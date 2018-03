Žvanilové novináři! Že by Rusové dali šperky paní Němcové? Má půl žaludku. Obluda. Zeman stíral redaktora za Skripala i Čínu

„Přeji si znát fakta. Samozřejmě uvítám, jestliže Velká Británie předloží nějaké důkazy nebo alespoň indicie, že Rusové nechali zabít dvojitého agenta Skripala. Ale to mi nepřísluší. Nejsem kupodivu ruský prezident ani britský premiér. Jsem český prezident, a právě proto jsem se rozhodl, že požádám českou BIS, aby prověřila ruské tvrzení, že tu vyrábíme novičok. Čemuž nevěřím, ale vždy je lepší, když budeme mít potvrzeno to, že tato pomluva je nepravdivá, než abychom žili v přesvědčení, že na ní něco je,“ řekl úvodem Zeman k současné největší kauze. Ředitel BIS Michal Koudelka přislíbil vypracování zprávy do měsíce.

„Byl jsem to já, který označil ruské obvinění za drzou lež. Mohu konstatovat, že některé zdroje však vedou k pochybnostem. A já budu rád, když tyto pochybnosti budou vyloučeny,“ sdělil a napomenul politiky z TOP 09 a STAN, kteří ho za jeho úkol kritizovali, pětiprocentními hysteriky.

Zeman se následně vyjádřil k tomu, že nemá nic proti kroku České republiky ohledně vyhoštění diplomatů. Vnímá to jako kompetenci premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). „Výběr tří diplomatů je zcela v kompetenci ministerského předsedy. Ale vím, že se o tom radil se všemi zpravodajskými službami,“ řekl Zeman s tím, že jej výběr ani nezajímal.

Následně dodal, že jej nikdo z ruské strany nekontaktoval. „Kdybych byl ruským agentem, jak se říká, asi by se za mnou někdo přiřítil,“ sdělil Zeman a vyzval moderátora ke změně tématu. „Vyhošťování diplomatů tu již bylo několikrát,“ řekl Zeman.

Co se týče Ruska, hovořilo se také o tom, zda Rusové nelákají některé strany, aby se zasadily o vystoupení Česka z Evropské unie a z NATO. Zeman k tomu jen podotkl, že některé strany politiku vystoupení z EU či ze Severoatlantické aliance mají, ale například těžko by byla přesvědčena poslankyně ODS Miroslava Němcová. Podle Zemana by v jejím případě nepomohlo ani to, kdyby dostala od Rusů šperky.

Dalším tématem pak byla návštěva předsedy Sněmovny reprezentantů USA Paula Ryana, jenž je v těchto dnech v Česku. Se Zemanem se však nesetká. Zemanovi neposlal gratulaci ke znovuzvolení ani americký prezident Donald Trump. Na toto vše i na čínské investice se hlavy státu zeptal neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček.

„Je dobré vědět, že americký prezident nemá ve zvyku standardně někomu blahopřát. Dozvěděl jsem se to od našeho zahraničního odboru. Návštěva pana Ryana je soukromou návštěvou, nikoliv oficiální návštěvou. Setkám se s panem Ryanem kdykoliv si to bude přát, ale on si to nepřál,“ zdůvodnil Zeman.

Další dotaz pak položil také neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer, jenž si postěžoval, že Zeman se nezúčastnil prezidentských debat. Zeman však kontroval, že se účastnil až debat v druhém kole. „V případě, že by pan Hilšer postoupil, tak bych se s ním také setkal,“ řekl Zeman.

Sděll také to, že se zatím nehodlá vzdávat svého poradce Jie Ťien-minga, exšéfa CEFC, jenž je v Číně stíhán kvůli korupci. „Buď bude propuštěn, nebo bude odsouzen. Jak jistě víte, při své dobré informovanosti, on se vzdal své funkce šéfa CEFC,“ podotkl Zeman, jenž má informace od čínského prezidenta, že má zájem o další spolupráci. S Jie Ťien-mingem prý soucítil, když jej jmenoval poradcem, neboť byl po operaci žaludku, kdy mu byla polovina odejmuta.

„Každé vyšetřování musí dříve nebo později vyústit v obvinění, nebo v osvobození. Takže já si počkám, jak to dopadne,“ dodal Zeman, jenž po celou dobu rozhovoru moderátora Davida Vaníčka velmi napomínal a poučoval.

Co se týče čínských investic, Zeman uvedl, že dochází k omezení investic země v zahraničí. „Čínský ekonomický růst se poněkud zpomalil. V minulosti se pohyboval kolem 10 procent, teď je 6,5 %,“ sdělil Zeman, jehož vztah s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem zůstává stále stejný.

Tématem rozhovoru Blesku byla i slovenská politika. „Tuto vraždu jsem odsoudil,“ poznamenal Zeman, jenž příští týden zamíří na oficiální návštěvu Slovenska. Novináře v Česku však i nadále nazývá z velké části žvanily. Chybí mu například to, že čeští novináři se nesnaží investigativně psát o OKD a Zdeňku Bakalovi.

Další otázka směřovala z úst Jiřího Drahoše, jenž byl vyzyvatelem prezidenta Miloše Zemana v druhém kole prezidentské volby. Zeptal se na to, proč Zeman nehovořil při inauguračním projevu o 100. výročí Československa. „Projev na toto téma připravuji na 28. říjen tohoto roku. 28. října vzniklo svobodné a samostatné Československo,“ sdělil Zeman se slovy, že nechtěl, aby se v projevech opakoval.

Poslední dotaz směřoval na hradní tým a rozpočet Hradu, padl z úst diplomata Pavla Fischera. „Žádné změny neplánuji,“ podotkl Zeman.

Závěrečné téma pak patřilo zdraví hlavy státu, kdy Zeman popřel, že by docházel na infuze. Odmítl i to, že by byl letos v IKEMu. „Za uplynulé tři měsíce jsem nebyl v žádné nemocnici. Co bych tam dělal," poznamenal Zeman, jenž se v blízké době také chystá přijmout olympioniky na Pražském hradě. V souvislosti se zdravotním stavem také řekl, že fotografie dokážou mnohé. O sobě dokonce řekl, že je obluda, takže pak leckdy jako obluda na snímku vypadá.

Pak již přišlo na dotazy čtenářů, kteří se ptali nejen na premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), ale i například na situaci v Sýrii. A nemohl chybět ani Kajínek. „Když si pan Kajínek pořídil za dva miliony mercedes, byť si je zřejmě našetřil ve vězení a měl honoráře za knihy a filmy, tak na jeho místě bych si koupil obyčejnou škodovku. Na druhé straně každý má činit tak, jak umí, když neporušuje zákon. Nemyslíte si, že chyba je i na těch lidech, včetně policistů, kteří se s panem Kajínkem radostně fotí? Vina není na jedné straně, ale na obou,“ sdělil Zeman závěrem.

