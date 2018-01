Zlý a žlučovitý Jidáš, který nenávidí svou zemi a český národ. Tomáš Halík napadl Zemana a takto ošklivě ho za to zesměšnili Okamura, Keller či Foldyna

Anketa ,,Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země," říká Tomáš Halík. Má pravdu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 12507 lidí

„Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ten člověk z mnoha důvodů – od morálních po zdravotní – je naprosto nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky,“ pravil Halík. Zeman podle Halíka soustavně společnost svým chováním, vystupováním a vyjadřováním táhl dolů, rozděloval a rozeštvával, „vážně poškozoval politickou kulturu země, autoritu prezidentského úřadu a pověst republiky v zahraničí, dával občanům špatný příklad, činil nás nevěrohodnými v očích našich spojenců“.

Vrah o morálce káže…

ParlamentníListy.cz se politiků dotázaly, co si o slovech Tomáše Halíka myslí. Většina politiků to Halíkovi spočítala s tím, že nenávist a rozkol šíří on a nenávidí vlastní národ.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz nereagoval.

„Je dost odporné, když kněz, který adoroval na smrt nemocného prezidenta Havla, kope do zdravotního stavu prezidenta Zemana, který navíc na rozdíl od pana Havla zemi nezatáhl do žádné války ani do bombardování nevinných civilistů, a který se naopak vyznačuje obhajobou našich národních a státních zájmů,“ sdělil ParlamentnímListům.cz předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„Pro mne je vyjádření pana Halíka dalším důvodem pro volbu právě Miloše Zemana, protože někdo tak nevěrohodný, jako je pan Halík, není morálním vzorem pro občany naší země. Vzpomenu na verš Karla Kryla, kdo o morálce káže,“ sdělil redakci předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

„Budu volit Miloše Zemana, mám s ním léta korektní vztahy, což se obecně ví. Je pro mě předvídatelný, mám stejný názor na důležitost bezpečnosti země a migrační problematiku. Byl velmi aktivní v kontaktu s občany a dělal velmi prospěšnou politiku podpory našeho průmyslu v zahraničí,“ sdělil ParlamentnímListům.cz statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec.

„KDU-ČSL doporučila voličům volit pana Drahoše,“ reagoval stručně předseda KDU-ČSL a poslanec Pavel Bělobrádek.

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

„I po delším přemýšlení jsem nenašel pádné argumenty, které by tento názor vyvracely,“ reagoval čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Do voleb s úsměvem

„V podstatě s tím, co řekl pan Halík, nelze, než souhlasit,“ reagoval místopředseda STAN a senátor Jan Horník.

Žlučovitý a nenávistný Jidáš

„O tom, jestli je pan Zeman způsobilý pro prezidentský úřad, rozhodnou občané – voliči, a nikoli pan Halík,“ reagoval místopředseda poslaneckého klubu ANO Josef Hájek.

„Myslím si, že pan Halík by byl velmi způsobilý sedět modelem Leonardu da Vinci při kresbě věrohodného portrétu Jidáše. To ale nejde, protože slavný mistr dokončil obraz Poslední večeře v roce 1498. Jinak nemá smyslu se žlučovitými a nenávistnými výlevy tohoto ‚morálního giganta‘ Halíka zabývat. Inu v jeho osobě platí ‚miluj svého bližního, a kde můžeš, lízni ho‘. Opravdu reprezentant Univerzity Karlovy, jak má být!“ vyjádřil se předseda SPO a senátor Jan Veleba.

„Každý má právo na svou volbu a na názor na kandidáty. Letošní prezidentské volby jsou deprimující tím, že není moc z čeho vybírat. Pro mě by byl největší průšvih, kdyby postoupil do druhého kola Mirek Topolánek. ČR si s sebou vleče minulost a normálnější volby asi budou až ty další,“ uvedl místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

„I když s Tomášem Halíkem ne vždy souhlasím, v tomto případě mu částečně dávám za pravdu. Zeman jako premiér nechal bombardovat Srbsko a zbaběle to jeho příznivci svádějí na Havla, v době jeho vlády, kdy jsme byli mimo EU, do naší země přišlo 50 000 běženců, a dnes si dělá kariéru na tom, že na základě nesmyslných kvót jich máme slovy 12! Zeman o sobě prohlašoval, že je eurofederalista. Podporuje ho tvář roku multikulturalismu 2008 Okamura, který svou přítelkyni nechal před vstupem do mešity obléct do hidžábu a pochvaloval si, jak je to fajn. Kdo chce takového prezidenta? Já tedy ne,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL a poslanec Ondřej Benešík.

O páteru Halíkovi kolují i krajně nepěkné verze týkající se jeho minulosti…

„Komu na to chybí morální právo, kázání morálky by si měl odpustit. O páteru Halíkovi kolují i krajně nepěkné verze týkající se jeho minulosti. Pokud vím, nedementoval jedinou z nich. Přinejmenším dva vážné poklesky se však dějí přímo před dnešními zraky. První jsou vyděračské tirády, jimiž se nám pokouší vnutit kapitulaci před mafiemi pašujícími do Evropy chaos, náboženskou intoleranci i ještě vážnější rizika. Pokud se tak trapné posluhování cizím velmocenským zájmům ohání Desaterem, je to vrchol nevkusu. Tím jsou i Halíkovy agitky za takzvané církevní restituce, tedy gigantický ‚desátek‘ na bázi nehorázného švindlu. Náš národní rodokmen zdobí Mistr Jan Hus, a ne pobělohorská loupež. Katecheta světící pravý opak by měl na morální témata mlčet jako pěna,“ uvedl místopředseda KSČM Josef Skála.

„Každý má právo na svůj názor a panu Halíkovi ho neberu. Já si ale na rozdíl od něj myslím, že Miloš Zeman hájí v první řadě zájmy České republiky a českých občanů, což by měl být hlavní úkol prezidenta republiky. Jsem moc rád, že o tom, kdo se stane příštím prezidentem republiky, nebude rozhodovat pan Halík a jemu podobní samozvaní elitáři, ale občané v přímé volbě. Přímá volba je totiž nejspravedlivější možností vyjádřit svou občanskou vůli,“ říká místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Důvody pana Halíka chápu, nicméně já nebudu pana Zemana volit především kvůli jeho zahraniční politice, což považuji za vážnější než vámi citované důvody,“ uvedl poslanec Pirátů František Kopřiva.

Pirátský poslanec za Středočeský kraj

„Se zděšením se dočítám, že se tento pátek těžce morálně proviním proti zájmům naší země. Útěchou je mi jen to, že pevně věřím, že se nebudu muset stejně morálně proviňovat ještě za dva týdny, protože Miloš Zeman zvítězí v prvním kole,“ reagoval europoslanec ČSSD Jan Keller.

„Tomáš Halík je kněz, takže chápu jeho morální apel či doporučení. To bude dávat řada lidí. Takže v tom nevidím problém,“ uvedl europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Na panu Halíkovi je vidět, co s člověkem dokážou udělat nenaplněné chorobné ambice, pocit vlastní nadřazenosti, nenávist k vlastní zemi a vlastnímu národu,“ říká poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

Takové zlo promlouvá k národu jménem křesťanského duchovního…

„Myslím si, že naši společnost rozeštvává zrovna pan Halík, který je podle mého velmi zlý, síru plivající a negativní člověk. Jsem věřící člověk a dlouhodobě mě rozčiluje, že takové zlo v podobě pana faráře Halíka promlouvá k národu jménem křesťanského duchovního. Zvláště když vím, že jeho názory ostatní duchovní nesdílejí. Co se volby prezidenta týče, tak já Čechy považuji za velmi chytrý národ, který volil v první přímé volbě prezidenta Čecha s velkým Č a svede to určitě i v té druhé na jedničku,“ domnívá se poslankyně SPD Jana Levová.

„Myslím si o tom, že pan kněz asi nemá rád Zemana,“ reagoval poslanec ANO Milan Brázdil.

„S názory Tomáše Halíka dlouhodobě nesouhlasím. Miloš Zeman je prvním přímo zvoleným prezidentem občany ČR, a nikoliv výsledkem dohody zákulisních jednání stranických šedých eminencí jednotlivých poslaneckých klubů. Jeho politické názory jsou dlouhodobě konzistentní a jsou nadstranické. V otázkách zahraniční politiky je ke všem velmocem objektivní a nedává přednost ani USA, Rusku anebo Číně, ale dlouhodobým zájmům ČR. Podporuje přímou demokracii a kritizuje skutečnosti, které se udály v naší zemi jako důsledek špatného vládnutí dosavadních vlád. Ať OKD, solární byznys anebo těžbu lithia. K pojmenování skutečností pravými názvy používá jadrnou češtinu a o jeho zdravotním stavu svědčí třeba to, že všechny projevy pronáší výhradně spatra. Je to jediný z kandidátů na prezidenta, jehož názory se nejvíce přibližují programu SPD, a proto má můj hlas jistý,“ sdělil poslanec SPD Radovan Vích.

„Naprosto a doslovně souhlasím s profesorem Halíkem,“ reagoval senátor Zdeněk Nytra.

„Podle projevu pana prezidenta soudím, že jeho duševní i morální stav je v pořádku, jelikož odpovídá zcela jasnými argumenty. A pokud si pan Halík myslí, že pan prezident je na tom morálně špatně, tak si totéž myslí o občanech této země, protože ti ho volili. A je jasné, že ‚pražské kavárně‘ a jejím přívržencům se nebude líbit nikdo, kdo bude hájit občany a zájmy této země,“ uvedla poslankyně SPD Karla Maříková.

„Pan Halík má právo se k volbě prezidenta vyjádřit jako každý jiný. Já s tím, co on uvádí, nesouhlasím a v mnohém si myslím pravý opak. Jsem přesvědčen, že čím více ‚myslitelů‘ se podobně do volby ještě vyjádří, tím více hlasů Miloš Zeman v prvním kole získá. Český volič totiž není hloupý, umí sám zhodnotit, jak jejich prezident mluví, jak jedná i jak je zastupuje navenek. Nepotřebuje proto moudra žádného Halíka ani jiného fráterníka. Já osobně jsem byl také rozhodnut, že v prvním kole budu volit jiného z kandidátů, ale zřejmě to ještě přehodnotím. Vyjádření pana Halíka, že Zeman je nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta z důvodů zdravotních i morálních, jsou totiž pro mě za hranicí vkusu. Děkuji, pane Halíku, možná jste pomohl rozhodnout se dalším desítkám či stovkám voličů,“ reagoval poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

Satanista, jehož názory normálních lidí vůbec nezajímají

„Tomáš Halík je satanista, jehož názory normálních lidí vůbec nezajímají,“ reagoval poslanec SPD Lubomír Volný.

„Zatím nikdo nenařídil prezidentským kandidátům povinné psychotesty, tak je to zbytečná diskuse,“ smál se senátor ODS Jaroslav Zeman. „Volič rozhodne, který kandidát mu vyhovuje a který ne, kterého prezidenta si zasloužíme a kterého si nezasloužíme,“ dodal.

„Názor a hlas pana Halíka je naštěstí v naší zemi marginální a názor odpadlíka od křesťanství, odpadlíka od vlastního národa, služebníka nadnárodní protičeské lobby může být jen ukázka kudy ne. Prezident Zeman je v tuto chvíli jediný kandidát schopný a hlavně ochotný hájit svou vlast a národ – a to je přesný opak toho, co dělal například Halíkův favorit, prezident Havel. Halíkův kopanec do prezidentova zdraví už jen dokresluje morální úpadek falešného kněze. Jeho miláček Havel byl ve funkci skutečně a smrtelně nemocný a je to něco, co bych mu přes veškerou kritiku nikdy nevyčítal,“ vyjádřil se poslanec SPD Jiří Kohoutek.

„Tomáš Halík disponuje jiz tradičně svým specifickým úhlem pohledu, který však má s realitou doby pramálo společného. Politická kultura v naší zemi destruována určitě byla a je to patrné i nyní, ovšem skupinou lidí, která přišla o výsadní postavení Havlovou smrtí a které byl on sám vyznamným příslušníkem. Osobně je pro mne mnohem důležitější, jak důsledně Zeman hájí národní zájmy, než to, jak opticky vypadáme před spojenci, kteří ostatně mají svých vlastních problémů k řešení až dost. Prezident Zeman není rozhodně dokonalým, jako nikdo z nás, má své nedostatky, ale dolů táhne spíše takové lidi, jako je klerikál Halík, což většině národa, která již konečně emancipuje z vlivu ‚pražské kavárny‘, rozhodně nevadí,“ uvedl poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Myslím si o tom, že to je názor pana Halíka, někdo může mít názor jiný, každý by si měl volbu vyhodnotit sám,“ reagoval senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Když občas čtu projevy pana Halíka, napadá mne otázka: Proč vlastně je SPD tolika novináři označováno jako ‚extremistické hnutí‘, když lidé jako pan Halík mají tolik prostoru pro své naprosto nekompromisní projevy? Lidé jako on hluboce rozdělují společnost na ty samozvané ‚moudré‘ a tu hloupou, nesvéprávnou většinu, dobrou tak k tomu, aby ‚demokraticky‘ zvolila ty kandidáty, které on ve své nekonečné moudrosti schválí. Miloše Zemana jako prezidenta pan Halík očividně neschvaluje (již celé funkční období), to je jeho svoboda názoru, kterou respektuji, ačkoliv on sám moji svobodu vybrat si, koho chci, odmítá a účastní se protizemanovské kampaně. Mimoto ani moudrý pan Halík mne nedokázal přesvědčit o nějakém kandidátovi lepším, než je současný prezident. Ani to nezkusil. Takže prohlášení pana Halíka na mne dělají dojem bývalé primadony, která se nezvratně mění v (zatím) trpěný komparz,“ uvedl poslanec SPD Jiří Kobza.

„Je to právě pan Halík, který neustále rozeštává českou společnost a prosazuje pouze jednu pravdu – tu svoji. Naštěstí už jej bere vážně snad jen ‚pražská kavárna‘,“ míní poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„Pan Halík uráží většinu voličů – sympatizantů prezidenta České republiky ničím nepodloženými názory, které vydává za obecně i mezinárodně platné, nebo dokonce diagnostikuje zdravotní či morální nezpůsobilost. To svědčí více o Tomáši Halíkovi než o těch, na které míří. Pane Halíku, činíte tak z osobní zášti, nebo jste úkolován? Tak či tak, styďte se!“ zlobí se poslanec KSČM Leo Luzar.

„Budu volit profesora Drahoše, u kterého je zaručena morální integrita i dostatek sil pro prezidentskou funkci,“ reagovala poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

Vždy na Vaší straně!

Lze se o něm dočíst…

„Kecy politruka Halíka jsou standardně ubohé. Jeho slova mě nepřekvapila. Patří z hlediska chování k lidem, kterým se říká inkvizitoři. Při šíření lásky a víry jsou ochotni vás upálit nebo umlátit k smrti svými nekonečnými kecy. Je k tomu školený. Lze se o něm dočíst, že jeho příběh je spojen s tím, že byl vyučován k operativní psychologii na Vysoké škole ministerstva pro státní bezpečnost NDR (Stasi) v Postupimi u Východního Berlína, kde absolvoval během několika let kurzy, díky kterým později v ČR získal atestaci z psychologie.

Lze se o něm také dočíst, že v roce 1972 napsal ‚odbornou práci‘ nazvanou ‚Křesťanství jako utopie‘. Byl za ni oceněn Ústavem ateismu. Oficiálně ale mele pantem, že k Ježíškovi konvertoval již koncem 60. let. Stačí?“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Pokud Halík mluví o volbě Zemana jako těžkém morálním provinění – jsou to typicky aparátnické kecy. U Halíka nemohou překvapit. Podobně jako Pehe také Halík patří do čeledi ‚blbců obecných‘, protože svá slova se neobtěžuje vůbec zdůvodnit. Jenom káže. Nejkrásnější je, že co říká, je tak obecné, že nemá cenu se tím zabývat. On totiž na rozdíl od prezidenta Zemana je jenom v pozici ideologického mluvčího čili politruka. Bylo by asi zajímavé vědět, kdo ho za ty kecy platí, v čích službách ty kecy vede. Na rozdíl od Halíka totiž prezident Zeman byl schopen v OSN hovořit o neschopnosti OSN potýkat se s terorismem, a vytýkal správně této ctihodné organizaci, že dosud není definice toho, co je terorismus. A pokud vím, byl za jeho projev velmi vysoko hodnocen. Podobných protihalíkovských argumentů lze klást neúrekom, jak by řekl klasik. Nezapomeňme, že pokud se Halík tváří jako věřící, neznamená to nic jiného, než že patří do nějakého politického klubu. Protože v dřívějších stoletích biskupství mělo funkci jako krajský výbor kterékoli strany. Halíku, Halíku, kdyby si tě vzal tvůj Pán Bůh do nebe, to by bylo lidí, kteří by mu děkovali, neb jenom lidským duším škodíš. I když se asi mýlím. Pro vás by ani v tom nebi místo najít nemohli,“ dodal Doubrava.

Není to poprvé

Není to poprvé, co se profesor Halík pořádně obul do prezidenta Miloše Zemana. To, že nebude volit současnou hlavu státu, dal jasně najevo už v červenci 2017. „Já se za Miloše Zemana modlím, protože se modlím za všechny zlé lidi,“ zmínil Halík velmi ostře. Miloše Zemana považuje za populistu a věří, že ve druhém kole současný prezident prohraje.

V květnu 2017 Halík prohlásil, že Zeman jen dělá ostudu České republice, a až prohraje prezidentskou volbu, bude po něm potřeba Hrad řádně vyvětrat. „Miloš Zeman v době vážné vládní krize odjel ze země k čínským soudruhům a k Putinovi, aby nám všem názorně ukázal, kam ho srdce táhne a kam by chtěl táhnout naši zemi. Pokus představit sebe jako Trumpova miláčka, stavícího mosty mezi Východem a Západem, se ukázal jako další Zemanův trapný megalomanský výmysl. Na Západě ho nikdo nebere vážně,“ poznamenal také Halík v době vládní krize, kdy se rozhodovalo o tom, zda z vlády odejde tehdejší ministr financí a dnešní premiér Andrej Babiš.

autor: Lukáš Petřík