podepsané koaliční smlouvě jej prý těší alespoň to, že kromě dvou projektů chtějí pracovat na rozpracovaných věcech. Co ale s politováním nenašel, je centrální budova magistrátních služeb. „To je mi líto. Ten projekt byl odsouhlasen na jednom z posledních zastupitelstev, dokonce i opozičními hlasy ODS,“ uvedl s tím, že druhý projekt, který v koaliční dohodě není, je prý fotbalový stadion Za Lužánkami.

„To mi přijde jako facka pro těch třicet tisíc lidí, kteří už v roce 2015 přišli na znovu otevřený stadion,“ řekl na závěr a zmínil, že jej totiž dali dohromady svépomocí a dobrovolnickými akcemi právě fanoušci Zbrojovky.

