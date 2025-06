Zoufalá Aňa Geislerová. Letošní volby asi vypustí

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11711 lidí v pořadu Českého rozhlasu Osobnost Plus popsala, jak probíhalo natáčení snímku Karavan, kde hraje matku autistického syna, jenž trpí Downovým syndromem. Film, který se dostal do oficiálního soutěžního programu festivalu v Cannes, si budou moci vychutnat čeští diváci i na blížícím se karlovarském festivalu, kde jej čeká zvláštní uvedení. „Jsem zvědavá, zajímají mě reakce,“ pronesla herečka s přiznáním, že má před domácím uvedením ještě větší trému.



Podotkla, že sice tvůrci už ví, co od ní mohou očekávat, ale pak dojde i na momenty, kdy chtějí po herečce i větší výzvy. „To mě vždycky baví,“ zmínila s tím, že jí to imponuje. Se scénářem se měla sžít i v popisované situaci, kdy je třeba „poodejít od sebe, aby se mohla vrátit sama k sobě. „To jsou myslím nejdůležitější životní momenty. Ty člověka nejvíce formují. Rozbíjení něčeho – to jsou ty obruče, které mají prasknout, aby se člověk osvobodil, a v mém životě funguje něco jako ‚výdej a příjem‘… Já jsem se musela naučit i co chtít a co nechtít. Někdy člověk něco strašně chce, ale pak pochopí, že to není správné,“ zmínila Geislerová s osvětlením, že „chtění“ dle ní může člověka dovést na špatná místa či ke špatným lidem. Herečka posluchačům Českého rozhlasu proto doporučila, že je potřeba se naučit pochopení toho, co chtějí a o co usilují.



Hodnotí, že rodiče dětí s Downovým syndromem mají těžké podmínky například v tom, že jsou jejich děti obětí „systémové nespravedlnosti“. „Na něco jsou moc postižení, na něco jsou málo postižení, tak ‚dowňáci‘ nezapadají na některé disciplíny,“ popisovala. Problémy mají rodiny takovýchto dětí dle Geislerové s žádosti o podporu a celkově se mají popasovávat i s fyzickou náročností své situace.

Přístup Čechů k postižením lidem herečka shrnula slovy, že na tom „nejsme úplně špatně, ale ani úplně dobře“. Problémy u nás prý například dělá lidem samotné pojmenování lidí a Geislerová se setkala i s šokem, že o lidech s Downovým syndromem hovoří jako o „dowňácích“. Toto označení prý ale takto používají lidé s tímto syndromem běžně, kdy mluví sami o sobě.



Došlo i na politické názory, jejichž vyjadřování Geislerová považuje za součást svého normálního běžného života. „Myslím si, že to je věc povahy. Je to dané mou povahou a možná i nedostatkem soudnosti a diplomacie a také nějaké přímočarosti, kterou mám ráda. Ráda ji používám i ji ráda přijímám. Mám ráda, když jsou lidé otevření, upřímní a nezáludní,“ vysvětlila.



Postupem času však herečka ztrácí iluze. „Poslední dobou mě to přestává zajímat. Je to úplně nehorázný,“ pronesla o politice.

V dnešním světě je tak dle ní důležité neztrácet idealismus a entuziasmus. „Svět vždycky bude komplikovaný, složitý, negativní, bude se bortit – pořád stejnou měrou, nebo ne-li větší. Protože ty dobré věci se komunikují pomaleji a jsou méně atraktivní. Něco nového se rodí a zlepšuje,“ míní s tím, že skepse prý pochází ze stavu, že „toho moc víme“.



„Já myslím, že kdyby se vypnula média třeba na měsíc, tak nám všem bude krásně a budeme spokojení, protože si uvědomíme, že nás obklopuje strašně moc dobrých věcí,“ zaznělo. Právě lidé s ideálem prý posouvají svět k lepšímu. „Nebo ho minimálně udržují ve snesitelné formě.“



Popsala, že když byla v Japonsku, své životní přesvědčení aplikovala například tak, že když si vytáhla věštby, které se jí nelíbily, tak je zahodila a nechala si jen ty, s nimiž souzněla. „Stejně tak to dělám se zprávami,“ odtajnila herečka.

Promítání politiky do kultury, kdy se herci stávají součástí politické kampaně, je dle Geislerové pak logické, jelikož se takto může vyjadřovat „herec, kominík nebo jakýkoli jiný tajtrdlík“. „Ale jde o to, že herec samozřejmě získává větší pozornost. Čili někdy se dá na dobrou stranu, někdy na špatnou, ale nevím, proč by měli být z té možnosti se toho účastnit herci vyňati,“ dodala.



Sama prý letos s žádnými politiky na rozdíl od některých svých hereckých kolegů republiku projíždět nebude. Nikoho z politiků, komu by natolik věřila, herečka aktuálně nespatřuje. „Spíš mám tu příšernou představu, že se těch voleb letos ani nebudu účastnit,“ prozradila Aňa Geislerová a letošní politickou nabídku ohodnotila coby „zoufalou“.

