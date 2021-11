Zločin na dětech. 13krát menší šance se nakazit. Osobnost dneška zatápí

reklama

„Na začátku pandemie jsem covid-19 označil za biologickou ‚rozbušku‘, která uvede do pohybu globální změny. To se skutečně stalo, zatím bohužel spíše v negativním smyslu, asi protože to nejlepší si dává na čas. Máme teď jedinečnou a možná jedinou možnost zvítězit nad našimi strachy a najít a nastoupit cestu ven z pandemie a rozdělené společnosti, cestu směrem k novodobé společnosti fungující na bázi přátelství, vzájemného respektu, spolupráce a svobody,“ poznamenal úvodem svého textu Janeček s dovětkem, že covid otevřel dveře k novému poznání sebe sama, k poznání, co až může odhalit strach a manipulace strachem, jaké jsou nejhorší lidské stránky.

Hovořil mimo jiné o očkování a o tom, že studie z Izraele například doložila, že ti, kteří prodělali covid, mají 13x menší šanci se znovu nakazit než plně očkovaní. „Spousta studií navíc dokázala, že očkovaní mohou roznášet nemoc v určitých případech stejně efektivně jako neočkovaní a že protilátky po očkování mizí mnohem rychleji než v případě prodělání nemoci. Je zřejmé, že očkování tečku za covidem neudělá, jak se nám naše vláda snažila v posledních měsících nalhat,“ poznamenal Janeček.

A apeloval i na to, abychom nepoškozovali imunitu a zdraví dětí. To by byl podle něj ten nejhorší zločin, který bychom jako civilizace spáchali. „Byl by to zločin na našich vlastních dětech, naší budoucnosti, zločin proti základnímu principu života. Nesmíme to riskovat,“ dodal.

Zároveň navrhl, k čemu by podle jeho slov mělo v covidové pandemii dojít. Například by se mělo přestat strašit a omezovat svobody. „Taktika nátlaku a diskriminace je pro kohezi ve společnosti destruktivní a žene nás k jakési studené občanské válce. Strašením a omezováním svobody rozdělujeme společnost s potenciálně katastrofickými důsledky. Tyto kroky jsou disproporční, i kdyby se jednalo o mnohem vážnější nemoc a i kdyby očkování plně zamezilo nakažení, hospitalizaci a šíření viru. Navíc tato taktika narazila na své limity a lidi, kteří se ještě očkovat nenechali, jen utvrzuje v jejich principiálním odporu, který přitom chceme zmírňovat,“ zmínil Janeček.

Podle jeho slov je také nutné přestat diskriminovat lidi, kteří prodělali covid a mají protilátky. „Víme, že očkovaní se mohou nakazit, že mohou virus šířit, že protilátky po očkování klesají rychleji než po prodělané nemoci, že spousta očkovaných již žádné protilátky po několika měsících nemá, že imunita po prodělané nemoci je robustnější a trvalejší než imunita po očkování, že reinfekce jsou mnohem častější po očkování než po prodělané nemoci. Covid pas dostanou očkovaní, či na půl roku ti, kteří mají PCR potvrzení o prodělané nemoci. Proč nestačí prodělaná nemoc a laboratorně potvrzené protilátky? Je nelogické a alibistické, že údajně neznáme nutnou hladinu protilátek, nicméně u prvních dvou skupin se ani neobtěžujeme zjistit, jestli vůbec nějaké protilátky mají. Z pohledu ochrany zdraví a komunitní ochrany ohrožených lidí to nedává smysl,“ sdělil dále Janeček.

Dalšími jeho návrhy jsou oslovit seniory a nabídnout jim měření protilátek (s možnou motivační odměnou) a také nabídnout seniorům možnost očkování při měření protilátek.

„Nesmíme rozdělovat naši zemi na očkované a neočkované. Zůstaňme jednotní a nenechme se manipulovat extremistickými pohledy ať už covidových inkvizitorů nebo propagátorů absurdních konspiračních teorií. Najděme v sobě odvahu i sílu svobodně žít a přijměme rizika s tím spojená,“ zakončil.

