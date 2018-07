Zmrďák. Silné vyjádření o Andreji Babišovi od herce z Varů

Český herec Jiří Maryško se na svém facebookovém profilu obul do prezidenta MFF Karlovy Vary Jiřího Bartošky a také premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Takhle si všichni představujem Barťáka na společný fotce s Babišem těsně potom, co vyletí ptáček. Takový Sokolové na něj aspoň pískli, že jo. Jenže Sokolům se to píská, když jsou v hejnu...“ poznamenal k následujícímu snímku Jiřího Bartošky Maryško.

„Zapálený svazáky z tábora dobra, který spustili na poplach podobným způsobem, jako to uměj slušní lidé z tábora opačnýho, a střihem zatratili Bartošku, Vary i celej ‚zaprodanej‘ festival, bych rád upozornil, že ‚Bartoška‘ je jméno a ‚prezident‘ je povolání,“ poznamenal.

„Takže až ten slovenskej zmrďák navštíví vaši restauraci, jste-li pingl, nebo váš operační sál, jste-li doktor, budete muset Bureše obsloužit stejně jako Barťák. S tím se holt musíte smířit, tohle je jenom následek. Příčinu vyčítejte debilům, co ho volej, nebo nechoděj volit vůbec...“ dodal.

Kromě toho pak přidal ještě zážitek z jedné hotelové restaurace v Karlových Varech. „Položili přede mě jídelní lístek a bylo zle. To zlato a samet mě mělo varovat. Nejlevnější jídlo za 1 500,- a polívky za osum kil... Dal jsem si srnčí hřbet za 2 500, abych zachoval tvář, to je jasný. A víno k tomu, ať jsem grand! Každý sousto jsem poprvý v životě žvejkal 32x, jak to raděj příručky zdravý výživy. Nakonec přinesli účet – čtyři kila i s vínem. Ty cifry v závorce nebyly v korunách, ale kilojoulech...“ poznamenal Maryško.

