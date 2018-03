Žumpo, Ondráček měl pravdu. Vy budete kázat? Ta vaše svinstva. Zemanův generál udeřil

„To co jsem viděl za expozé našich ‚ochránců‘ demokracie Kalouska, Bělobrádka, Stanjury a dalších, mě jen utvrdilo v tom, že tito lidé nemají žádný morální kredit někoho odsuzovat. Někteří byli u toho, když se ‚zhaslo‘ a po rozsvícení chyběly tisíce miliard z majetku státu. Sedí Kožený, takový expert z Harvardu? Nesedí. Harvard, toť vstupenka do ráje. Sedí další za OKD, ‚Mosteckou hnědouhelnou‘, za vytunelované banky? A vy tu budete kázat o morálce?“ poznamenal velmi kriticky Blaško.

„Dobře vás poslanec Ondráček poctil titulem ‚demokratická žumpa‘. Podíl na všech těch svinstvech máte, a myslíte, že jsme to zapomněli? Někteří ano, protože vás volili,“ řekl příkře Blaško.

Ten se vyjádřil i k demonstracím, které se uskutečnily předevčírem. Lidé tam protestovali proti Ondráčkovi v čele sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Ten včera rezignoval.

„O co se dnes někteří tzv. demonstranti snaží? Dívám se na záběry a vidím samé ‚demokraty‘ v čele s Kalouskem a napadá mě, že se tento pán chce, po volebním debaklu, neustále zviditelňovat a stát se vůdcem ‚demokratických‘ sil, které se nikdy nesmíří s výsledky demokratických voleb. Divím se, že mu už z té jím proklamované demokracie nevypadaly všechny zuby a vlasy. Co se děje ve Sněmovně, je naprosto šílené. Místo aby pracovali a snažili se dát konečně ten chlív do pořádku, jak slibovali před volbami, tak nám neustále servírují floskule – s Babišem nikdy, s kým tedy? Okamura – zavřít, vyhnat z místa; prezidenta vyhnat z Hradu,“ začal sčítat Ondráček v den demonstrací.

Jak pak podotkl: „Nyní nejnověji Ondráček-‚mlátička‘: Vyhnat, zavřít, dehonestovat do desátého kolena. Kde byli všichni ti, kterým leží na srdci ohrožení demokracie při hlasování? Nebylo to náhodou záměrně s cílem využít volbu k bezprecedentní destabilizaci státu? Této teorii by odpovídala přítomnost bojovníků za ‚demokracii‘ na akcích.“

Závěrem se Blaško vyjádřil i k dalším událostem, tentokrát světovým. „Jihoafrický parlament schválil odebrání půdy bílým farmářům. Tak, a co bude teď? Začne to jako v Zimbabwe, masakry bílých? Během doby se z kdysi kvetoucí země stala zbídačelá země s hyperinflací v řádu šesti nul. To se stane i s Jihoafrickou republikou?“ zeptal se.

„Německá televize ARD odvysílala rozhovor s příchozím ze Sýrie. Má 7 dětí, 2 manželky a chtěl by ještě třetí a čtvrtou. Má, chudák malý, pětipokojáč, kam se nemůžou ty dvě další vejít, protože každá musí mít svůj pokoj, aby s ním mohla souložit bez diváků. On sám je analfabet a pracovat nechce. Další takový výrobce nové generace povalečů. Jak dlouho to německý sociální systém vydrží? Plně souhlasím s poslancem Okamurou,“ sdělil také k situaci v Německu.

Úplně na konec se pak generálmajor v záloze rozhovořil k italským volbám. „Volby v Itálii dopadly jak dopadly a tady se to komentuje, že je to patová situace a vládu nebude možné sestavit. EU obchází strach z možného sestavení vlády a zahájení odsunu migrantů tam odkud přišli, a tím možného narušení integrity Junckerova panství,“ zmínil.

Celé příspěvky Hynka Blaška:

Ing. Hynek Blaško BPP

Lídr kandidátky SPO ve Středočeském kraji v roce 2017

