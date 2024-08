Zubaři i učitelé. Kdo dělá ve Švédsku pro stát, bude muset hlásit nelegální migranty

Švédská pravicová vláda zpřísňuje imigrační politiku. Jednou z cest představuje plán, podle něhož by zaměstnanci veřejného sektoru měli nahlásit lidi, kteří ve Švédsku pobývají bez papírů. „Očekává se, že vládní výbor do konce listopadu navrhne, jak lze projekt legálně realizovat. Zákon by se dotkl až milionu zaměstnanců. Od zubařů po učitele by zaměstnanci byli nuceni hlásit jakýkoli kontakt s lidmi bez dokladů,“ napsal k tomu server nejčtenějšího německého deníku Bild.

Profesní asociace uvedly, že návrh by mohl narušit důvěru, kterou se snažily vybudovat, a místo toho podněcovat rasismus a zesilovat stigmatizaci.

Vedle toho vláda plánuje finančně motivovat k odchodu i ty migranty, kteří už získali švédské občanství. Tato informace se již objevila i v řadě českých médií.

Vládní výbor k tomuto návrhu uvádí, že opustit zemi je možné pouze do země mimo EU. Rovněž varuje, že rozšíření programu „by mohlo mít negativní dopad na ochotu cílové skupiny – a její vyhlídky – stát se integrovanou součástí švédské společnosti“.

Server listu Financial Times připomněl, že Švédsko po desítky let pěstovalo skutečně liberální imigrační politiku a v roce 2022 tvořilo 20 procent obyvatelstva lidé narození mimo Švédsko. Okolo roku 2000 to bylo méně než 10 procent.

Podle pravicové vlády je třeba bojovat proti „stínové společnosti“, což je termín pro migranty žijící ve Švédsku bez papírů a kteří se pohybují v šedé ekonomice, nejsou zaměstnáváni v souladu se švédským právem.

Financial Times poznamenal, že jedním z důvodů ke zpřísnění imigrační politiky jsou války gangů, v jejichž čele stávají migranti druhé generace. To ukazuje, že integrace imigrantů se nezdařila. Místo toho v severské zemi narost počet útoků střelných zbraní.

„Násilí ovlivňuje vztahy Švédska s jeho sousedy. Tento měsíc dánská vláda oznámila, že posílí kontroly na hranicích se Švédskem v reakci na to, co nazvala příchodem ‚najatých švédských dětských vojáků‘, kteří mají v úmyslu páchat zločiny v Kodani. Podle vlády ve Stockholmu tvrdší postup vůči nechtěným migrantům znamená, že Švédsko bude mít letos nejnižší počet žadatelů o azyl od roku 1997,“ uvedl Financial Times.

Proti zpřísňování imigrační politiky hovoří skutečnost, že jak ve Švédsku, tak i v dalších zemích, jako např. v Německu schází na trhu práce velké množství pracovních sil. Německo by podle FT potřebovalo 400 tisíc imigrantů ročně, aby to vyřešilo problémy na německém trhu práce.

Zpráva vydaná agenturou Frontex, agenturou EU pro kontrolu hranic, odhaduje, že nelegální hraniční přechody do EU za prvních sedm měsíců letošního roku klesly o 36 procent na 113 400 lidí ve srovnání se stejným obdobím roku 2023.

