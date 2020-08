Zkrachovalá koloniálnice: Takhle hezky mi napsal pan Kalousek

reklama

Filipová se znovu přihlásila k šéfovi poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, když vzpomínala na začátek kauzy „Zaplacených demonstrantů“. Šlo o to, že Andrej Babiš prohlásil: „Neumím si představit, že by nějaký někdo demonstroval 16 hodin v kuse a 16 hodin v kuse řval. Jen tak, že se nudí. Takže asi nějaká motivace tam bude.“ A o několik týdnů později uvedl v TV Barrandov, že „ti lidé jsou zaplaceni, jsou to političtí odpůrci na objednávku“. Kvůli těmto výrokům se Filipová s Babišem soudila a nakonec s velkým zadostiučiněním vysoudila omluvu. Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? Obávám 54% Neobávám 25% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 21% hlasovalo: 1234 lidí

Ovšem jak uvedla v několika rozhovorech, za vysokou osobní cenu. Jednak jí chodí výhrůžky od neznámých lidí, jak uvedla pro Mladou frontu Dnes, jeden z anonymů se svěřil, že by bylo nejlepší ji „umlátit lopatou“, ale také v rodině její spor s Babišem způsobil rozepře. „Jedna dcera s ní vůbec nemluví a žádala, aby si změnila jméno, syn na sociální síti ‚lajkuje‘ komentáře, které na ni útočí. Její otec jí posílá dezinformační řetězové e-maily, včetně toho, který ji obviňuje z toho, že je zaplacená,“ popisuje strasti Jany Filipové deník Reflex.

Jako milou vzpomínku z doby, kdy se soudila, připomenula dopis, který jí zaslal Miroslav Kalousek (zřejmě jako odpověď na její vlastní dopis) ve znění: „Vážená paní Filipová, děkuji Vám za Váš dopis i fotografii a především vám děkuji za to, že je Vám cizí lhostejnost. V předposledním odstavci svého dopisu píšete přesně to, co já říkám často také: Až se mne mí vnuci zeptají, tak chci mít čisté svědomí.“

Filipová tehdy poznamenala, že ji čekání na omluvu (které se protáhlo až do roku 2019) zpříjemnil „národní zloduch“ Miroslav Kalousek. „Esli von to nakonec přeci jenom nebude třeba slušnej čovék?! Co myslíte, vy všichni sváděči všeho zla světa na jeho bedra, alespoň malý plusový bod by si zasloužil, že?“ apelovala.

