Zlé věci o papeži Františkovi. Trumpovský stratég Bannon zesnulého nešetřil

Steve Bannon je politický stratég a bývalý investiční bankéř, který působil jako hlavní poradce Donalda Trumpa během jeho prezidentské kampaně v roce 2016 a krátce i v Bílém domě. Bannon, klíčová postava hnutí MAGA (Make America Great Again), svůj postoj na prosazování populistických, nacionalistických a konzervativních zájmů shrnul slovy:

„Žijeme v době Dnů hromu – plný plyn, žádné brzdy, jen boj.“

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 11% Nemám 80% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 3477 lidí

V provokativní epizodě pořadu War Room odvysílané v dubnu 2025 se Steve Bannon a host Jack Posobiec zabývali zprávou o úmrtí papeže Františka ve věku 88 let a vyvolali bouřlivou diskusi o pontifikově odkazu a budoucnosti katolické církve.

Františkův odchod je označen za zlomový okamžik pro tradicionalistické katolíky, zazněla kritika, kterou v minulosti vyslovila častá návštěvnice pořadu War Room Elizabeth Yoreová. Její dřívější obvinění pontifikátu z korupce, znovu zdůraznilo sílící podezření o globalistickém Vatikánu.



V epizodě číslo 4427 Bannon a Posobiec vykreslili smrt papeže Františka jako příležitost k posunu katolické církve směrem ke konzervativním hodnotám. „Vláda papeže Františka skončila,“ prohlásil Bannon na úvod a naznačil, že pontifikova progresivní politika odcizila tradicionalisty. Posobiec zdůraznil „tradiční probuzení v katolické církvi“ a poukázal na rostoucí hnutí mezi americkými katolíky, kteří odmítají to, co považují za globalistické vlivy ve Vatikánu. Epizoda kritizovala Františkův papežský úřad kvůli údajným vazbám na Komunistickou stranu Číny (KS Číny) a liberální agendu.



Došlo na papežské rozhodnutí Fiducia Supplicans, které jako by schvalovalo žehnání párům stejného pohlaví katolickými kněžími. Dokument se objevil bez varování těsně před Vánocemi roku 2023 a okamžitě vyvolal skandál, protože se zdálo, že odporuje katolickému učení o manželství. Způsobil také zmatek prohlášením, že páry stejného pohlaví nebo páry v neregulérních vztazích mohou přijímat neliturgické požehnání, což je termín, který se nikde v kanonickém právu nevyskytuje. To, že byla vyhlášena prostřednictvím Dikasteria pro nauku víry, které jen dva roky předtím odsoudilo pojem stejnopohlavních párů, jen přispělo ke zmatku a pobouření. Krátce poté afričtí biskupové papežův dokument Fiducia víceméně rovnou odmítli a vydali prohlášení, že „nepovažují za vhodné, aby Afrika žehnala homosexuálním svazkům nebo párům stejného pohlaví“ a že se „v afrických diecézích nebude žehnat párům stejného pohlaví“. Biskupové na Ukrajině a v Polsku jednoduše prohlásili, že se na ně Fiducia nevztahuje, i když ji ve Spojených státech slavili kněží a LGBT aktivisté, jako například otec James Martin. Kde byl František? Podle Bannona dlouho mlčel a později prohlásil, že je v pořádku, když afričtí biskupové odmítají požehnání párům stejného pohlaví, protože jsou Afričany, a nakonec se od Fiducie uprostřed skandálu, který vyvolala, distancoval.

Anketa Znepokojují vás kauzy kolem rychlosti jízdy europoslance Filipa Turka? Znepokojují 6% Neznepokojují 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2847 lidí

Tradiconalisté tvrdí, že v úřadu se papež František s překvapivou prudkostí navážel do katolíků v Americe, kteří se účastní tradiční latinské mše. O protestujících německých biskupech, kteří jsou fakticky ve schizmatu s Římem, však neřekl téměř nic. Jinde v rozvojovém světě biskupové jednoduše odmítali misály z Říma, o nichž věděli, že jsou neslučitelné s katolickou doktrínou, jako to udělali Afričané s Fiducií. To vše slibuje budoucnost, kdy katolická diecéze v jedné části světa může učit a praktikovat něco jiného, než její sousedé pod praporem katolicismu.



Yoreová, katolická právnička a aktivistka, už dříve obvinila papeže Františka z vedení „zkorumpovaného papežství“ a zmínila skandál s vatikánskými nemovitostmi v Londýně za 200 milionů dolarů a tajnou dohodu s Čínou. „František je odhalován jako zkorumpovaný papež,“ prohlásila a obvinila Františka ze špatného finančního hospodaření a vlivu čínských komunistů. Bannon její tvrzení posílil tvrzením, že „si od Číny vzali peníze v hotovosti“, a dohodu mezi Vatikánem a Čínou označil za „desetkrát horší než cokoli, co kdy udělali“. Yoreová také zesměšnila vatikánskou konferenci z roku 2021, které se zúčastnily osobnosti jako Chelsea Clintonová a Dr. Anthony Fauci, a označil ji za „více než parodickou“ a za důkaz Františkova sblížení s globalistickými elitami. Tyto výroky se ve spojení s Bannonovou zmínkou o hluboké církvi podkopávající západní hodnoty staly základem kritiky Vatikánu ve War Roomu.



Papež František, známý svým důrazem na sociální spravedlnost a mezináboženský dialog, katolíky dlouhodobě rozděloval. Příznivci chválili jeho pokoru a podporu chudých, zatímco konzervativní kritici jako Bannon a Yoreová považují jeho papežství za zradu tradičního učení. Papež František otevřel otázky, které byly dříve zodpovězeny, a tím zasel svár, který bude v budoucnu vyžadovat definitivní objasnění a rozhodnutí. Tyto otázky bude muset vyřešit ekumenický koncil. Ale prozatím, když se kardinálové katolické církve scházejí v Římě na konkláve, aby vybrali Františkova nástupce, visí nad Svatým stolcem mrak nejistoty, ba dokonce hrůzy. To je skutečný odkaz papeže Františka.



Psali jsme: Pravda o papeži Františkovi. Publicista mnohé naštve Hrad: Prezident republiky zaslal kondolenční telegram k úmrtí papeže Františka Paroubek (ČSSD): Úpadek katolické církve Volba papeže už nebude jako dřív