Zprávy z Ruska, než vypuknou prezidentské volby: Putin má jistý venkov, ve velkých městech nepatrně ztratí

Zvláštní zpravodaj MF Dnes v Rusku Luboš Palata se zaměřil v dnešním vydání na nadcházející prezidentské volby. Podle něj, i když Rusové zažili pět nejtěžších let od zvolení Putina v roce 2000, dá mu teď většina hlas znovu.

„Putin je pořád to nejlepší, co se nabízí. Přece nebudu volit komunisty, nebo Žirinovského,“ uvedla například učitelka jedné z moskevských škol Julie Gulinová. Přitom si stěžuje na to, že má stále stejný plat, ceny vzrostly a s mužem se považují za chudé.

Stejného názoru je pak podle Palaty i sedmdesátiletý senior Vasilij Revzin. Ten uvedl, že sice není dobře, ale už bylo hůř. Pamatuje si totiž devadesátá léta, kdy nebylo nic. „Poslední roky nebyly dobré, ale věřím, že se to obrátí,“ podotkl a dává současný stav Ruska do spojitosti s Krymem. „Je to cena za Krym, kterou jsme museli zaplatit,“ sdělil s tím, že je však rád, že Putin anexi Krymu udělal.

Mladí jsou však někdy v této otázce jiného názoru. Například dvacetiletý Maxim Tolstov by volil Alexeje Navalného, ten však do prezidentské volby nebyl připuštěn. „Takhle k volbám nepůjdu,“ řekl mladík. Jeho spolužák pak vhodí hlas Xenii Sobčakové.

Těchto jedinců je však méně, většina Rusů je za anexi Krymu ráda. Co se týče voličské struktury, Rusko je tradičně velmi rozdělené. V menších městech a na venkově má Putin své voliče jisté, ve městě lze narazit na mnoho jedinců, kteří chtějí volit jinak.

Ve volbách se Putin utká se sedmi dalšími kandidáty. Soupeře však nemá žádného. Podle všeho by Putina mělo volit 71,4 % lidí, druhého Pavla Grudinina pak 6,9 procenta. Mezi kandidáty pak nechybí ani Vladimir Žirinovskij, zmiňovaná Xenija Sobčaková, dále Grigorij Javlinskij, Boris Titov, Sergej Baburin a Maxim Surajkin.

autor: vef