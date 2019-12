Zkušený cestovatel hrozí: Migrace? Evropa není schopna se bránit. Je nejzranitelnější v historii. A Greta? Ta by měla plakat nad mladými

Antropolog a cestovatel Mnislav Zelený byl hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí v pořadu Český rozhlas Plus. Co mimo jiné vzkazuje mladým? Aby makali a vydělali si.

Zelený před časem napsal výzvu všem mladým, kteří po světě demonstrují za zlepšení klimatu. „To musíte zajistit vy, vážení mladí, protestování je na nic, a vy jste navíc zvyklí, že máte pořád na něco nárok. Že bouchnete do stolu, já chci tohle, já chci tamto. Žádné takové nároky nemáte, co si neuděláte, to nemáte,“ napsal Zelený. Mladí si podle něj zvykli z tohoto bohatství ukrajovat, a tak jim taky vzkazuje: „Žádné stipendium, vzít batůžek, makat, vydělat si a pak studovat.“

„Mezi mladými asi moc populární nejsem. Já jim na jednu stranu věřím. Jako mladí mají právo takzvaně na všechno. Bouřit se, to je bezvadné. S tím já úplně souhlasím. Bouřit se, bojovat na barikádách a všude, jenže někdy by měli se trošičku zamyslet, že právě jejich nedostatek zkušeností je zavádí na slepou cestu. A ta slepá cesta je z toho, že nemají přehled, nemají informace o tom, že vlastně ten svět vypadá trošičku jinak, než oni si ho představují. Oni tím, jak zpohodlněli, tím, jak mají všechno, tak si myslí, že všechno funguje jenom na rozkaz, jako že to bude. A netuší, že ten svět je velice komplikovaný, a já bych jim vždycky všem přál a taky všem politikům, aby se sebrali, vzali si batoh na záda a jeli někam do džungle, na konec světa. Aby poznali, co to je život a co to znamená bojovat o ten život,“ poznamenal Zelený.

A co si myslí o švédské aktivistce Gretě Thunbergové? „Nechci jí brát její zájem, ale stejně si myslím, že pláče na špatném hrobě,“ míní Zelený. Podle jeho slov by měla plakat nad mladými a říkat jim, aby si nepřáli k Vánocům mobil. „Jednoduše řečeno, je to tak,“ sdělil.

Každý by měl dle Zeleného začít u sebe, bez ohledu na to, co se kolem děje. „Musíme si uvědomit, že každá kapka dělá moře,“ sdělil Zelený, podle něhož se dnešním konzumním způsobem života řítí lidstvo do záhuby.

„Běloch si počítá, že je vládcem celého světa. On si ten svět rozdělil před těmi několika stoletími a pořád si jako myslí, že má právo dolovat, má právo kácet, být chamtivý, a takhle to naučil ty lidi, že my všichni jsme naučení, že musíme mít pořád víc a víc a víc. Je to v tom, že my chceme už to, aby se naši děti měly líp než my. A už i to je trošku scestné, protože ta cesta nevede do nekonečna,“ sdělil.

Zelený dává lidem za vzor indiány, a to kvůli jejich vztahu k přírodě. „Indiáni nikam nespěchají, nic nechtějí. Tragédie je, co jsme je naučili, že už taky, kde civilizace pronikla, mají mobily a všechno. Ale když jdu do džungle, tak jsou spokojeni s tím, co mají,“ podotkl Zelený.

„Přirozené není dobývat svět, ale pokořit se mu,“ míní také Zelený. „Tam se každý musí o to, že bude dospělý, nějakým způsobem zasloužit. Že něco vydrží. A není to jenom fyzické, jsou to i duchovní zkoušky. A my právě, protože každý z nás, aniž by se zasloužil, se stane dospělý, a proto ta naše společnost tak vypadá. Kdokoliv se může stát dospělým, kterýkoliv idiot, kterýkoliv blbec, může se stát. On se nezaslouží o to být dospělý. A to je taky to zásadní,“ sdělil zostra Zelený. Mezi indiány musí všichni projít do dospělosti.

Závěrem pak Zelený hovořil o migraci, kdy podle jeho slov není Evropa schopná se bránit. „Již proto, že nemají ty přechodové rituály. Že každý se může stát dospělý, každý je zpohodlnělý tím naším bohatstvím,“ sdělil Zelený. „Evropa je zranitelná nejvíc, jak ve své historii byla. Protože čím víc si myslíme, že jsme mocnější a silnější, tím víc jsme zranitelnější. Podívejme se do celé historie. Tam ty katastrofy začaly právě, když si byli jistí svojí silou a mocí. A my si také myslíme, že jsme prostě nezničitelní. Tím, že máme obrovsky sofistikovanou ekonomiku, technologii, ale právě to je to nebezpečí. Že jsme si příliš jistí. A protože ta Evropa, nebo ti Evropané se nedobře zapsali na celém světě, tak to teď dostávají jako nazpátek,“ dodal.

Přistěhovalci, kteří již v Evropě našli své místo, jsou podle Zeleného rizikem. „Tady jde o to, aby se adaptovali na tu kulturu, a když nechtějí, tak to něco vypovídá. Já když přijedu kamkoliv, já jsem se musel vždycky přizpůsobit. Já jsem musel přijmout jejich způsob života. A pak jsem všude byl přijat a všude jsem se dostal i do rodiny. Ale když já a priori nechci se přizpůsobit, tak tam nemám co dělat,“ dodal Zelený.

