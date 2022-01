Změna dotační politiky v zemědělství. Střední a malé farmy jásají

reklama

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) upravil strategický plán zemědělské politiky na období let 2023 až 2027, zejména v oblasti dotací na zemědělskou půdu. To vyvolalo velké rozhořčení u Agrární komory, která kvůli tomu organizuje i řadu demonstrací. Podle předsedy Asociace soukromých zemědělců Jaroslava Šebka jdou ale změny správným směrem ve prospěch středních a malých zemědělců.

„Přilepší si většina soukromých zemědělců, zpracovali jsme si k tomu studie, což třeba Ministerstvo zemědělství neudělalo, což je trochu problém a nechápu to. My jsme koalici zaslali několik věcí, které požadujeme, a ty by pomohly většině zemědělců až do velikosti 1 800 ha, což by byla naprostá většina zemědělců. Co se týká současné schválené novely, je to rozhodně krok správným směrem, pomůže to zejména menším zemědělcům, ale celkově to bude mít pozitivní efekt i pro větší farmy, není to tak, že by to poškodilo ty velké zemědělce,“ řekl Šebek pro Český rozhlas Radiožurnál.

„Je pseudoargument, že si zemědělci budou brát zpátky půdu a budou na ní jen naoko podnikat a třeba rodinné farmy nebudou mít kde podnikat. Kdyby to takhle chtěl někdo zneužít, tak od toho máme kontrolní orgány, ať fungují a vyšetří to. Ale je to krok správným směrem, protože to podpoří růst počtu zemědělců. My to bereme tak, že ta dohoda, ke které došlo, byla v této chvíli maximálně možná, ale my samozřejmě budeme i nadále tlačit na další změny a věci, které jsou potřeba,“ zopakoval Šebek a znovu se pustil do Agrární komory.

„Od Agrární komory chodí vlastně jen poplašné zprávy, ty jejich informace mi přijdou jako vycucané z prstu. Pokud takové malé změny mají zásadně rozkolísat celé české zemědělství, tak je tady něco očividně špatně. To zemědělství stojí na velkých agrárních podnicích, a to se musí změnit, je potřeba více těch rodinných, menších farem a podniků,“ uzavřel předseda Asociace soukromých zemědělců.

Podobně kriticky se k výrokům Agrární komory vyjádřil také místopředseda Strany soukromníků České republiky Rudolf Baránek. „Zásadně odmítáme stanoviska Agrární komory a Zemědělského svazu k oblasti zastropování a redistributivní platby. Lživou kampaň, kterou Agrární komora vede vůči nové vládě, je potřeba uvést jasně na pravou míru,“ uvedl Baránek.

„Argumentace Agrární komory, že změnou pravidel dotační politiky v novém pětiletém období vznikne nerovná hospodářská soutěž mezi sedláky a agroholdingy, je zcela lživá. Na první tiskové konferenci při nástupu do funkce nový ministr zdůraznil, že je důležité narovnat pravidla dotační politiky, která byla za doby ministra Tomana ohýbána ve prospěch agroholdingů,“ vítá Baránek nové směřování dotační politiky v zemědělství.

