Ztrapnění Pekarové: Vytáhli z archivu. A je zle

reklama

„Víte, podle mě vlády se nemají starat o lidi,“ zní v sestříhaném krátkém videu slova Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která pronesla v době, kdy se vyjadřovala k pomoci lidem v krizi. „Já jsem přesvědčená o tom, že my máme povinnost a máme se starat o občany,“ zaznívají pro změnu slova Markéty Pekarové Adamové v projednávání korespondenční volby.

„Líp než Markéta Pekarová Adamová bych to neřekl,“ komentoval krátké video poslanec Karel Havlíček (ANO).

„A sakra, jak si Markéta nechala vysoké vlasy, tak jí to nějak zarostlo i v hlavě nebo co. Skoro jako by to ani nebyla ona,“ dodal komentátor Petr Holec.

A sakra, jak si Markét nechala narůst ty vlasy, tak jí to nějak zarostlo i v hlavě nebo co. Skoro jako by to ani nebyla ona??? https://t.co/YeMdITHBO5 — PetrHolec (@PetrHolec) January 21, 2024

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Oni se potřebují postarat jen o sebe. A k tomu míří všechny jejich kroky, které zrychlují stylem ‚zachraňme se jakkoli‘. Musíme věřit, že do voleb stihnou na...t tolik voličů, že jim nestačí ani hlasy z koresp. voleb,“ komentuje pak výroky jedna z uživatelek.

„Ona je uplně vypatlaná. A lžou v ty pětidemolici všichni úplně stejně,“ dodala další.

„Jen ji/je nechte, ať se vychrlí, čím více to dělají, tím více lidí na ně se*e... Nezachrání je ani korespondence,“ zmiňuje i další uživatel.

V diskusi na profilu u poslance Karla Havlíčka se však lidé strefují i do něj.

„Škoda, ty neuměteli, že mluvila ke dvěma různým věcem,“ dostalo se mu napomenutí.

„Karle, je starost a starost. Ale co vy o tom víte. Jediná starost je o předsedu,“ píše další.

Z loňského průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění bylo patrné, že předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová má společně s premiérem Petrem Fialou (ODS) největší nedůvěru lidí. Lídryni TOP 09 důvěřovalo jen 22 procent lidí, nedůvěřovalo 69 procent.

Psali jsme: Lidé od Pavla, skryté peníze. Obhájce rodiny Gregor po nových útocích Zlý sen Merkelové se vrací. Vyhodila ho za migraci, on se „mstí“. Účinně A dost. V životě jsem takto nekřičela. Okamura, Nerudová, Vondra a moderátorka Partie už to nevydržela Velká aféra AfD? Celé jinak. „Sice to neřekli, ale...“ Toto z toho zbylo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE