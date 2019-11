Ivo Strejček: Na obranu Hany Lipovské

Hlavenka se nejprve začal na facebooku rozčilovat, že „… prý jakási ekonomka [dostane] hodinový sólo prostor“ a ve svém urážlivém běsnění pokračoval slovy, že „fakt tohle boží stvoření dostane hodinu v rádiu, bez oponentury…“, přičemž v pokračující konverzaci na sociální síti Hanu Lipovskou nazval „bizarní postavičkou“. Přidalo se k němu několik jemu podobných „diskutérů“, kteří ji neváhali nazvat „mimořádně hloupou“ a neváhali dokonce spolu s ním i vulgárně komentovat její vzhled.

Tak si to pro pár podobných hlupáků a exotů nejprve zrekapitulujme: ona „jakási mimořádně hloupá ekonomka“ Hana Lipovská (teprve devětadvacetiletá!) je mimořádně pracovitou vysokoškolskou pedagožkou, je autorkou již dvou ekonomických učebnic, má za sebou řadu veřejně publikovaných významných ekonomických studií, je držitelkou několika ocenění vědeckou ekonomickou komunitou, je členkou České společnosti ekonomické, Jednoty českých matematiků a fyziků a American Economic Association. Je v českých médiích aktivně publikující autorkou a na základě svých hlubokých ekonomických znalostí je českými médii vyhledávanou přesnou analytičkou a bystrou glosátorkou událostí nejen v české společnosti. Hana Lipovská působí i jako ekonomická analytička Institutu Václava Klause, což asi irituje všechny „zeleno-pirátské Hlavenky“ nejvíce. Její názory a výsledky práce dobře znají její studenti, čtenáři a posluchači českých médií, ale známe je - a nesmírně si jich vážíme - i my v Institutu Václava Klause.

Pan Hlavenka, politicky zastupující ty zelené a pirátské „nositele slušnosti“ a hlasatele „krásné milé prosluněné budoucnosti“ tak do světa neprozradil to, kdo a co je Hana Lipovská, on roztroubil do světa především to, čím je on sám: nafoukaným, drzým a vulgárním člověkem a jako politický reprezentant zelených a pirátů nám kouzlem nechtěného poodkryl, že tyto politické proudy jsou ve skutečnosti tvořeny netolerantními a nenávistnými lidmi osobujícími si právo na jedinou možnou pravdu a toužícími určovat nám všem co, kde a jak dlouho smíme říkat. A dodejme na závěr, že urážet ženu způsobem, jakým to učinili „Hlavenkovci“, považujeme za naprosté dno sprostoty.

Hana Lipovská bude ve svém ohromném pracovním úsilí a nadšení zcela jistě pokračovat, o tom ať Hlavenkova facebooková bojůvka nepochybuje. A jak Hanu Lipovskou známe, bude to pracovní nasazení o to aktivnější a – ostřejší. Na další spolupráci s ní se velmi těšíme.

Psáno pro Institut Václava Klause.

