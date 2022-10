Známky násilí, zlomenin žeber a lebky, zranění způsobených výbušninami. Ukrajinci našli hroby

reklama

Joe Biden má za to, že se ruský prezident Vladimir Putin chová krajně nezodpovědně.

„Nemyslím si, že by to udělal," odpověděl Biden na otázku Jakea Tappera ze CNN, zda ruský prezident zmáčkne pověstné červené tlačítko, když se teď ruským invazním silám na ukrajinském území příliš nedaří. „Myslím, že je nezodpovědné, aby o tom mluvil. Myšlenka, že světový vůdce jedné z největších jaderných mocností na světě říká, že může použít taktickou jadernou zbraň na Ukrajině, je nezodpovědná" pokračoval.

Varoval, že jaderná zbraň je hodně nevypočitatelná. Při jejím použití může podle prezidenta dojít k nečekaným věcem, kterým je lépe se vyhnout.

„On vlastně nemůže dál beztrestně mluvit o použití taktické jaderné zbraně, jako by to byla racionální věc," dodal později Biden. „Chyby se dělají. A k chybnému výpočtu by mohlo dojít, nikdo si nemůže být jistý, co by se stalo, a mohlo by to skončit armagedonem.“

Odmítl však prozradit, jak by vypadala reakce USA v případě, že by Putin své jaderné hrozby uskutečnil. Uvedl však, že ministerstvo obrany proaktivně vypracovalo nepředvídané události, pokud by k tomuto scénáři došlo.

„O tom se diskutovalo, ale nebudu se do toho pouštět. Bylo by ode mě nezodpovědné mluvit o tom, co bychom udělali nebo neudělali,“ řekl Biden.

Mezitím Ruská federace potvrdila, že se při svých raketových útocích zaměřuje na infrastrukturní cíle z oblasti energetiky.

„Ozbrojené síly Ruské federace dnes pokračují v masivním útoku s použitím vysoce přesné letecké a námořní výzbroje dlouhého dosahu na objekty vojenské kontroly a energetického systému Ukrajiny," uvedlo ministerstvo v příspěvku na Telegramu.

Mezitím ruské úřady uhodily i na zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga.

Ruská Federální služba pro finanční dohled zařadila americkou technologickou společnost Meta do svého registru organizací zapojených do terorismu a extremismu. Mateřská společnost Facebooku a Instagramu byla v Rusku zakázána, uvádí Rosfinmonitoring. Tento zákaz nyní vyžaduje, aby banky zmrazily finanční prostředky společností uvedených na tomto seznamu a pozastavily služby na jejich účtech.

Server arabská televize Al-Džazíra upozornil na informace ukrajinských úřadů, podle kterých byly ve dvou městech na východě země po vytlačení ruských okupantů objeveny další masové hroby.

Ukrajinské úřady byly opatrné v tom, zda některé z těl exhumovaných v úterý vykazovalo známky popravy nebo mučení, a zdůraznily, že vyšetřování je teprve v počáteční fázi.

Na jiném místě, asi 20 km západně ve městě Svjatohirsk, v úterý generální prokuratura uvedla, že strážci zákona exhumovali 34 těl, z nichž některá podle ní vykazovala známky násilí, včetně střelných zranění, zlomenin žeber a lebky, jakož i zranění způsobených výbušninami.

„V autě byla nalezena také ohořelá těla dvou občanů," uvedla v prohlášení. „Jejich totožnost se zjišťuje."

Ukrajinské úřady opakovaně obvinily ruské jednotky z páchání zvěrstev na okupovaných územích, což Moskva odmítá.

Psali jsme: Zelenskyj: Osm sankčních balíků proti Rusku nestačí. Další! Řešení ohledně Běloruska Generál odsoudil Slováky, kteří přejí Rusům. A není jich málo. Je zde hrozba „Preventivní úder na Rusko,“ vypustil Zelenskyj. Rusové se osypali. „To tak nemyslel,“ zaznělo vzápětí Neformální summit EU dnes v Praze čeká diskuse o Ukrajině i energetice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.