Zpackaná revoluce v dopravě! Zaplatíte za to tolik a tolik, každý z vás, krajský předseda Soukromníků vstává ze židle. Kvůli Čunkovi...

Navýšená částka výdajů za regionální vlaky a autobusy je podle Dvouletého oproti předešlým letům takřka dvojnásobná a současně činí zhruba 10 procent rozpočtu kraje. Krajský předseda Soukromníků na Zlínsku Michal Dvouletý daný krok označil za „zpackanou revoluci v regionální dopravě“ s tím, že podle jeho předpokladů za ni každý obyvatel Zlínska v přepočtu zaplatí celkem 2 306 korun. Podle Dvouletého budou „regionální spoje vozit především vzduch“. Všechny tržby z dopravy navíc budou příjmem Zlínského kraje, a nikoliv dopravců, čímž dopravci nejsou motivováni k tomu, aby vozili co nejvíce cestujících, poznamenává krajský předseda Soukromníků. Podle Dvouletého rovněž predikce výdajů na regionální dopravu na Zlínsku „plave od začátku do konce na vodě“.

„Nevím, jak na kraji vůbec někdo dokázal odhadnout, kolik peněz hejtmanství vydělá na jízdném. Podle mne to není nic jiného než věštění ze stříbrné koule. Kdo dnes dokáže zodpovědně říci, kolik bude jezdit autobusy a vlaky v regionu cestujících? Vždyť není vyloučeno, že kraj bude muset za regionální dopravu doplatit mnohem více než zmíněných 1,3 mld. Kč. To je podle mne absolutně nepřijatelné!“ říká Dvouletý.

„Podle krajského předsedy Strany soukromníků je však daleko horší fakt, že hejtman Jiří Čunek a jeho náměstek Pavel Botek plánují, že si na zvýšené náklady za regionální dopravu připlatí také obce a města Zlínského kraje. Ty dnes přispívají částkou 100 Kč za každého svého občana,“ stojí v tiskové zprávě krajského předsedy Strany soukromníků.

„Bylo pro mne velkým překvapením, když jsem si ve Střednědobém výhledu rozpočtu přečetl na str. 23, že je nezbytné, aby i města a obce ‚zvýšenou měrou‘ přispívaly k financování veřejné dopravy. Kraj vymyslel tuto nepovedenou revoluci, tak proč by na tuto botko-čunkovskou revoluci měly doplácet místní samosprávy ze svých rozpočtů? To nedovolím. Budu usilovat o to, aby nové krajské zastupitelstvo přehodnotilo tento nepovedený dopravní experiment a zrušilo takto předraženou regionální dopravu,“ říká Dvouletý.

